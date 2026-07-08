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ziko(C)Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

「この大会は八百長だ！」――土壇場でアルゼンチンに敗れワールドカップ敗退が決まった直後、エジプトのスター、モスタファ・ジコがテレビ生中継で激怒のインタビューを行った。

M. Ziko
アルゼンチン 対 エジプト
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エジプト代表FWモスタファ・ジコは、アルゼンチンに敗れてベスト16で敗退した後、「2026年ワールドカップは八百長だ」と発言し、世界中で大騒動を巻き起こした。大会史上最も物議を醸した試合後のインタビューの一つで、ジコは、リオネル・メッシ率いる現世界王者が残るように関係者が結果を操作したと主張した。

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    エジプト、物議を醸す状況でリードを失う

    エジプト代表は残り11分で前回王者を2－0とリードし、大金星まであとわずかに迫っていた。ヤセル・イブラヒムとジコのゴールでアフリカ勢が夢の展開に。さらに前半にはGKモスタファ・ショベイルがメッシのPKをストップし、勢いに拍車をかけていた。

    しかし終盤、クリスティアン・ロメロが1点を返すと、83分にはメッシが同点弾。さらにロスタイム、エンツォ・フェルナンデスのヘディングが突き刺さり逆転された。エジプトは、得点直前にマカリスターがサラーにファウルと主張しVAR判定を要求した。

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  • 生放送でジコが「八百長」疑惑について言及

    試合終了直後、ジコはカメラの前で怒りを露わにした。前半に決めたはずの2点目がVARで取り消されたことについて、彼は大会の公正性とレテキシエ主審の判定を強く批判した。

    BBCによると、ジコは「審判は不公平だ。序盤のリードでもアルゼンチンには足りなかった。大会は八百長だ」と語った。


  • ホッサム・ハッサン氏が「外的要因」に疑問を呈する

    エジプト代表のホッサム・ハッサン監督も選手たちと同調したが、陰謀をほのめかしつつも言葉選びには慎重だった。ハッサン監督は、ジコのゴールが無効とされたことやサラーへのPK要求が無視されたことを挙げ、審判団が大会のトップスターたちを優遇していた証拠だと主張した。

    「我々は前回王者に比べ、あらゆる面で優れていた。だが結果にはピッチ内外の要因が働いた」とハッサン監督は語った。「おそらく彼らは世界王者を残したかったのだろう。あるいはメッシを勝ち残らせたかったのかもしれない。残念だ。我々は不当な扱いを受けた」

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    エジプト代表監督、大会ボイコットを表明

    エジプト陣営は怒りから大会主催者と完全に決裂した。ハッサンは試合後にレテキシエ主審を「不公平だ」と非難し、2026年の大会には関与しない意向を示した。

    会見の締めくくりでハサンは「帰国し、この大会の試合は二度と見ない。我々に起きたことは不公平だ。PKを得るべきだったし、ゴールも取り消された。なぜ取り消されたのか、私には分からない」と語った。

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