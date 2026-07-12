1－1の同点で迎えた後半中盤、エンボロがシュヴァルベにファウルを犯した。 主審のジョアン・ピニェイロは、中盤の競り合い後に相手選手ランドロ・パレデスに警告したが、VARの介入で判定を覆し、エンボロに2枚目のイエローカードを出した。

「イエローを既に貰っているのに、あのようなシミュレーションをするなんて正気じゃない」とフンメルスは語った。「しかも、何の得にもならない行為だ。ファウルが許されないエリアでのことだ。」

ピニェイロの判定が結局正しかったと、元DFのフンメルスは確信する。「見ての通り、彼はジャンプする瞬間に顔まで歪めている。残念ながら、イエロー2枚で退場は妥当だ。頭の中で何かが弾け、シミュレーションに走ったのだろう。彼も私も、とても辛かった。 それまでスイスはアルゼンチンを押していたが、このプレーで優位性を失った」