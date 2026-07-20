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「この傷を癒やすのは難しい」――リオネル・メッシ、スペインとのワールドカップ決勝敗戦について沈黙を破る
メッシ、決勝敗退の苦悩を明かす
メッシはメットライフ・スタジアムでのワールドカップでアルゼンチンが連覇を逃し、大きな精神的ショックを受けたと語った。延長戦の末スペインに敗れた後、39歳のメッシはインスタグラムに悔しさを投稿した。
それでもインテル・マイアミのスターは、過去4年間の成果を誇りに思い、不屈の姿勢を示した。
- Getty Images
アルゼンチンのサポーターへの感謝
ワールドカップ通算6大会出場を達成したベテランFWは、悲しみをすぐに振り切り、北米まで駆けつけたファンに感謝を伝えた。2026年の大会中、チームと「アルビセレステ」のサポーターとの絆は常に中心にあった。
メッシは、この団結が王座防衛の重圧の中でもチームを最高レベルで戦わせたと強調した。
「痛みは大きく、この傷が癒えるには時間がかかるだろう」と彼は綴った。「それでも、良い思い出も胸に刻んでいる。逆転した試合、記憶に残る試合、そして国全体からの支援とこのチームの努力が、私たちを再び世界の頂点へ導いてくれた。 今この瞬間、成し遂げた全容を把握するのは難しいが、このチームは2大会連続で決勝に進出した。
「届いた励ましやメッセージに心から感謝しています。私たちは再び団結し、アルゼンチン人としての誇りを共有できました。
最後に、優勝したスペイン代表にも祝福の言葉を贈りたいです。」
メットライフ・スタジアムに悲痛な光景
決勝はアルゼンチン伝説の選手にとって悔しさしかない夜だった。メットライフ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴り、彼は深く打ちひしがれた。スペインの戦術は彼の影響を封じ、120分でボールタッチはわずか54回だった。
8度のバロンドール受賞者がピッチで声を上げて泣く姿は瞬く間に世界へ広がり、晩年期でも代表への献身を印象づけた。疲労と心痛にもかかわらず、試合後には数人のスペイン代表選手が歩み寄り、敬意を示した。
- AFP
スカローニ監督、伝説のキャプテンを称賛
試合後、話題は当然メッシの代表引退に集中した。しかしリオネル・スカローニ監督は、彼の将来より功績に焦点を当てた。引退の決定については明言を避けたが、在任中の貢献を強く称えた。
試合結果に関わらず、39歳のメッシが長年にわたって人々にもたらした喜びに目を向けるよう呼びかけた。チームの象徴であるメッシについて、スカローニは「彼はピッチに立った最高の選手だ。誰もが彼と彼の功績を誇りに思ってほしい」と語った。
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