「この傷を癒やすのは難しい」――リオネル・メッシ、スペインとのワールドカップ決勝敗戦について沈黙を破る

ワールドカップ通算6大会出場を達成したベテランFWは、悲しみをすぐに振り切り、北米まで駆けつけたファンに感謝を伝えた。2026年の大会中、チームと「アルビセレステ」のサポーターとの絆は常に中心にあった。

メッシは、この団結が王座防衛の重圧の中でもチームを最高レベルで戦わせたと強調した。

「痛みは大きく、この傷が癒えるには時間がかかるだろう」と彼は綴った。「それでも、良い思い出も胸に刻んでいる。逆転した試合、記憶に残る試合、そして国全体からの支援とこのチームの努力が、私たちを再び世界の頂点へ導いてくれた。 今この瞬間、成し遂げた全容を把握するのは難しいが、このチームは2大会連続で決勝に進出した。

「届いた励ましやメッセージに心から感謝しています。私たちは再び団結し、アルゼンチン人としての誇りを共有できました。

最後に、優勝したスペイン代表にも祝福の言葉を贈りたいです。」