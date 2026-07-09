この夏、以下の10人の世界的なスターを無料で手に入れよう

2026年にこのリストに載るとは誰も予想していなかったサラー。昨夏、リヴァプールと2年間の好条件で契約延長したにもかかわらず、彼はアンフィールドを去ろうとしている。

最大の理由は、すでに退任したアルネ・スロット監督との深刻な対立だ。現在エジプト代表としてW杯に出場中のサラーは、大会後にサウジアラビアで高額契約を結ぶ見込みで、移籍先クラブは未定だ。