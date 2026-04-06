AFP
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「この日は私の記憶に深く刻まれるだろう」――アル・ナスルでのゴールラッシュ後、クリスティアーノ・ロナウドがブラジル人ストライカーに心温まる気遣いを示し、その品格を遺憾なく発揮した
ピッチ上で果たされた約束
金曜日に開催されたサウジ・プロリーグのアル・ナスル対アル・ナジマ戦中、ブラジル人FWフェリッペ・カルドーゾがアル・ナスルのキャプテン、ロナウドに近づき、ユニフォームを譲ってほしいと頼んだ。
このポルトガルのレジェンドは、ただうなずいて立ち去るだけではなかった。彼は足を止め、ユニフォームの背中に書かれたカルドーゾの名前と背番号をじっくりと読み込んだ。この意図的な仕草は、試合終了のホイッスルが鳴った後にユニフォーム交換を行う相手選手を確実に特定するためのものであり、かつてカサ・ピアでプレーしたカルドーゾの心に深く響く敬意の表れであった。
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カルドーゾの「忘れられない」瞬間
約束通り、試合が終わるとロナウドはカルドーゾを探し出し、この貴重な記念品を手渡した。ブラジル人ストライカーは、憧れの選手とのこのやり取りに感動を隠せなかった。
カルドーソはソーシャルメディアで喜びを分かち合い、アル・ナスの象徴的な黄色と青のユニフォームの写真を投稿した。「残念ながら、チームにとっては良い結果ではなかったが、この日は私の記憶に深く刻まれるだろう」と、ストライカーは試合後にインスタグラムのストーリーに心からのメッセージを綴った。
チームが苦戦する中で輝く個人の活躍
アル・ナジマは現在、リーグ最下位で苦戦を強いられているが、カルドソはこのサウジアラビアのチームにとって数少ない明るい存在となっている。アル・ナスルに2-5で敗れた試合では、自身も得点を挙げ、アシストも記録し、ホームチームで2得点を挙げたサッカー史上最高の得点王と肩を並べる実力があることを証明した。
2023年から2024年にかけてポルトガルのカサ・ピアでプレーした後、現在のクラブに加入して以来、カルドーゾは目覚ましい活躍を見せている。わずか7試合の出場で3ゴール3アシストを記録したこのブラジル人選手は、チームを降格圏から脱出させるために全力を尽くしていることを示している。
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ロナウドの1,000ゴールへの執念
ロナウドにとって、この夜はキャリアの最終目標に向けたまた一つのステップに過ぎなかった。2ゴールを挙げたことは、41歳となった彼がまだ全盛期から程遠いことを、改めて如実に証明するものだった。彼はプロ通算1,000ゴールという驚異的なマイルストーンへの距離を縮め続けており、アル・ナスルでの試合を重ねるごとに、その達成はますます確実なものになってきている。
ロナウドの通算得点は現在967ゴールとなっており、キャリア通算1,000ゴール達成まであとわずか33ゴールとなっている。