FIFAは当初、このプロジェクトについて、211の加盟協会の過半数の支持を得たうえで、協議を経て初めて進めると主張していた。だがインファンティーノ会長は金曜日、この計画を巡る対立が激しさを増しており、継続は不可能になったと認めた。

インファンティーノ会長は「すべての意見に注意深く耳を傾けた結果、支持の規模にかかわらず、このプロジェクトが生み出した分断は、当初掲げた目的に照らして、もはや利益にならない性質のものであることが明らかになった」と述べた。

「われわれの目的は常に、そして今後も常に、団結させ、向上させることにある。

「その結果、この提案は進められない」

さらにインファンティーノ会長は、今後数週間のうちに対立する当事者たちを集める考えを示し、最も支援を必要としている国々で競技の発展を引き続き進めることに焦点を当てると付け加えた。