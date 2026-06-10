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Kennet Eichhorn Hertha BSCGetty Images
Falko Blöding

翻訳者：

「この物語は終わった」。ケネット・アイヒホルンが決断、衝撃移籍が目前に。

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ヘルタ・ベルリン 対 カイザースラウテルン
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K. Eichhorn

ヘルタ・ベルリンのジュニア代表ケネット・アイヒホルンが、バイエル・レバークーゼンへの移籍を決めた。スカイが報じた。

この夏、注目の新星が「カラーズ・シティ」への移籍を決断。他の関心があったクラブには、アイヒホルンの意思が伝えられた。

  • アイヒホルンは昨夏契約を延長し、ヘルタとの契約は2029年まで有効だが、契約解除条項により早期退団が可能だ。16歳獲得の移籍金は報道により異なる。Skyによると、バイエルは800万～900万ユーロを支払う見込みだ。

    バイエルへの移籍決定で、数週間に及んだ争奪戦は幕を閉じた。国内外の複数クラブが獲得に動いていた。

    だが、最近は興味を示すクラブが減っていた。 バイエルンは高額なサインボーナス要求で撤退、リヴァプールはアイヒホルンがドイツ残留を希望したことで脱落した。ここ数日、『キッカー』は争いがレバークーゼンとRBライプツィヒの2チームに絞られたと報じ、『ルアールナッハリヒテン』は2位ドルトムントも依然として関心を維持していると伝えた。

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  • EichhornGetty Images

    ケネット・アイヒホルンは、バイエル・レバークーゼンの監督人事を見守っていた。

    一方、バイヤーは有力候補とされていた。スカイによると、アイヒホルンは近日中にメディカルチェックを受け、2031年までの契約に署名する見込みだ。「長引いた騒動は終わった」と伝えられている。

    先週末に監督人事が決まり、彼の懸念も消えたという。 16歳の彼は、カスパー・ユルマンズ後任が決まるのを辛抱強く待っていた。この姿勢は移籍が間近であることを示していた。すでに新監督カルレス・マルティネスとも直接会談済みだ。

    マルティネスは若手育成に定評があり、シャビ・アロンソ前監督とも共通点が多い。ポゼッション重視の戦術は、守備的MFとして強みを発揮するアイヒホルンにも好都合だ。

    昨季はU-17代表主将として戦ったが、シンデスマス靭帯の負傷で約3か月離脱し、さらにレッドカードで出場停止となった。それ以外ではシュテファン・ライトル監督の下、首都クラブの中核として定着し、昇格を逃してもチームに希望をもたらした。

  • ヘルタ・ベルリンでのケネット・アイヒホルンの成績

    活動19
    90分以上出場2得点
    得点2
    アシスト0
    イエローカード7
    レッドカード1