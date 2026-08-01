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「この提案は進まない」 ジャンニ・インファンティーノ会長、UEFAのボイコット脅迫を受けて物議を醸すワールドカップ売却計画を撤回 FIFA内部の反発で今後は不透明に
- Getty Images News
何が起きたのか。
インファンティーノは金曜遅くに方針を撤回した。FIFAが『FIFA Forward Enterprise』設立計画を発表してから、わずか3日後のことだった。
提案されていた200億ドル規模の子会社は、男子および女子のワールドカップ、クラブワールドカップに関連する事業を含むFIFAの商業・大会運営部門を1社の下に置くものだった。FIFAは支配権を維持する一方で、最大42億ドルの調達を目指し、およそ20％を民間投資家に提供する予定だった。
ESPNは、ジョシュア・クシュナーが設立したニューヨークの投資会社について報じた。ジャレッド・クシュナーの弟であるジョシュア・クシュナーが設立したその会社は、FIFAによってこのプロジェクトの「アンカー投資家」と位置づけられていた。
この提案は、今後これ以上進められないことになった。
- Getty Images News
FIFAが述べたこと
FIFAは当初、このプロジェクトについて、211の加盟協会の過半数の支持を得たうえで、協議を経て初めて進めると主張していた。だがインファンティーノ会長は金曜日、この計画を巡る対立が激しさを増しており、継続は不可能になったと認めた。
インファンティーノ会長は「すべての意見に注意深く耳を傾けた結果、支持の規模にかかわらず、このプロジェクトが生み出した分断は、当初掲げた目的に照らして、もはや利益にならない性質のものであることが明らかになった」と述べた。
「われわれの目的は常に、そして今後も常に、団結させ、向上させることにある。
「その結果、この提案は進められない」
さらにインファンティーノ会長は、今後数週間のうちに対立する当事者たちを集める考えを示し、最も支援を必要としている国々で競技の発展を引き続き進めることに焦点を当てると付け加えた。
- Anadolu Agency
FIFA内部からの反乱
反対の声は驚くほど急速に圧倒的なものとなった。
UEFAと加盟する55協会は、この提案が有効である限りFIFA主催大会をボイコットすることで合意し、「売り渡してはならないほど重要なものもある」と表明した。その後、CONCACAFとアジアサッカー連盟もこの計画を拒否し、インファンティーノは前進させるために必要な過半数の支持を得られなくなった。
『The Times』は、FIFA加盟211協会のうち137協会がこの提案に反対したと報じた。
FIFAの元会長ゼップ・ブラッターも批判に加わり、FIFAは「プライベート・エクイティ・ファンドではない」であり、世界のサッカーを守る責任があると記した。ブラッターは以前にも、FIFAはワールドカップの所有者ではなく、その守護者だと主張していた。
「金は重要だ。しかし、それがすべてになってはならない」とブラッターは記した。
- Getty
次に何が起こる？
この提案は頓挫した可能性があるが、インファンティーノを巡る余波は始まったばかりだ。
『ザ・タイムズ』は、同氏の立場が現在深刻に揺らいでいると報じた。一方で、『スカイスポーツ』は、同氏が職を失う「現実的な可能性」に直面していると伝えた。さらに『スカイスポーツ』は、FIFA内部関係者がこの計画を、同氏が立ち直れないかもしれない「壊滅的な判断ミス」だと見ていると付け加えた。
報道によれば、FIFA加盟協会の20％の支持があれば、緊急FIFA総会と不信任投票が開始される可能性がある。もっとも、現時点でそのような手続きはまだ始まっておらず、インファンティーノも辞任する意向を示していない。
現時点では、同氏はFIFA会長の座にとどまっている。在任10年の中でもおそらく最も大きな打撃を受けた1週間を経て、それが今後も続くのかは、突如として極めて現実的な疑問となっている。
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