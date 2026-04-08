「この少年は将来、怪物になるぞ！」「神童」はまもなくタデイ・ポガチャルの最大のライバルとなるのか？

フランス国内の声を信じるなら、セイシャスがこの不振を打破するだろう。「彼は選ばれし者だと思う。フランスが待ち望んでいた選手になるだろう」と、マルク・マディオは3月初旬、RMCで語った。

グループアマ・FDJユナイテッドの有力な会長であるマディオは、30年にわたるマネジメント活動の中で、ヒノーの後継者を探し求めてきたが、その努力は実らなかった。 ライバルチームであるフランスのデカトロンCMA CGMは、セイシャスによってついにその答えを見つけたのかもしれない。マディオは、セイシャスを「救世主」と呼んだ。「セイシャスには、ポガカールのように、ごく少数の人しか持たない何かがある。彼はあらゆる技をレパートリーに備えている」

身長186cmのセイシャスは、山岳ステージに強いだけではない。タイムトライアルでも卓越した能力を発揮している。2024年のジュニア世界選手権この種目で優勝したセイシャスは、月曜日にバスク地方で行われた開幕タイムトライアルを制し、例えばリポヴィッツから33秒差をつけた。

フランス国内では、この新たな期待の星の早期ツール・ド・フランスデビューを求める声が高まっている。しかし、セイシャスが7月4日にバルセロナで行われるグラン・デパール（開幕戦）に実際にスタートラインに立つかどうかは、まだ未定だ。 ベルナール・イノー氏によれば、フランス人は彼の後継者を待つにあたり、もう少し辛抱すべきだという。71歳の同氏は、セイシャスはまずブエルタかジロに出場すべきだとし、「そうすれば、彼が3週間フルに走り抜くポテンシャルを持っていると言えるだろう」と述べている。