「この決断を下すのは決して容易なことではなかった」：RBライプツィヒがブンデスリーガで勝利を収める

ライツは生まれてからずっとボルシアの会員であり、Fユース時代から同クラブのすべてのユースチームを経てきた。彼は、1995年にグラードバッハでDFBポカールを制したカールハインツ・プフリプセンの娘と結婚している。

「私はこの夏から、キャリアの新たな章を始めることに決めました。もちろん、私がクラブを去るという決断を理解できない方もいらっしゃることは承知しています。この決断は、決して容易なものではありませんでした」とライツは語った。「残りの試合、特に今週末のダービーでは、持てる力をすべて出し切って戦うことをお約束します」

土曜（15時30分／Sky）には、ボルシアがライバルである1.FCケルンと対戦する。これはブンデスリーガ史上100回目のダービーとなる。