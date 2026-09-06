インテルはセリエA第3節、サン・シーロで行われたナポリ戦で2点差をひっくり返して3-2で勝利し、開幕からの100パーセントの成績を維持した。0-0で折り返した前半の後、5ゴールはすべて慌ただしい後半に生まれた。

アウェーのナポリは50分と53分、マッテオ・ポリターノとラスムス・ホイルンドの立て続けのゴールで主導権を握った。

しかし、クリスティアン・キヴのチームは力強く反撃した。ラウタロ・マルティネスが反撃の口火を切ると、マルクス・テュラムが同点弾を決め、最後はラウタロが91分に劇的な決勝点を奪った。