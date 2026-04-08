この件で彼は3度もメンバーから外された。レアル・マドリードでは、アルバロ・アルベオラと前シーズンの新星が衝突したとされる。

エルチェ戦で休養予定だったリュディガーも、直前に出場が決定し不満の声が出た。ドイツ代表の彼は試合当日に多忙なスケジュールをこなしており、ベンチ入りを想定していたが結局出場した。

アセンシオは、エルチェ戦、シティとの再戦、続くアトレティコ戦と、通常通り練習していたにもかかわらずメンバーから外された。マルカ紙によると、アルベロア監督は「シティ戦のベンチ入り批判についてチームに謝罪しなかったから」と説明した。

その後もアセンシオは監督には謝罪したがチームメイトにはせず、アルベロアが練習最後に「他に言いたい人は？」と促しても沈黙した。

代表戦中断明け、アセンシオはようやくチームメイトに謝罪。シティ戦前の行動とエルチェ戦直前辞退を詫びた。マヨルカ戦とバイエルン戦で再びメンバー入りも、出場機会はなかった。