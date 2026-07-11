41歳のロナウドは、ポルトガルがスペインに敗れベスト16で大会を去った。ブラジルのネイマール、クロアチアのモドリッチも代表とともに敗退した。 一方、39歳のメッシはディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンをほぼ独力でグループステージ突破に導き、カーボベルデ、エジプトを破って準々決勝へ進んだ。日曜未明にはスイスと対戦する。どの試合も代表キャリアの最後のピルエットになるかもしれない。

だが、2人の「ラストダンス」が早計に宣言されるのは初めてではない。このキャッチフレーズは、メッシとロナウドにとって驚くほど持続的なマーケティングビジネスモデルへと発展した。 2018年のロシア大会でも「最後の大会」とされ、2022年のカタール大会では2人自身の発言もあり世界中が引退を予想した。

その合間に「おそらく最後の」欧州選手権やコパ・アメリカ、数えきれない「最後の」ホームゲームが繰り返された。今回のW杯で、史上最長の“ラスト・ダンス”は本当に幕を閉じるのか。それとも、またしても「最後」は嘘だったとなり、2人が代表でプレーを続けるのか。