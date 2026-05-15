「この世のものとは思えない」。FCバイエルンのマックス・エベルルが刺激的な噂をきっぱり否定。

FCバイエルンのスポーツディレクター、エベルルの契約は2027年まで残っている。それ以降の去就は現時点では不透明だ。

エベルルは先日DAZNで「仕事を評価してくれるなら残留する用意がある」と語った。しかしクラブは契約延長に動いておらず、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの関係もぎくしゃくしているとの報道もある。『キッカー』誌はこれを「強制結婚」と表現した。

エベルは2024年初頭に就任し、これまでに2度のリーグ優勝に貢献。今季は23日、DFBポカール決勝でVfBシュトゥットガルトと対戦する。その前に、土曜には1.FCケルンとのリーグ最終戦がある。