移籍市場は活況だが、まだ多くの有名選手が所属先を決めていない。これらのフリーエージェントはトップクラブにとって好機だ。Voetbalzoneが注目の選手たちをリストアップした。
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この夏、以下の10人の世界的なスターを無料で手に入れられます。
- Getty Images Sport
モハメド・サラー（34）
2026年にこのリストに載るとは誰も予想していなかったサラー。昨夏、リヴァプールと2年間の好条件で契約延長したにもかかわらず、彼はアンフィールドを去ろうとしている。
最大の理由は、すでに退任したアルネ・スロット監督との深刻な対立だ。現在エジプト代表としてW杯に出場中のサラーは、大会後にサウジアラビアで高額契約を結ぶ見込みで、移籍先クラブは未定だ。
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ジャドン・サンチョ（26）
サンチョは数年前、今とは異なる夏を想像していたはずだ。かつてのチームメイトがW杯準々決勝へ準備を進める一方、このロンドン出身の選手は現在無所属だ。
昨季アストン・ヴィラで公式戦39試合に出場したのは好材料だが、1672分の出場時間で1ゴール3アシストと結果は振るわなかった。
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（26）
かつて大いに期待されたヴラホヴィッチは、このリストで最も価値が高い。Transfermarktは彼の市場価値を3500万ユーロと評価している。
ユヴェントスは残留を望んでいたが、現在は移籍が濃厚だ。彼は欧州のトップクラブなら控えでも構わないとしている。
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ジョン・ストーンズ（32）
ストーンズは10年間マンチェスター・シティに尽くしてきたが、怪我に悩まされてきた。引退も検討したが、現在はイングランド代表としてW杯に出場している。
今後の去就は不透明だが、インテルなどが獲得に関心を示している。代表通算92試合に出場した彼は、海外でプレーした経験はない。
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ダニ・カルバハル（34）
サンティアゴ・ベルナベウの時代が幕を閉じた。カルバハルがレアル・マドリードを去った。スペイン代表52試合出場ながらW杯代表落選し、新天地探しに集中できる。経歴に不足はない。この伝説的キャプテンはチャンピオンズリーグを6度制している。
彼を獲得するクラブは、豊富な経験と強い「勝者のメンタリティ」を手に入れる。サウジ・プロリーグからの関心もあるが、本人はヨーロッパ残留を希望している。
- AFP
デビッド・アラバ（34）
コンディションが整えば同世代屈指の守備選手だが、2021年のバイエルン・ミュンヘンからレアル・マドリードへの移籍以来、アラバは怪我に悩まされている。
それでもアラバへの関心は絶えない。セリエAのユヴェントスとACミランが、この左利きDFに慎重な関心を寄せている。
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レオン・ゴレツカ（31）
バイエルン・ミュンヘンはゴレツカとの契約延長を試みたが、このMFはブンデスリーガ以外でプレーしたいと考えている。実績を考えれば、多くのクラブが獲得に興味を示すだろう。
ドイツ代表がW杯で敗退した今、移籍決断の時期が迫っている。今年初頭にはACミランやアーセナルとの噂も報じられた。
- Imago
ジュリアン・ブラント（30）
この夏、ブラントはアヤックスとPSVで話題になったが、ドルトムントで年俸800万ユーロを稼ぐと報じられ、エールディヴィジのクラブには高嶺の花だ。
パフォーマンスに波はあるものの、昨季は15ゴールに関与しており、多くのクラブが注目している。アトレティコ・マドリードもその一人だ。
- Getty Images Sport
ヤン・ゾマー（37）
アヤックスと関連付けられるもう一人の選手は、スイスのGKゾマーだ。しかしアムステルダムのクラブは、ベテランのマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンを選ぶようだ。
一方、クラブ・ブルッヘがソマー獲得に動いており、ベネルクスでのプレーも選択肢に残る。ベルギー強豪はCL戦力として彼に注目している。
- AFP
マラン・サール（27）
元チェルシーのサールはランスで2シーズン過ごし、新たな挑戦を求める。左利きの彼はTransfermarktで2000万ユーロの市場価値を維持しており、獲得したクラブは大きな利益を得られるだろう。
昨季は好印象を残したため、どのクラブがオファーを出すか注目される。次のステップへ進む準備はできている。
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