『マルカ』紙によると、確執のきっかけは数週間前に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦。アルベオラ監督はセンターバックにアントニオ・リュディガーとディーン・ホイセンを起用し、ベルナベウでの3-0の勝利でもアセンシオは90分間ベンチに留まった。
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この件で彼は3度もメンバーから外された。レアル・マドリードでは、アルバロ・アルベオラと前シーズンの新星が衝突したとされる。
報道によると、23歳の選手は不当な扱いに怒り、アルベロア監督に抗議した。
アルベロアは次のラ・リーガ、エルチェ戦での先発起用を決定。しかしその計画は実現しなかった。ディフェンダーが医師と共に来室し、軽度の筋肉痛を訴えたためだ。彼は「万全ではない」と述べ、アルベロアを怒らせた。
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ラウル・アセンシオはチームメイトに謝るべきだ
エルチェ戦で休養予定だったリュディガーも、直前に出場が決定し不満の声が出た。ドイツ代表の彼は試合当日に多忙なスケジュールをこなしており、ベンチ入りを想定していたが結局出場した。
アセンシオは、エルチェ戦、シティとの再戦、続くアトレティコ戦と、通常通り練習していたにもかかわらずメンバーから外された。マルカ紙によると、アルベロア監督は「シティ戦のベンチ入り批判についてチームに謝罪しなかったから」と説明した。
その後もアセンシオは監督には謝罪したがチームメイトにはせず、アルベロアが練習最後に「他に言いたい人は？」と促しても沈黙した。
代表戦中断明け、アセンシオはようやくチームメイトに謝罪。シティ戦前の行動とエルチェ戦直前辞退を詫びた。マヨルカ戦とバイエルン戦で再びメンバー入りも、出場機会はなかった。
ラウル・アセンシオはレアル・マドリードと2031年まで契約を結んでいる。
レアル・マドリード育成出身のアセンシオは、今シーズン先発とベンチを繰り返した。公式戦30試合に出場したが、これは守備陣の連続負傷によるものだった。最近はリュディガーやフイセンの控えとして待機することが多く、バイエルン戦で途中出場したミリタオも3月末に復帰している。
2024/25シーズンには負傷者続出で出場機会が増え、アンチェロッティ体制下で守備の要としてブレイク。2025年夏、その活躍が評価され2031年までの契約延長を果たした。
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今シーズンのラウル・アセンシオの成績
出動 30 90分以上出場 16ゴール 得点 2 アシスト 1 イエローカード 6 退場 1