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「この件をうやむやにはさせない」――ノルウェー、ワールドカップでフォラリン・バログンにレッドカードが出た騒動にドナルド・トランプ氏が関与したとして正式抗議を提出。
NFFが正式な苦情を申し立てる
NFFは、ワールドカップベスト32戦でバログンに提示されたレッドカードを取り消すようトランプ米大統領が介入した件で、FIFAに正式抗議する準備を進めている。この物議を醸した決定は、トランプ大統領からインファンティーノ会長への電話を受けた後、FIFA懲戒委員会のアル・カマリ委員長が他の17委員と協議することなく一方的に下した。
NFFのクラヴェネス会長は規則違反を強く批判し、「この件をうやむやにはしない」と『ダグブラデット』紙に語った。
- AFP
クラベネス氏がFIFAの手続きを批判
クラベネス氏は、バログン氏の出場停止処分を覆す政治的介入がサッカーの公正さと基本ルールを損なったと指摘。FIFA指導部に完全な透明性を求め、次回の理事会で正式に審議するよう要求した。「ルールを曲げればスポーツ全体が危険にさらされる。基本ルールが損なわれることは重大な懸念だ」
彼女はさらに「この決定は外部要因の影響を受け、適切な手続きを踏んでいなかったことは明らかです。極めて深刻で憂慮すべき問題であり、人々が恐れずに声を上げるきっかけとなることを願っています。理事会でこの件を議論します」と続けた。
米国サッカー協会が物議を醸している問題について言及
一方、米国サッカー協会のJ.T.バトソンCEOは、ベルギー戦を前にバログンの出場停止処分をホワイトハウスが介入して覆した件について、「大統領にはやりたいことを行う権利がある」と擁護した。
一方、バログン本人はこの決定がチームに不安をもたらしたと認め、「チームに戻れて最初はうれしかったが、すぐに大きな物議を醸すだろうと気づいた。チームメイトの顔にも緊張が浮かんでいた」と語った。
さらにフォワードは、世間の厳しい視線や外部からのプレッシャーをチームが無視するのは難しかったと語った。「試合が近づくにつれ、集中しようとしたが難しかった。外部からの雑音が大きく、避けるのは難しかった」
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FIFAが倫理調査の対象に
FIFAは、ノルウェーやベルギーなど加盟協会からの圧力が高まる中、独立倫理委員会が取り消された出場停止処分を調査すると表明した。
バログンの懲戒問題に加え、ワールドカップの出場枠を64チームに拡大する議論もナイジェリアサッカー連盟（NFF）との緊張を高めそうだ。観測筋は、この倫理審査がFIFAのガバナンスへの信頼を回復できるか注目している。
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