今週半ば、サウジアラビアのスポーツ紙『アル・リヤディヤ』は、アル・イティハドがエベル氏に接触し、招聘を協議していると報じた。同氏はスポーツディレクターの候補だという。アル・イティハドは同国屈指のクラブであり、2025年にはリーグ優勝を果たしている。
AFP
翻訳者：
「この世のものとは思えない」。FCバイエルンのマックス・エベルルが刺激的な噂をきっぱり否定。
金曜の記者会見でエベルはこの噂を問われた。「冗談で返そうかと思ったが、皆が正しく理解するか分からなかった」と前置きつつ、結局は用意した冗談を披露した。 「本当はこう言いたかったんです。『はい、私はサウジアラビアに行きました――ドイツU-18代表チームと一緒に。それが私がサウジアラビアで経験したことです。それ以外は現実離れしています』と」
マックス・エベルルのFCバイエルンとの契約は2027年まで
FCバイエルンのスポーツディレクター、エベルルの契約は2027年まで残っている。それ以降の去就は現時点では不透明だ。
エベルルは先日DAZNで「仕事を評価してくれるなら残留する用意がある」と語った。しかしクラブは契約延長に動いておらず、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの関係もぎくしゃくしているとの報道もある。『キッカー』誌はこれを「強制結婚」と表現した。
エベルは2024年初頭に就任し、これまでに2度のリーグ優勝に貢献。今季は23日、DFBポカール決勝でVfBシュトゥットガルトと対戦する。その前に、土曜には1.FCケルンとのリーグ最終戦がある。