33歳の監督とスタッフは、オックスフォード・ユナイテッドと昇格組イプスウィッチ・タウンをスパイしていたことが発覚した。

今回公開されたWhatsAppのチャット履歴は、サウサンプトンFCで対戦相手の密かな監視が深く根付いていたことを示している。

オックスフォードの試合をスパイするよう命じられた若手アナリストは同僚に「断る余地はなかった。インターンだから、指示通りにやっただけだ」と送信した。

情報を報告すると、上司からは「お前は伝説だ！監督も大喜びだ」と褒められた。

その後、彼はイプスウィッチでのスパイ任務も命じられた。懸念を伝えると、「上司が誰かをそこに行かせると主張している！」と返された。

最終的に、エッカート・スタッフの別の従業員が本意ではないものの内部告発を行った。ミドルズブラの敷地内で正体が露見したその「スパイ」は同僚に書き送った。「最初から胸が痛むと伝えていたが、誰も耳を貸さなかった。」