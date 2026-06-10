アイヒホルンは昨夏契約を延長し、ヘルタとの契約は2029年まで有効だが、契約解除条項により早期退団が可能だ。16歳獲得の移籍金は報道により異なる。Skyによると、バイエルは800万～900万ユーロを支払う見込みだ。

バイエルへの移籍決定で、数週間に及んだ争奪戦は幕を閉じた。国内外の複数クラブが獲得に動いていた。

だが、最近は興味を示すクラブが減っていた。 バイエルンは高額なサインボーナス要求で撤退、リヴァプールはアイヒホルンがドイツ残留を希望したことで脱落した。ここ数日、『キッカー』は争いがレバークーゼンとRBライプツィヒの2チームに絞られたと報じ、『ルアールナッハリヒテン』は2位ドルトムントも依然として関心を維持していると伝えた。