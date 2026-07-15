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「この審判は準決勝を裁けるのか？」――フランスがスペインに敗れワールドカップから敗退したことを受け、ディディエ・デシャンが審判の判定を批判
デシャン、審判の判定基準に疑問を呈する
フランス代表の3度目の世界制覇への夢が2-0の敗戦で絶たれた直後、デシャン監督はバートン主審の試合運営への怒りを隠さなかった。22分、ラミン・ヤマルがルーカス・ディニェからファウルを受けたと判定され、ミケル・オヤルサバルがPKを決めた場面が試合の転機となった。
デシャン監督は、接触前にボールがヤマルの腕に当たったと主張し、判定に動揺を隠せなかった。57歳の指揮官は「言ったら負け惜しみだと思われるだろう」と語った。 「だが皆さんに問いたい。この審判は準決勝を裁くのにふさわしいか？ PKだけでなく他にも問題がある。今夜の審判に個人的な恨みはないが、皆さん自身で考えてみてほしい」
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「レ・ブルー」を悩ませる技術的な不調
審判の騒動は別として、フランス代表監督は「ほぼすべての面で劣った」と認めた。58分にはペドロ・ポロのゴールでスペインが2点差とし、ムバッペやオリゼ擁するフランスの攻撃は機能不全に陥った。統計もそれを裏付け、フランスは試合終了間際まで至近距離からのシュートすら放てなかった。
「勝つにはベストを尽くさなければならなかったが、今日はできなかった。スペインの守備は堅く、スペースもほとんどなかった。技術的なミスも多すぎた」
さらに彼は「スペインは試合の流れを読み、パスをカットする能力が突出していた。我々は打開策を見つけられなかった。攻撃や技術が消えたとは言いたくない。それは我々の強みだからだ。
「相手の活躍も大きかった。これまでの成果を否定するつもりはないが、スペインのようなチームを相手にするときは最高レベルで戦わなければならない。今日のフランスは、そのレベルに達していなかった」
ムバッペが戦術を痛烈に批判
監督が審判や試合の流れに注目する一方、キャプテンのムバッペはベンチを見ていた。レアル・マドリードのスーパースターは、スペインの中盤にリズムを支配されたことに明らかに苛立ちを隠せなかった。ムバッペは、戦術が「ラ・ロハ」のプレイメーカーを止められなかったと指摘した。
「中盤は3対2だったが、スペイン相手では難しい」とムバッペは語った。「ファビアン［ルイス］とロドリには十分な時間が与えられていた。プレス時の連携が足りず、マンツーマンで走らせるべきだった。 技術的にも戦術的にも、我々の望むような試合ができなかった。ワールドカップの準決勝でやるべきことをやらなければ、勝てない」
- Getty Images Sport
デシャン時代の終わり
この敗北で、デシャン監督が14年間率いた代表チームの輝かしい時代は幕を閉じた。失望はあったが、監督は2018年の優勝や4年前のベスト4など、4大会連続で準々決勝に進んだ功績を1夜の敗北で汚すことは拒んだ。強豪相手にチームは単にコントロールを失っただけだと強調した。
「我々は状況を十分にコントロールできなかった」と彼は述べた。「相手は我々にミスを強いた。しかし、これはワールドカップの準決勝だった。選手のうち2人にとっては、初めての準決勝だった。だからといって、それ以前に我々が成し遂げた成果が損なわれることはない。 これまでに成し遂げてきた成果を軽視したくない」大会終了後にはジネディーヌ・ジダンが後任として待機していると報じられる中、フランス代表はマイアミでの3位決定戦に向けて気持ちを立て直さなければならない。
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