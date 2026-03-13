「この仕事を望まない人がいるだろうか？」ユルゲン・クリンスマンがプレミアリーグのクラブで話題を呼んでいる

「この泥沼から抜け出すには、闘争心、つまり本当に邪悪で醜い闘争心を育む必要があり、それは感情によってのみ可能だ」とクリンスマン氏は語る。「つまり、戦術の天才などではなく、全員を団結させ、試合に前向きに取り組み、全員がチャンピオンシップに降格する危険にさらされていることを確信させる人物が必要だ」

クリンスマン自身は、韓国代表監督を1年間務めた後、現在は無職である。それ以前は、ヘルタ・ベルリン、バイエルン・ミュンヘン、そして2006年の「夏の夢」を祝うことができたアメリカとドイツの代表チームを指導していた。

スパーズは日曜日にリヴァプールFCをホームに迎え、その後アトレティコとのホームでの再戦、そしてトッテナムと同様に降格争いの真っ只中にあるノッティンガム・フォレストとのリーグ戦が続く。