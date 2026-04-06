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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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この一言が危機を言い表している……スロットは解任まであと一歩

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英紙「デイリー・メール」は、オランダ人監督アーネ・スロットが、成績不振に加え、シーズン終盤という重要な局面でチームが立て直せるかどうかに疑問が高まっていることから、リヴァプールの指揮官の座を失う深刻な危機に直面していると報じた。

同紙は、通常、監督の去就を左右するのは結果であるが、ピッチ内での一部の振る舞いがその運命を早めることもあると指摘した。これは現在スロット監督を追い詰めているシナリオであり、リヴァプールがパリへ向かい、重要な一戦に臨むタイミングと重なっている。

同報道によると、シーズンを通じて情状酌量の材料として挙げられてきた現実的な事情があるにもかかわらず、スロット監督はますます高まるプレッシャーにさらされている。 チームは、プレミアリーグ優勝の鍵となった攻撃力の大部分を失った。また、スター選手のモハメド・サラーは肉体的・精神的に影響を受けており、FWアレクサンダー・イサクはチーム加入当初からコンディション不足に悩まされ、その後、脚の骨折を負った。

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    真相を暴く発言

    こうした状況にもかかわらず、同紙は、シーズン終盤に差し掛かる中でチームのパフォーマンスが許容範囲を超えた水準にあると指摘している。これは先日のマンチェスター・シティ戦において顕著に表れており、チームはピッチ上で最も基本的なルールを守れないという明らかな組織的な不調に陥っているように見えた。

    こうした状況を受け、エティハド・スタジアムの記者会見場では、ジャーナリストのイアン・レディマンとスロット監督との間で短いやり取りがあった。レディマン記者は、特にスローインから始まった失点につながる重大な守備のミスや、フロリアン・ヴェルツやヴァージル・ファン・ダイクといった選手たちのマークの甘さを指摘した。

    スロット監督は、この指摘に全面的には同意できないと反論し、チームがすべての攻撃局面で走り回ったり戦ったりすることを怠っているわけではないと強調した。しかし同時に、クロスへの対応の悪さやペナルティエリア内でのマークの集中力欠如といった、決定的な場面での明らかなミスがあったことを認め、それらがチームに致命的な失点をもたらしたと述べた。


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    「集中力の欠如」……この言葉が危機を端的に表している

    その試合から2日が経つと、監督の評価はより厳しく、的確なものとなった。特に、ミスを「集中力の欠如」と表現したことは、チームが抱える精神的な危機の深刻さを如実に物語っている。

    スロット監督はメディア対応において冷静かつ率直なことで知られているが、その姿勢は今回の発言にも表れており、問題の規模を過小評価しようとする一方で、ある種の暗黙の認容も示していた。

    同報道によると、今シーズンのリヴァプールの選手たちは、実行よりも言葉の方が上手くなっているというのが、否めない現実だ。ピッチ上では、チームは一時的に良いプレーを見せるものの、最初の真の試練に直面すると突然崩れてしまう。

    マンチェスター・シティ戦の後、キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクとドミニク・ソポスレイがメディアの注目を集めたが、特にファン・ダイクのパフォーマンスには疑問符が付いた。彼は、チームが首位から降格圏へと転落する一因となった守備の乱れの主要な要因の一つだったからだ。

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    パリ試験……最後のチャンス

    同紙は、選手たちが意図的に手を抜いたり怠けたりしているわけではないと指摘している。しかし、集中力のレベルに内面的な変化が生じており、その差はわずか5～10％程度かもしれないが、マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンのような強豪チームを相手にすると、決定的な差となる。

    こうした状況下、スロット監督は重大な試練に直面している。チャンピオンズリーグでフランス・パリで行われるパリ・サンジェルマンとの一戦を前に、選手たちの精神面と肉体面を再充電し、チーム内に信念と自信を吹き込む必要があるのだ。

    『デイリー・メール』紙は、リヴァプールの最近のパフォーマンスがサポーターに大きな期待を抱かせるものではないと指摘し、パリでの試合で、たとえ引き分けや僅差の敗北であっても、許容できる結果を残せれば、スローット監督にアンフィールドでの最後のチャンスが与えられる可能性があると伝えている。 一方、最悪のシナリオとなれば、クラブでの彼のキャリアに差し迫った終焉が訪れる可能性もある。

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