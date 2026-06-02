EFL（イングランド・フットボール・リーグ）は5月20日の控訴審の詳細を公表し、エッケルト氏のスタッフによる反対派の組織的・秘密裏の監視を明らかにした。一方、サウサンプトンFCは監督が当時の状況と自身の責任、プロサッカー界の慣行を説明する詳細な声明を発表した。
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「この不愉快なスキャンダルで泥まみれに！」サウサンプトンFCのトンダ・エッカートに関わる「スパイゲート」事件で、衝撃の事実が判明。
5月初め、FCミドルズブラのスタッフが練習をこっそり撮影する若い男性を発見。彼はFCサウサンプトンのインターンで、上層部の指示でプレーオフの対戦相手をスパイしていた。
ミドルズブラはEFLに申し立て、EFLは5月13日に審理を開始。5月19日、サウサンプトンは大会から排除された。翌日の上訴審でもエッケルト氏率いるクラブの異議は却下された。
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チャット公開：「君は伝説だ！マネージャーも大絶賛」
33歳の監督とスタッフは、オックスフォード・ユナイテッドと昇格組イプスウィッチ・タウンをスパイしていたことが発覚した。
今回公開されたWhatsAppのチャット履歴は、サウサンプトンFCで対戦相手の密かな監視が深く根付いていたことを示している。
オックスフォードの試合をスパイするよう命じられた若手アナリストは同僚に「断る余地はなかった。インターンだから、指示通りにやっただけだ」と送信した。
情報を報告すると、上司からは「お前は伝説だ！監督も大喜びだ」と褒められた。
その後、彼はイプスウィッチでのスパイ任務も命じられた。懸念を伝えると、「上司が誰かをそこに行かせると主張している！」と返された。
最終的に、エッカート・スタッフの別の従業員が本意ではないものの内部告発を行った。ミドルズブラの敷地内で正体が露見したその「スパイ」は同僚に書き送った。「最初から胸が痛むと伝えていたが、誰も耳を貸さなかった。」
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新聞は解任を要求。セインツのオーナーはエッカート氏を支持。
この新たな暴露は英国メディアで騒動を呼んだ。デイリー・メールの論説員は「スパイゲート」スキャンダルでサウサンプトンはトンダ・エッカート氏を解雇すべきだと主張した。一方、クラブオーナーのドラガン・ソラック氏はBBCに「彼に第二のチャンスを与えるべきだ」と語った。
一方、セルビア人オーナーのドラガン・ソラック氏は「再起のチャンスを与える価値がある」とBBCに語った。
ソラック氏が仮定法を使ったのは、FAが調査中で、エッカート氏に出場停止処分が科される可能性があるためだ。
エッカート本人は火曜日、クラブ公式チャンネルで公開された8分の動画で謝罪した。
「起きたことすべてについてお詫び申し上げます。ヘッドコーチとして責任を負うべき立場にあるため、私が責任を取ります」とエッカートは語った。 「ファンと築いてきた6か月の関係が一気に崩れ、今シーズンが終わったことが非常に残念です。これほど残念な終わり方は想像できませんでした。私はまだ若い監督で、過ちを犯しました。すべて責任は私にあります。」
エッカートへの明確な警告：「またそんなことをしたら、俺を殺すぞ」
エッカートはEFLの規則を十分に把握していなかったと説明したが、言い訳はしていない。彼は、練習中に相手チームを観察するのは一般的な慣行だと述べ、FCバイエルン時代にこの問題を取り上げたグアルディオラの例を挙げた。
クラブオーナーのソラック氏は、才能があると評価する監督を擁護した。 そのうえで、61歳の億万長者はエッカートに警告した。「君は私の心をほぼ打ち砕いた。もう同じ過ちを繰り返すなら、7月に会ったときEFLの規則を暗記していなければ、もう私のもとで働けない。これ以上のミスは許されない」
この発言の背景には、約2億3000万ユーロのテレビ放映権収入を逃したという厳しい現実がある。
事件が起きるまで、シーズンはまるでサッカーの童話だった。7試合未勝利で15位に沈んでいたチームは、下位に視線を向けられていた。 しかしその後、リーグ戦で14勝5分けの快進撃でFAカップ準決勝に進出し、後にイングランド王者となるアーセナルFCを破った。
5位でプレーオフに進み、ミドルズブラとの2戦目は延長で2-1勝ち。ウェンブリーでのハル・シティとの決勝へ進出した。しかしその後、すべてが露呈した。
トンダ・エッカーツの指導歴の概要
チーム
時間
役職
FCサウサンプトン
2025年～現在
暫定ヘッドコーチ／監督
FCサウサンプトンU21
2025年7月～11月）
ヘッドコーチ
FCジェノア
2022年～2025年
アシスタントコーチ
FCバーンズリー
2020年～2022年
アシスタントコーチ
FCバイエルンU-17
2019年～2020年
アシスタントコーチ
RBライプツィヒU19
2017年～2019年
アシスタントコーチ
RBザルツブルクU18
2016年～2017年
アシスタントコーチ
1. FCケルンU17
2013年～2016年
アシスタントコーチ