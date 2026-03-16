メディアの報道によると、ボルシアは23歳の同選手に対し2000万ユーロの移籍金を受け取り、さらに約300万ユーロのボーナスが支払われる可能性がある。ライツはザクセン州のクラブと2031年までの契約を結んだ。
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「この決断を下すのは決して容易なことではなかった」：RBライプツィヒがブンデスリーガで勝利を収める
「ロッコの移籍金として受け取る金額は、ボルシアが自クラブ育成選手から得た中で過去最高額となります」と、スポーツディレクターのルーヴェン・シュレーダー氏は述べた。「早期に合意に至ったことは、我々の計画立案において非常に大きな助けとなります」
ライツは今シーズン、負傷したティム・クラインディエンストの代役としてボルシアのキャプテンを務めていた。メディアによると、彼の移籍金は2500万ユーロと設定されていたが、RBはこの金額を支払うつもりはなかったようだ。
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ロッコ・ライツはボルシア・メンヒェングラートバッハの古参選手だ
ライツは生まれてからずっとボルシアの会員であり、Fユース時代から同クラブのすべてのユースチームを経てきた。彼は、1995年にグラードバッハでDFBポカールを制したカールハインツ・プフリプセンの娘と結婚している。
「私はこの夏から、キャリアの新たな章を始めることに決めました。もちろん、私がクラブを去るという決断を理解できない方もいらっしゃることは承知しています。この決断は、決して容易なものではありませんでした」とライツは語った。「残りの試合、特に今週末のダービーでは、持てる力をすべて出し切って戦うことをお約束します」
土曜（15時30分／Sky）には、ボルシアがライバルである1.FCケルンと対戦する。これはブンデスリーガ史上100回目のダービーとなる。
ボルシア・メンヒェングラートバッハでのロッコ・ライツのシーズンを数字で振り返る：
ゲーム 27 出場時間 2231 得点 0 アシスト 2
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