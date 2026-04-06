金曜日に開催されたサウジ・プロリーグのアル・ナスル対アル・ナジマ戦中、ブラジル人FWフェリッペ・カルドーゾがアル・ナスルのキャプテン、ロナウドに近づき、ユニフォームを譲ってほしいと頼んだ。

このポルトガルのレジェンドは、ただうなずいて立ち去るだけではなかった。彼は足を止め、ユニフォームの背中に書かれたカルドーゾの名前と背番号をじっくりと読み込んだ。この意図的な仕草は、試合終了のホイッスルが鳴った後にユニフォーム交換を行う相手選手を確実に特定するためのものであり、かつてカサ・ピアでプレーしたカルドーゾの心に深く響く敬意の表れであった。