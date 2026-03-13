ワールドカップおよびヨーロッパ選手権の優勝者であるユルゲン・クリンスマンは、プレミアリーグで現在降格の危機に瀕している古巣のトッテナム・ホットスパーの監督就任を検討していると、ESPN FC のインタビューで明らかにした。
「この仕事を望まない人がいるだろうか？」ユルゲン・クリンスマンがプレミアリーグのクラブで話題を呼んでいる
「この仕事を望まない人がいるだろうか？トッテナムだ」と、現役時代、1994/95 シーズンにスパーズでゴールを追い求め、41 試合で 20 ゴールを記録したクリンスマンは語った。
トッテナムはここ数週間、公式戦6試合連続で敗戦し、最近ではチャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、アトレティコ・マドリード戦で2対5の敗戦を喫した。イゴール・トゥドール監督が就任してからまだ1か月ほどしか経っていないにもかかわらず、4試合で4敗を喫したことから、すでに彼の解任が話題になっている。
トッテナム：クリンスマンがイゴール・トゥドールの後任に？
クリンスマンは後継候補リストの1人だろうけど、「誰を選んでも、みんなと感情的なつながりを築ける人、クラブのことを知っていて、クラブを実感し、人々を実感できる人が必要だ」って。
リーグ16位、降格圏からわずか1ポイント差という状況から、クリンスマン氏は迅速な解決策を見つける必要があると述べており、61歳の同氏はシーズン終了までの暫定的な解決策として、この職に就くことを検討している。
クリンスマン、韓国代表監督を最後に退任
「この泥沼から抜け出すには、闘争心、つまり本当に邪悪で醜い闘争心を育む必要があり、それは感情によってのみ可能だ」とクリンスマン氏は語る。「つまり、戦術の天才などではなく、全員を団結させ、試合に前向きに取り組み、全員がチャンピオンシップに降格する危険にさらされていることを確信させる人物が必要だ」
クリンスマン自身は、韓国代表監督を1年間務めた後、現在は無職である。それ以前は、ヘルタ・ベルリン、バイエルン・ミュンヘン、そして2006年の「夏の夢」を祝うことができたアメリカとドイツの代表チームを指導していた。
スパーズは日曜日にリヴァプールFCをホームに迎え、その後アトレティコとのホームでの再戦、そしてトッテナムと同様に降格争いの真っ只中にあるノッティンガム・フォレストとのリーグ戦が続く。
ユルゲン・クリンスマン：彼の監督としての経歴の概要
チーム 期間 ドイツ 2004-2006 バイエルン・ミュンヘン 2008-2009 アメリカ 2011-2016 ヘルタ・ベルリン 2019-2020 韓国 2023-2024