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「この大会は八百長だ！」――土壇場でアルゼンチンに敗れワールドカップ敗退が決まった直後、エジプトのスター、モスタファ・ジコがテレビ生中継で激怒のインタビューを行った。
- Getty Images Sport
エジプト、物議を醸す状況でリードを失う
エジプト代表は残り11分で前回王者を2－0とリードし、大金星まであとわずかに迫っていた。ヤセル・イブラヒムとジコのゴールでアフリカ勢が夢の展開に。さらに前半にはGKモスタファ・ショベイルがメッシのPKをストップし、勢いに拍車をかけていた。
しかし終盤、クリスティアン・ロメロが1点を返すと、83分にはメッシが同点弾。さらにロスタイム、エンツォ・フェルナンデスのヘディングが突き刺さり逆転された。エジプトは、得点直前にマカリスターがサラーにファウルと主張しVAR判定を要求した。
生放送でジコが「八百長」疑惑について言及
試合終了直後、ジコはカメラの前で怒りを露わにした。前半に決めたはずの2点目がVARで取り消されたことについて、彼は大会の公正性とレテキシエ主審の判定を強く批判した。
BBCによると、ジコは「審判は不公平だ。序盤のリードでもアルゼンチンには足りなかった。大会は八百長だ」と語った。
ホッサム・ハッサン氏が「外的要因」に疑問を呈する
エジプト代表のホッサム・ハッサン監督も選手たちと同調したが、陰謀をほのめかしつつも言葉選びには慎重だった。ハッサン監督は、ジコのゴールが無効とされたことやサラーへのPK要求が無視されたことを挙げ、審判団が大会のトップスターたちを優遇していた証拠だと主張した。
「我々は前回王者に比べ、あらゆる面で優れていた。だが結果にはピッチ内外の要因が働いた」とハッサン監督は語った。「おそらく彼らは世界王者を残したかったのだろう。あるいはメッシを勝ち残らせたかったのかもしれない。残念だ。我々は不当な扱いを受けた」
- AFP
エジプト代表監督、大会ボイコットを表明
エジプト陣営は怒りから大会主催者と完全に決裂した。ハッサンは試合後にレテキシエ主審を「不公平だ」と非難し、2026年の大会には関与しない意向を示した。
会見の締めくくりでハサンは「帰国し、この大会の試合は二度と見ない。我々に起きたことは不公平だ。PKを得るべきだったし、ゴールも取り消された。なぜ取り消されたのか、私には分からない」と語った。
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