この一言が危機を言い表している……スロットは解任まであと一歩

英紙「デイリー・メール」は、オランダ人監督アーネ・スロットが、成績不振に加え、シーズン終盤という重要な局面でチームが立て直せるかどうかに疑問が高まっていることから、リヴァプールの指揮官の座を失う深刻な危機に直面していると報じた。

同紙は、通常、監督の去就を左右するのは結果であるが、ピッチ内での一部の振る舞いがその運命を早めることもあると指摘した。これは現在スロット監督を追い詰めているシナリオであり、リヴァプールがパリへ向かい、重要な一戦に臨むタイミングと重なっている。

同報道によると、シーズンを通じて情状酌量の材料として挙げられてきた現実的な事情があるにもかかわらず、スロット監督はますます高まるプレッシャーにさらされている。 チームは、プレミアリーグ優勝の鍵となった攻撃力の大部分を失った。また、スター選手のモハメド・サラーは肉体的・精神的に影響を受けており、FWアレクサンダー・イサクはチーム加入当初からコンディション不足に悩まされ、その後、脚の骨折を負った。

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