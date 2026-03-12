オリバー・カーンは、FCバイエルン・ミュンヘンの権力構造について明確な言葉で意見を述べ、特にウリ・ヘーネスの役割を批判的に疑問視しました。ドイツ記録保持クラブの元最高経営責任者は、長年にわたり発表されてきたバイエルンの長年のボスたちの引退が、実際に間もなく現実のものとなるかどうかについて疑問を抱いています。
「この件は、もう何年も何年も続いている！」オリバー・カーンが、FCバイエルンにおけるウリ・ヘーネスの約束に疑問を投げかける
スカイでは、元ドイツ代表ゴールキーパーが、クラブ関係者からの繰り返しの発言について言及しました。「『適切な人材が見つかったら、いずれは引退するつもりだ』と聞くことがあります。この件は、もう何年も何年も引きずっています」とカーン氏は述べ、さらに「そして、どうやらまだ誰も見つかっていないようです」と皮肉っぽく付け加えました。
ホーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は、何十年にもわたってクラブに影響力を持っており、現在も強力な監督委員会に所属している。名誉会長でもあるホーネス氏は、クラブが組織的に最適な体制になったときに初めて完全に引退すると繰り返し述べてきた。ホーネス氏は、自身とルンメニゲ氏が引き続き強い影響力を持っているという批判を最近否定した。 「それはまったく事実ではない」と、彼は昨年秋、ミュンヘンで開催されたイベントで述べた。
しかし、カーン氏は、FCバイエルンの組織再編は遅々として進まないプロセスだと考えている。ルーヴェン・カスパー氏を新しいマーケティング担当取締役として迎えたものの、全体としては、再編は「依然として非常に遅いペース」で進んでいるという。
カーン、アタランタ・ベルガモに6対1で勝利したバイエルンを称賛
56歳の彼は、自身の経験から内部の業務の流れをよく知っています。2020年1月から2021年6月まで、彼は取締役会のメンバーであり、その後、取締役会長にも就任しました。11回連続のドイツ選手権優勝にもかかわらず、2023年5月、ミュンヘンはカーンとスポーツディレクターのハサン・サリハミジッチを解雇しました。
しかし、元世界クラスのゴールキーパーは、現在のクラブの戦力を高く評価している。チャンピオンズリーグのラウンド16でアタランタ・ベルガモに6対1で圧勝した後、彼はチームの質の高さを称賛した。「基本的に、誰を起用しても、その質はほとんど、あるいはまったく落ちない」と語った。
カーンにとって、FCバイエルンは現在「時計のように正確に」機能している。それでも彼は慎重な姿勢を崩さない。あまりにも順調すぎる成功は、リスクを伴うこともあるからだ。
FCバイエルン - 試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月14日（土） 15時30分 バイエル・レバークーゼン - FCバイエルン（ブンデスリーガ） 3月18日（水） 21時 FCバイエルン - アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15:30 SCフライブルク - FCバイエルン（ブンデスリーガ）