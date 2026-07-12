2014年ワールドカップ優勝者はMagentaTVの解説でこう語った。「あのプレーが試合を決め、スイスに不利だった。エンボロは今日、調子が良くないだろう。」
翻訳者：
「この場合はもちろん、正気の沙汰じゃない」：ワールドカップ準々決勝でアルゼンチンがスイスに勝利した試合でのある場面に、マッツ・フンメルスは呆然とした
1－1の同点で迎えた後半中盤、エンボロがシュヴァルベにファウルを犯した。 主審のジョアン・ピニェイロは、中盤の競り合い後に相手選手ランドロ・パレデスに警告したが、VARの介入で判定を覆し、エンボロに2枚目のイエローカードを出した。
「イエローを既に貰っているのに、あのようなシミュレーションをするなんて正気じゃない」とフンメルスは語った。「しかも、何の得にもならない行為だ。ファウルが許されないエリアでのことだ。」
ピニェイロの判定が結局正しかったと、元DFのフンメルスは確信する。「見ての通り、彼はジャンプする瞬間に顔まで歪めている。残念ながら、イエロー2枚で退場は妥当だ。頭の中で何かが弾け、シミュレーションに走ったのだろう。彼も私も、とても辛かった。 それまでスイスはアルゼンチンを押していたが、このプレーで優位性を失った」
- Getty Images Sport
アルゼンチン戦でエンボロが退場し、ヤキンが怒る
スイス代表は退場を認めず、審判のマイクに「ノー！ノー！レフ！」と叫んだ。
エンボロも38歳の審判に抗議したが、ピッチを去る際には涙を流した。自分の失態をすぐに悟った彼は、チームメイトに慰められながらロッカールームへ直行した。
試合後、スイス代表のムラト・ヤキン監督は「このルールはサッカーとは無関係で、導入自体不要だ。我々は審判のミスで罰せられた」と不満を露わにした。
ヤキン監督が怒ったのは、このルールが適用されたのは主審のミスだからだ。「あれほど無害な状況でアルゼンチン選手にイエローカードを出す理由はない。主審はそのままプレーを続行すべきだった」。彼は「今日の試合を台無しにしたのはこのルールだ」と結論づけた。
それでもスイスは10人で延長戦に持ち込んだが、アルゼンチンのFWジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールで王者が勝利した。
過去10回の世界選手権の優勝者たち
開催年 世界チャンピオン 2022年 アルゼンチン 2018年 フランス 2014 ドイツ 2010 スペイン 2006 イタリア 2002 ブラジル 1998 フランス 1994 ブラジル 1990 ドイツ 1986 アルゼンチン
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