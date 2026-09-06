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「この上なくうれしい！」 カーティス・ジョーンズがナポリ戦でのインテルの劇的な逆転勝利について沈黙を破る
インテル、マウントの電撃復帰へ
インテルはセリエA第3節、サン・シーロで行われたナポリ戦で2点差をひっくり返して3-2で勝利し、開幕からの100パーセントの成績を維持した。0-0で折り返した前半の後、5ゴールはすべて慌ただしい後半に生まれた。
アウェーのナポリは50分と53分、マッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで主導権を握った。
しかし、クリスティアン・キヴのチームは力強く反撃した。ラウタロ・マルティネスが反撃の口火を切ると、マルクス・テュラムが同点弾を決め、最後はラウタロが91分に劇的な決勝点を奪った。
- AFP
ジョーンズ、サン・シーロの雰囲気に感激
「本当にこの上なくうれしい。このようなチーム、このようなクラブの一員になれてとても幸せだ」とジョーンズは語った。「厳しい試合だったのは確かだが、選手たちはゲームプランを貫いた」
「ファンは試合を通して素晴らしかった。だからこそ、僕たちは勝てた」と、そのイングランド人MFは付け加えた。
MF、「先発の座を勝ち取る」と誓う
チヴの中盤オプションに加わる自身の移行について振り返り、ジョーンズは注目を集める加入を果たしたとはいえ、先発起用に関して何の保証も期待していないと強調した。
「もちろん、素晴らしいチームに加入したので、簡単にはいかない」とジョーンズは説明した。「ここに来て、ただ毎試合プレーできると期待することはできない。自分の居場所は自分で勝ち取らなければならない」
「だからこそ、プレーするチャンスを得るたびに、全力を尽くしたい」と付け加えた。「最も重要なのは、ピッチに出てハードワークし、ファンとチームメートの両方に、自分が本当にここにいたいと思っていることを示すことだ」
- Jonathan Moscrop
無傷の全勝をキープ
この劇的な勝利により、インテルは国内リーグでの完璧なスタートを維持し、開幕からのリーグ3試合で勝ち点9を積み上げた。
キヴのチームは、タイトルを争う直接のライバルを相手に後半の危険なビハインドをひっくり返し、見事な粘り強さを示した。
ジョーンズとチームメートたちは今後、国内戦と欧州の次なる戦いへ、この勝利の勢いをつなげていくことを目指す。
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