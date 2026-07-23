クラベネス氏は、バログン氏の出場停止処分を覆す政治的介入がサッカーの公正さと基本ルールを損なったと指摘。FIFA指導部に完全な透明性を求め、次回の理事会で正式に審議するよう要求した。「ルールを曲げればスポーツ全体が危険にさらされる。基本ルールが損なわれることは重大な懸念だ」

彼女はさらに「この決定は外部要因の影響を受け、適切な手続きを踏んでいなかったことは明らかです。極めて深刻で憂慮すべき問題であり、人々が恐れずに声を上げるきっかけとなることを願っています。理事会でこの件を議論します」と続けた。