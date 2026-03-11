「この男はサッカーを台無しにしているのか？」アーセナルFCの「テロボール」をめぐる論争は新たな局面を迎えている。

興味深いことに、サッカーのルールを管理するIFAB（国際サッカー評議会）は先週、試合の流れを改善するためのさらなる措置を導入すると発表しました。その中には、例えば、キックオフやスローインを迅速化するためのカウントダウンの導入などが含まれています。しかし、コーナーキックについては言及されていませんでした。

結局のところ、状況は単純です。アーセナルは、他のチームとは一線を画す、セットプレーの強さを身につけています。コーナーキックだけで、すでに 16 ゴールを記録しており、これは 2 位のチームを 3 ゴール上回り、新記録を達成したことを意味します。

この数字が、キック前の時間稼ぎによるものなのか、それともアルテタ監督のチームによる綿密な作業の結果なのかは、真面目に答えることは難しい。より厳格なルール解釈によってこの数字は減少するかもしれないが、アーセナルが単にルール内で行動しているという事実は変わらない。

つい最近まで、ガンナーズは長年にわたり、時には美しいプレーを見せるものの、タイトルを獲得できない脆弱なチームと見なされていました。 今では、アーセナルの攻撃はそれほど華やかではないものの、チームはより安定し、動揺しにくくなっています。純粋主義者はこれに不満を持つかもしれませんが、アルテタは、2位を何度も経験した後、明らかに効果的な方程式を見つけました。22年にわたるタイトル獲得の干ばつがいずれ終わるならば、彼と彼のチームはすべて正しいことをしてきたといえるでしょう。