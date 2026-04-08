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Raul Asencio Real MadridGetty
Falko Blöding

翻訳者：

この件で彼は3度もメンバーから外された。レアル・マドリードでは、アルバロ・アルベオラと前シーズンの新星が衝突したとされる。

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ラウール・アセンシオ
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バイエルン・ミュンヘンのCL対戦相手、レアル・マドリードでアルヴァロ・アルベロア監督とDFラウル・アセンシオが衝突。その影響で、この若手センターバックは数試合起用されていない。

マルカ』紙によると、確執のきっかけは数週間前に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦。アルベオラ監督はセンターバックにアントニオ・リュディガーとディーン・ホイセンを起用し、ベルナベウでの3-0の勝利でもアセンシオは90分間ベンチに留まった。

  • 報道によると、23歳の選手は不当な扱いに怒り、アルベロア監督に抗議した。

    アルベロアは次のラ・リーガ、エルチェ戦での先発起用を決定。しかしその計画は実現しなかった。ディフェンダーが医師と共に来室し、軽度の筋肉痛を訴えたためだ。彼は「万全ではない」と述べ、アルベロアを怒らせた。

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  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ラウル・アセンシオはチームメイトに謝るべきだ

    エルチェ戦で休養予定だったリュディガーも、直前に出場が決定し不満の声が出た。ドイツ代表の彼は試合当日に多忙なスケジュールをこなしており、ベンチ入りを想定していたが結局出場した。

    アセンシオは、エルチェ戦、シティとの再戦、続くアトレティコ戦と、通常通り練習していたにもかかわらずメンバーから外された。マルカ紙によると、アルベロア監督は「シティ戦のベンチ入り批判についてチームに謝罪しなかったから」と説明した。

    その後もアセンシオは監督には謝罪したがチームメイトにはせず、アルベロアが練習最後に「他に言いたい人は？」と促しても沈黙した。

    代表戦中断明け、アセンシオはようやくチームメイトに謝罪。シティ戦前の行動とエルチェ戦直前辞退を詫びた。マヨルカ戦とバイエルン戦で再びメンバー入りも、出場機会はなかった。

  • ラウル・アセンシオはレアル・マドリードと2031年まで契約を結んでいる。

    レアル・マドリード育成出身のアセンシオは、今シーズン先発とベンチを繰り返した。公式戦30試合に出場したが、これは守備陣の連続負傷によるものだった。最近はリュディガーやフイセンの控えとして待機することが多く、バイエルン戦で途中出場したミリタオも3月末に復帰している。

    2024/25シーズンには負傷者続出で出場機会が増え、アンチェロッティ体制下で守備の要としてブレイク。2025年夏、その活躍が評価され2031年までの契約延長を果たした。

  • Raul Asencio Real Madrid 2025Getty

    今シーズンのラウル・アセンシオの成績

    出動30
    90分以上出場16ゴール
    得点2
    アシスト1
    イエローカード6
    退場1
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