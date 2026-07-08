エジプト代表は残り11分で前回王者を2－0とリードし、大金星まであとわずかに迫っていた。ヤセル・イブラヒムとジコのゴールでアフリカ勢が夢の展開に。さらに前半にはGKモスタファ・ショベイルがメッシのPKをストップし、勢いに拍車をかけていた。

しかし終盤、クリスティアン・ロメロが1点を返すと、83分にはメッシが同点弾。さらにロスタイム、エンツォ・フェルナンデスのヘディングが突き刺さり逆転された。エジプトは、得点直前にマカリスターがサラーにファウルと主張しVAR判定を要求した。