この夏、移籍金なしで獲得できるオランダ人サッカー選手15人

数年前、今年の夏のワールドカップ出場が期待されていたマラシアが、4年間在籍したマンチェスター・ユナイテッドを去った。PSVへの一時的な復帰は目立った活躍には至らなかったが、この勤勉な左サイドバックには、まだ長いキャリアが待っている。果たしてどのクラブが、この元フェイエノールトの選手を獲得する勇気を持つだろうか？