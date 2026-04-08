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「この少年は将来、怪物になるぞ！」「神童」はまもなくタデイ・ポガチャルの最大のライバルとなるのか？

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フランスに新たな自転車競技のスターが現れた。ポール・セイシャスはまだ19歳だが、すでにフランス全土の期待を集めている。タデイ・ポガチャルでさえ、彼を絶賛している。

ポール・セイシャスの爆発的なスプリントには、フロリアン・リポヴィッツも太刀打ちできなかった。ツール・ド・フランス3位のドイツ人選手は、急勾配の山岳峠で呆然とそれを見守り、強豪がひしめくバスク・ツアー開幕時点で、フランスの自転車界の「神童」が自分や他の全選手を凌駕していることを認めざるを得なかった。

火曜日、セイシャスはそのセンセーショナルな独走劇で2勝目を挙げ、総合首位でのリードを固めた。「攻撃を躊躇しなかった。最悪なのは、リスクを冒すことを恐れることだ」とセイシャスは語った。「こういう走り方が大好きなんだ」

  • リヨン出身の19歳の超新星は、スペイン北部でワールドツアーレベルでの初総合優勝を目指しており、母国での期待を一層高めている。彼の可能性は無限大のようだ。「この若者は将来、自転車界の怪物になるだろう。今後、彼から多くの活躍が見られるはずだ」と、3月にはツール・ド・フランス優勝者のタデイ・ポガカールが彼を絶賛した。

    当時、世界チャンピオンは難関の一日レース「ストラーデ・ビアンケ」を制したばかりだった。トスカーナの砂利道でポガカールに最も長く食らいついたのは、ポール・セイシャスだった。自転車界の頂点における世代交代にはまだ時期尚早だ。しかし、ポガカールの後継者と目される選手は、すでに準備万端のようだ。

    そのため、とりわけフランスでは夢が膨らんでいる。1985年のベルナール・イノー以来、この自転車競技の要塞からツール・ド・フランスを制した選手はいない。 何世代もの選手が挑戦したが、皆失敗に終わった。リシャール・ヴィランク、ローラン・ジャラベール、トマ・ヴォクレールといった選手たち。ジュリアン・アラフィリップ、ロマン・バルデ、ティボー・ピノといった選手たちも同様だ。彼らはステージ優勝や山岳賞を獲得し、少なくとも一時的にはマイヨ・ジョーヌを着用した。しかし、パリの表彰台で総合優勝者として立つことは、誰一人としてなかった。

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  • 「選ばれし者！」セイシャスがツール・ド・フランスにおけるフランスの不振を終わらせる

    フランス国内の声を信じるなら、セイシャスがこの不振を打破するだろう。「彼は選ばれし者だと思う。フランスが待ち望んでいた選手になるだろう」と、マルク・マディオは3月初旬、RMCで語った。

    グループアマ・FDJユナイテッドの有力な会長であるマディオは、30年にわたるマネジメント活動の中で、ヒノーの後継者を探し求めてきたが、その努力は実らなかった。 ライバルチームであるフランスのデカトロンCMA CGMは、セイシャスによってついにその答えを見つけたのかもしれない。マディオは、セイシャスを「救世主」と呼んだ。「セイシャスには、ポガカールのように、ごく少数の人しか持たない何かがある。彼はあらゆる技をレパートリーに備えている」

    身長186cmのセイシャスは、山岳ステージに強いだけではない。タイムトライアルでも卓越した能力を発揮している。2024年のジュニア世界選手権この種目で優勝したセイシャスは、月曜日にバスク地方で行われた開幕タイムトライアルを制し、例えばリポヴィッツから33秒差をつけた。

    フランス国内では、この新たな期待の星の早期ツール・ド・フランスデビューを求める声が高まっている。しかし、セイシャスが7月4日にバルセロナで行われるグラン・デパール（開幕戦）に実際にスタートラインに立つかどうかは、まだ未定だ。 ベルナール・イノー氏によれば、フランス人は彼の後継者を待つにあたり、もう少し辛抱すべきだという。71歳の同氏は、セイシャスはまずブエルタかジロに出場すべきだとし、「そうすれば、彼が3週間フルに走り抜くポテンシャルを持っていると言えるだろう」と述べている。