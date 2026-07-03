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Transfervrije NederlandersVoetbalzone
Wessel Antes

翻訳者：

この夏、移籍金なしで獲得できるオランダ人サッカー選手15人

移籍情報

今夏、所属チームを失ったオランダ人選手が複数おり、移籍金なしで獲得できる。代表経験豊富な選手から、エールディヴィジや海外リーグで still 魅力的な選手まで、「Voetbalzone」が注目の選手を一挙紹介！

  • Danilho DoekhiImago

    ダニリョ・ドゥエキ（28）

    Transfermarktによると、ロッテルダム出身のドゥーキは市場価値1300万ユーロでこのリスト最高額。フィジカルに優れたDFは、過去4シーズンでユニオン・ベルリンで公式戦137試合に出場し、チャンピオンズリーグも経験。報道では、元ユース代表の彼に複数のトップリーグが興味を示しているという。

    • 広告
  • FBL-BEL-PROLEAGUE-ANTWERP-WAREGEMAFP

    ヴィンセント・ヤンセン（32）

    ロイヤル・アントワープで173試合64ゴール27アシストを記録したヤンセンがフリーエージェントとなった。オランダ代表22試合出場経験もある彼は、火曜日に開催されたオランダ対モロッコ戦を、古巣CFモンテレイのスタジアムで観戦した。次なる舞台がどこになるのか、彼の去就に注目が集まる。

  • Tyrell MalaciaImago

    タイレル・マラシア（26）

    数年前、今年の夏のワールドカップ出場が期待されていたマラシアが、4年間在籍したマンチェスター・ユナイテッドを去った。PSVへの一時的な復帰は目立った活躍には至らなかったが、この勤勉な左サイドバックには、まだ長いキャリアが待っている。果たしてどのクラブが、この元フェイエノールトの選手を獲得する勇気を持つだろうか？

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  • Myron BoaduImago

    マイロン・ボアドゥ（25歳）

    アムステルダム出身のボアドゥは、新天地が決まるまでPSVで練習を続けている。昨季は代表経験1回のFWとして17試合3得点をマーク。来季もエールディヴィジに残るか、海外に挑戦するか、注目だ。

  • ジョルジーニオ・ワイナルドゥム（35）

    アル・エティファクで3シーズン活躍したウィナルダムは、ヨーロッパ復帰を望んでいる。代表96試合出場。彼はインスタグラムで毎日、絶好調であることを示している。ジニの活躍はまだ続く！

  • Kingsley EhizibueImago

    キングスリー・エヒジブエ（31）

    エヒジブエはオランダでは無名に近いサッカー選手だが、ドイツとイタリアで数百試合に出場している。移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、このサイドバックはエールディヴィジに復帰する可能性もあるが、ラ・リーガやセリエAからも注目されている。

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LE HAVREAFP

    ハンス・ハテボーア（32）

    代表13キャップのハテボーアは、過去10年間アタランタ、スタッド・レンヌ、オリンピック・リヨンでプレー。故郷FCフローニンゲンへの復帰は、彼にとって理想的な選択だ。ベテランの経験は、ディック・ルッキエン監督の若いチームに必ず役立つだろう。

  • Brighton & Hove Albion FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ヨエル・フェルトマン（34）

    アヤックスは再びヴェルトマンに賭けるのか？この問いは今後数週間、何度も繰り返されるだろう。オランダ代表28試合出場を誇る彼は、昨シーズンもブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンで定期的にプレーした。数人のベテランがヨハン・クライフ・アレナを去った今、首脳陣は経験値を求めて彼を選ぶかもしれない。

  • Beau ReusIMAGO

    ボー・レウス（24）

    SKベヴェレンで無敗優勝したレウスは、移籍先を自由に選べる。アルクマール出身のGKは、ベルギー、ドイツ、イングランド、オランダ、イタリアのクラブと契約できる。海外メディアは、ヴェルダー・ブレーメンが獲得すると予想している。

  • Daley BlindImago

    デイリー・ブラインド（36）

    ヴェルトマンの段落は、ほぼそのままブラインドにも当てはまる。ミシェルとの仲を考えれば、クラブのアイコンの復帰はほぼ確実だ。ただし、彼の父親は最近、円満ではない形でアヤックスを去った。果たして、どう転ぶのか？

  • FBL-EUR-C3-PANATHINAIKOS-MACCABI HAIFAAFP

    バート・シェンケフェルト（34）

    2025年、シェンケフェルトはパナシナイコスの主将だった。その後、サウジ・プロリーグのアル・ハリージでの高収入挑戦を終えた。このベテランDFは依然としてエールディヴィジで有用だが、オランダ復帰を希望するかどうかは不明だ。

  • Mark Diemers Oscar SjostrandImago

    マーク・ディーマース（32）

    ハンス・クラアイ・ジュニアは、SCカンブールがディーマースとの契約延長に失敗したことに今も怒っている。複数のオランダクラブが獲得を狙うが、彼の要望に応えられるかは不明だ。

  • Luuk de JongImago

    ルーク・デ・ヨング（35）

    オランダが輩出した最高のヘディングの名手の一人である彼は、いまだ新クラブへの加入が発表されていない。デ・ヨングはFCポルトとの契約延長を選択しなかった。エールディヴィジへの復帰は否定しているが、海外で新たな冒険をスタートさせる可能性もある。

  • Jasper CillessenImago

    ジャスパー・シレッセン（37）

    NECとシレッセンは今夏、ナイメーヘンでの新契約で合意できなかった。そのため、代表65試合出場経験のある彼は他クラブでのプレーを検討する。現時点では進展はない。

  • デイリー・シンクグラヴェン（30）

    シンクグラヴェンの現状は不透明だ。フォルトゥナ・シッタルトとの契約は正式に終了したが、彼は左利きとしてリンブルフ州のクラブの初練習に参加している。アッセン出身で、重度の膝の怪我から回復中ながら、エールディヴィジのレベルに対応できる力はまだあるはずだ。