「この審判は準決勝を裁けるのか？」――フランスがスペインに敗れワールドカップから敗退したことを受け、ディディエ・デシャンが審判の判定を批判

審判の騒動は別として、フランス代表監督は「ほぼすべての面で劣った」と認めた。58分にはペドロ・ポロのゴールでスペインが2点差とし、ムバッペやオリゼ擁するフランスの攻撃は機能不全に陥った。統計もそれを裏付け、フランスは試合終了間際まで至近距離からのシュートすら放てなかった。

「勝つにはベストを尽くさなければならなかったが、今日はできなかった。スペインの守備は堅く、スペースもほとんどなかった。技術的なミスも多すぎた」

さらに彼は「スペインは試合の流れを読み、パスをカットする能力が突出していた。我々は打開策を見つけられなかった。攻撃や技術が消えたとは言いたくない。それは我々の強みだからだ。

「相手の活躍も大きかった。これまでの成果を否定するつもりはないが、スペインのようなチームを相手にするときは最高レベルで戦わなければならない。今日のフランスは、そのレベルに達していなかった」







