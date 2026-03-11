この不合理なルールは早急に廃止すべきです！バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒとミシェル・オリゼが「不正に」受けたイエローカードは、UEFAに警鐘を鳴らすべきでしょう。

本当に腹立たしいのは、キミッヒやオリゼがサッカーのピッチで演技をしなければならない状況に陥るのを防ぐのは、とても簡単だということだ。 UEFA は、国際カップ戦におけるイエローカードによる出場停止に関する規則を大幅に変更すべきだ。実際には、この規則を完全に廃止しても何の問題もないが、まずは妥協案として、例えば、チャンピオンズリーグのシーズン最初の 10 試合で 6 枚のイエローカードを受けた選手は、1 試合の出場停止とする、といった規定を設けることも可能だろう。そして、それ以上は何もしない。

より一貫性のある対応は、この制度を完全に廃止することだろう。幸いなことに、決勝戦におけるイエローカードによる出場停止については、すでに数年前から緩和されている。 2012年のCL決勝戦を思い出してください。FCバイエルン（ホルガー・バドシュトゥーバー、ダヴィド・アラバ、ルイス・グスタボ）とFCチェルシー（ラウル・メイレレス、ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ、ラミレス）は、それぞれ3人のレギュラー選手が、クラブサッカーの世界最大の試合を観戦せざるを得ませんでした。その理由は、それまでの試合でイエローカードを多発したためです。

「それはサッカーの精神に反する」と、当時のドイツ代表監督ヨアヒム・レーヴは批判した。また、当時バイエルンの会長だったカール＝ハインツ・ルンメニゲは、UEFAに考え方の転換を求め、その要求は最終的には受け入れられた。

幸いなことに、現在では、チャンピオンズリーグの準々決勝以降、すべてのイエローカードが消去されるため、イエローカードによる出場停止でCL決勝を見逃すことはもうありません。 しかし、今はさらに一歩進んで、イエローカードによる出場停止を事前に排除するか、少なくともその可能性を非常に低くすべきだ。その代わりに、その試合における警告の結果に限定すべきである。イエローカードを受けた選手は、その後のプレーにおいて、2度目の警告を受けてイエローカード2枚による退場とならないよう注意しなければならない。それだけでも十分な制限である。