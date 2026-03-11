土曜日に、アーセナルFCは3部リーグのマンスフィールド・タウンを破り、FAカップの準々決勝に進出しました。これは、ガンナーズにとって4試合連続、今シーズン36試合目（7試合引き分け、3試合敗戦）の公式戦勝利となりました。 欧州の5大リーグにおいて、今シーズンこれ以上の成績を上げているクラブは他にありません。ミケル・アルテタ監督の下、ロンドンのクラブにとっては、これはとにかく新記録となります。
「この男はサッカーを台無しにしているのか？」アーセナルFCの「テロボール」をめぐる論争は新たな局面を迎えている。
さらに、アーセナルは、FCバイエルン・ミュンヘン（128）とバルセロナ（110）に次いで、今シーズン、すべての大会で100ゴールを達成した3番目のチームとなった。 アウェイでは13試合連続無敗と、アルテタ監督の下では前例のない快挙を達成。プレミアリーグ29試合で14試合無失点は、アーセナルにとって20年ぶりの最高の守備成績である。
それにもかかわらず、スイスのタブロイド紙「ブリック」は最近、「この男はサッカーを台無しにしているのか？」という見出しを掲げた。これは、アーセナルのセットプレーのコーチであるニコラス・ジョバーを指している。
「彼らには美しいところは何もない」と、318試合のプレミアリーグの試合で監督を務めたアラン・パーデューは最近述べた。アーセナルがタイトルを獲得した場合、元代表選手ポール・スコールズにとっては、リーグ史上「最もつまらない」チャンピオンとなるだろう。彼の同僚である専門家クリス・サットンにとっては「最も醜い」チャンピオンとなるだろう。 他の記事では、アーセナルがプレイする「テロボール」について書かれている。
ヒュルツェラー、アーセナルに明らかに怒りをあらわにする
ドイツではボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督も巻き込まれた、適切なプレイスタイルの美学をめぐる論争が、ここ数日、英国で新たな局面を迎えている。それによると、アーセナルは魅力のないプレイをするだけでなく、不正な手段も使っているという。
「アーセナルがコーナーキックを獲得し、リードしている場合、コーナーキックを実行するのに1分以上かかることもある。コーナーキックやスローインにどれだけの時間を費やすことができるかについて、明確なルールはもはや存在しない。なぜなら、誰もそれを認識していないからだ」と、ブライトンのドイツ人監督ファビアン・ヒュルツェラーは、先週のガンナーズとの対戦前にすでに述べていた。
1日90分後、シーガルズは0対1で惜しくも敗れ、ヒュルツェラー監督は強い怒りをあらわにした。「サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった」と嘆き、「時間を稼ごうとする相手とリズムを合わせるのは容易ではない。審判がすべてを許容すると、選手たちは事実上、自分たちのルールを作ってしまう。 現時点では、アーセナルは好きなことをしているだけだ。その境界線は審判が定めるべきだ」と述べた。
アーセナルはコーナーキック後の動きが最も遅いチームです。
Opta のデータは、特定の観点において、ヒュルツェラーの怒りを裏付けています。プレミアリーグの全チームの中で、中断後の試合再開にアルテタのチーム（30.2 秒）よりも平均的に長い時間を要したのは、リーズ、ニューカッスル、クリスタル・パレス、ブレントフォード、サンダーランドの 5 チームのみでした。
また、アーセナルはスローイン後のボールの投入に5番目に時間がかかるチーム（19.6秒）であり、コーナーキックの投入には最も時間がかかるチームである。44.5秒という時間は、このランキングで2番目に遅いサンダーランドよりも3.2秒遅い。 「トップ」のチェルシーFCは、コーナーキック後のボール投入に、アーセナルよりも13.6秒も短い時間で済んでいます。
ブライトン戦では、アーセナルの合計59回のプレー遅延が、試合時間全体の30%強（30分51秒）を占めました。これは、今シーズンこれまでで10回しか上回ったことがない数字であり、ガンナーズにとってはこれまでで最高の数値でした。
アルテタ、ヒュルツェラーに「なんて驚きだ！」
先週の試合では、ロンドンチームがセットプレー後にボールを再びプレーに戻すまでに平均31.4秒を要しました。それ自体は驚くことではありません。今シーズンのプレミアリーグでは、チームがそれ以上の時間を要したケースが195件ありました。そのうち3件はブライトンが関与したものです。8月のマンチェスター・シティ戦では、ヒュルツェラー監督のチームは平均38.7秒を要しました。
「なんて驚きだ！」と、試合後にヒュルツェラーのコメントを伝えられたアルテタは言った。「これまでの試合を見れば、この種のコメントはたくさんある。いつもだ。彼らは我々の選手たちを愛していると思う。毎回、彼らは我々の選手たちについて話している。彼らは国内で最も愛されている選手たちだ」
コーチは、この発言に対して基本的に反論した。美しいゴールも、それほど美しくないゴールも、同じように祝うべきであり、美しいゴールはせいぜい「YouTube向け」にすぎない、と。彼のスタイルは「醜い」ものではなく、対戦相手が提供し、成功の見込みのあるプレーをさせるだけだ、と。
標準的な強さ：アーセナルはルールの中で動く
興味深いことに、サッカーのルールを管理するIFAB（国際サッカー評議会）は先週、試合の流れを改善するためのさらなる措置を導入すると発表しました。その中には、例えば、キックオフやスローインを迅速化するためのカウントダウンの導入などが含まれています。しかし、コーナーキックについては言及されていませんでした。
結局のところ、状況は単純です。アーセナルは、他のチームとは一線を画す、セットプレーの強さを身につけています。コーナーキックだけで、すでに 16 ゴールを記録しており、これは 2 位のチームを 3 ゴール上回り、新記録を達成したことを意味します。
この数字が、キック前の時間稼ぎによるものなのか、それともアルテタ監督のチームによる綿密な作業の結果なのかは、真面目に答えることは難しい。より厳格なルール解釈によってこの数字は減少するかもしれないが、アーセナルが単にルール内で行動しているという事実は変わらない。
つい最近まで、ガンナーズは長年にわたり、時には美しいプレーを見せるものの、タイトルを獲得できない脆弱なチームと見なされていました。 今では、アーセナルの攻撃はそれほど華やかではないものの、チームはより安定し、動揺しにくくなっています。純粋主義者はこれに不満を持つかもしれませんが、アルテタは、2位を何度も経験した後、明らかに効果的な方程式を見つけました。22年にわたるタイトル獲得の干ばつがいずれ終わるならば、彼と彼のチームはすべて正しいことをしてきたといえるでしょう。
FCアーセナル：2025/26シーズンの統計
公式戦 勝利 引き分け 敗戦 得失点差 46 36 7 3 109:38