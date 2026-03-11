アタランタ・ベルガモとFCバイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の後半に起きたことは、ちょっとおかしなことだったよ。ヨシュア・キミッヒとマイケル・オリゼはスポーツマンらしくない行動をとらざるを得なかったけど、そのせいで不利になったんじゃなくて、むしろ有利になったんだよね。 誇張して言えば、その行為に対して、レアル・マドリードやマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグ準々決勝で出場停止処分を受けるよりも、もう1枚「本物の」イエローカードを受けるべきだったとさえ言えるだろう。
この不合理なルールは早急に廃止すべきです！バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒとミシェル・オリゼが「不正に」受けたイエローカードは、UEFAに警鐘を鳴らすべきでしょう。
本当に腹立たしいのは、キミッヒやオリゼがサッカーのピッチで演技をしなければならない状況に陥るのを防ぐのは、とても簡単だということだ。 UEFA は、国際カップ戦におけるイエローカードによる出場停止に関する規則を大幅に変更すべきだ。実際には、この規則を完全に廃止しても何の問題もないが、まずは妥協案として、例えば、チャンピオンズリーグのシーズン最初の 10 試合で 6 枚のイエローカードを受けた選手は、1 試合の出場停止とする、といった規定を設けることも可能だろう。そして、それ以上は何もしない。
より一貫性のある対応は、この制度を完全に廃止することだろう。幸いなことに、決勝戦におけるイエローカードによる出場停止については、すでに数年前から緩和されている。 2012年のCL決勝戦を思い出してください。FCバイエルン（ホルガー・バドシュトゥーバー、ダヴィド・アラバ、ルイス・グスタボ）とFCチェルシー（ラウル・メイレレス、ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ、ラミレス）は、それぞれ3人のレギュラー選手が、クラブサッカーの世界最大の試合を観戦せざるを得ませんでした。その理由は、それまでの試合でイエローカードを多発したためです。
「それはサッカーの精神に反する」と、当時のドイツ代表監督ヨアヒム・レーヴは批判した。また、当時バイエルンの会長だったカール＝ハインツ・ルンメニゲは、UEFAに考え方の転換を求め、その要求は最終的には受け入れられた。
幸いなことに、現在では、チャンピオンズリーグの準々決勝以降、すべてのイエローカードが消去されるため、イエローカードによる出場停止でCL決勝を見逃すことはもうありません。 しかし、今はさらに一歩進んで、イエローカードによる出場停止を事前に排除するか、少なくともその可能性を非常に低くすべきだ。その代わりに、その試合における警告の結果に限定すべきである。イエローカードを受けた選手は、その後のプレーにおいて、2度目の警告を受けてイエローカード2枚による退場とならないよう注意しなければならない。それだけでも十分な制限である。
FCバイエルンの黄色い珍事が見せるように、UEFAはイエローカードによる出場停止処分を見直すべきだ。
イエローカードによる出場停止の廃止または調整を支持する理由としては、特にチャンピオンズリーグで勝ち進むトップチームにおいて、試合日程がますます過密になっていることも挙げられます。負傷による欠場やレッドカードによる出場停止に加えて、イエローカードによる出場停止も加わることは、可能な限り避けるべきでしょう。この点においても、それはサッカーにとって絶対に望ましいことだと思います。
そして、火曜日の夜、ベルガモで発生した 2 件の明確な事例があります。64 分にオリゼが 5 点目を決め、180 分の試合の 3 分の 1 が経過した時点で勝負が決まった後、サッカーそのものから、次のような疑問へと注目が移りました。 オリゼ、キミッヒ、ダヨ・ウパメカノは、今大会で3枚目のイエローカードを受け、アタランタとの、スポーツ的にはほとんど意味のない第2戦、そしてレアルやシティとの大一番を見逃すことになるのでしょうか？
プライムTVの専門家であり、ワールドカップ優勝者のマッツ・フメルスとクリストフ・クラマーは、ウパメカノも待望の出場停止処分を受けることができるかどうか、試合終盤は熱狂的な応援で包まれました。 結局、フランス人選手は「失敗」し、77 分には、コーナーキックの執行に時間のかかるオリゼに対して、エスペン・エスカス審判が寛大な判断を下しました。
キミッヒの場合は、その解放はもっと波乱に満ちたものだった。83分に、このミッドフィールダーはフリーキックを蹴ることを頑なに拒否し、パスを出す相手を探すふりをした。 もちろんその意図を察知したエスカス審判は、長い間躊躇した後、ようやくその要求を受け入れた。しかし、アタランタのユヌス・ムサが先に動き、キミッヒに向かって猛烈な勢いで走り、彼を突き飛ばした。ムサもイエローカードを受けたが、キミッヒの延々と続く待ち時間には、明らかに悪意があり、それは敬意の欠如だと感じたのも理解できる。 もちろん、キミッヒとオリゼの行動は理解できるものの、アタランタの視点から見れば、それはある意味でスポーツマンシップの欠如と受け取られるのも事実だ。UEFAが彼らの行動にガイドラインを課したことは、さらに腹立たしいことである。
FCバイエルン：キミッヒとオリゼは、かつてのラモスと同じ運命をたどるのか？
事態をさらに不条理にしたのは、試合終了のホイッスルが鳴った後、キミッヒは自分の行動をウインクで説明することすらできず、明らかに事前に用意された声明をマイクに向かって真面目に読み上げなければならなかったことだ。 「本来なら、それは不必要なことでした。私は適切なパス先を探していました。プレスをかけられたくなかったのです。相手はトム（ビショフ）を少しフリーにしていました。彼らが彼をフリーにしたのは、プレスをかけるためだけだと感じました」と、バイエルンのスター選手は Prime で語りました。
その背景には、キミッヒやその他のバイエルンの責任者は、意図的にイエローカードをもらったことを決して認めてはいけないという事情があった。 2019年、UEFAは、レアル・マドリードのディフェンダー、セルヒオ・ラモスを2試合の出場停止処分にした。その理由は、チャンピオンズリーグの準々決勝第1戦、アヤックス・アムステルダム戦で2-1で勝利した後、ラモスが試合終了間際に意図的に3枚目のイエローカードをもらったことをほのめかしたためだった。 この行為は、2つの点で裏目に出ました。ラモスは、レアルが準々決勝に進出することは確実だと思い込み、アヤックスとの第2戦に出場停止処分を受けても構わないと考えたのです。しかし、彼はその行為が露見して2試合の出場停止処分を受けただけでなく、彼不在のレアルはホームでの第2戦に1対4で敗れ、敗退しました。
キミッヒとオリゼを欠くバイエルンは、アタランタとのアウェー戦（6対1の圧勝）の後、来週、このような事態に陥ることはまずないだろう。 そして、もし実際に UEFA が、ラモスの時と同じようにバイエルンのスター選手たちに対処し、FCB の最高の選手 2 人がレアルやシティとの準々決勝の激戦を観戦するしかなくなるような事態に陥ったとしたら、それは UEFA 側の茶番劇といえるだろう。その代わりに、キミッヒとオリゼにとってこの奇妙な状況を一層魅力的なものにしたルールについて、早急に検討すべきである。
FCバイエルン・ミュンヘンのチャンピオンズリーグ決勝進出の可能性
日付 ラウンド 対戦相手 3月18日 決勝トーナメント1回戦、第2戦 アタランタ・ベルガモ（ホーム） 4月7日または8日 準々決勝、第1戦 レアル・マドリードまたはマンチェスター・シティ（アウェイ） 4月14日または15日 準々決勝、第2戦 レアル・マドリードまたはマンチェスター・シティ（ホーム） 4月28日または29日 準決勝、第1戦 PSG / チェルシー / ガラタサライ / リバプール（アウェイ） 5月5日または6日 準決勝、第2戦 PSG / チェルシー / ガラタサライ / リバプール (ホーム)