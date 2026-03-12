「この件は、もう何年も何年も続いている！」オリバー・カーンが、FCバイエルンにおけるウリ・ヘーネスの約束に疑問を投げかける

スカイでは、元ドイツ代表ゴールキーパーが、クラブ関係者からの繰り返しの発言について言及しました。「『適切な人材が見つかったら、いずれは引退するつもりだ』と聞くことがあります。この件は、もう何年も何年も引きずっています」とカーン氏は述べ、さらに「そして、どうやらまだ誰も見つかっていないようです」と皮肉っぽく付け加えました。

ホーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は、何十年にもわたってクラブに影響力を持っており、現在も強力な監督委員会に所属している。名誉会長でもあるホーネス氏は、クラブが組織的に最適な体制になったときに初めて完全に引退すると繰り返し述べてきた。ホーネス氏は、自身とルンメニゲ氏が引き続き強い影響力を持っているという批判を最近否定した。 「それはまったく事実ではない」と、彼は昨年秋、ミュンヘンで開催されたイベントで述べた。

しかし、カーン氏は、FCバイエルンの組織再編は遅々として進まないプロセスだと考えている。ルーヴェン・カスパー氏を新しいマーケティング担当取締役として迎えたものの、全体としては、再編は「依然として非常に遅いペース」で進んでいるという。