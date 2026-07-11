ニューヨークの街でもロサンゼルスのビーチ沿いでも、ワールドカップ開催地の観光地では「ラスト・ダンス」を避けられない。 至る所で、この非公式スローガンをプリントしたTシャツやポスター、グッズが売られ、引退が噂されるリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、さらにネイマールやルカ・モドリッチの写真もあしらわれている。
翻訳者：
このワールドカップの非公式スローガンはまたも虚構なのか？リオネル・メッシの活躍が答えを示す。
41歳のロナウドは、ポルトガルがスペインに敗れベスト16で大会を去った。ブラジルのネイマール、クロアチアのモドリッチも代表とともに敗退した。 一方、39歳のメッシはディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンをほぼ独力でグループステージ突破に導き、カーボベルデ、エジプトを破って準々決勝へ進んだ。日曜未明にはスイスと対戦する。どの試合も代表キャリアの最後のピルエットになるかもしれない。
だが、2人の「ラストダンス」が早計に宣言されるのは初めてではない。このキャッチフレーズは、メッシとロナウドにとって驚くほど持続的なマーケティングビジネスモデルへと発展した。 2018年のロシア大会でも「最後の大会」とされ、2022年のカタール大会では2人自身の発言もあり世界中が引退を予想した。
その合間に「おそらく最後の」欧州選手権やコパ・アメリカ、数えきれない「最後の」ホームゲームが繰り返された。今回のW杯で、史上最長の“ラスト・ダンス”は本当に幕を閉じるのか。それとも、またしても「最後」は嘘だったとなり、2人が代表でプレーを続けるのか。
- AFP
リオネル・メッシ：2021年のコパ・アメリカ制覇がすべてを変えた
2006年のW杯初出場以来、2人は世界最高峰のタイトルを追い求めながら届かなかった。大陸大会では、ロナウドが2016年にポルトガルで欧州選手権を制した一方、メッシは2015年と2016年のコパ・アメリカ決勝でPK戦の末に敗れた。 2016年にはメッシ自らがPKを失敗。代表よりバルセロナで努力しているとの批判も噴出した。感情的になったメッシは29歳で代表引退を表明したが、すぐに撤回した。
2018年W杯では両者ともベスト16で敗退。当時、ロナウドは絶対的と評価されたが、メッシはホルヘ・サンパオリ監督との確執で代表の将来が不透明だった。結局、辞任したのはサンパオリで、後任のリオネル・スカローニ体制下でチームは急激に安定する。
2021年、メッシは初優勝。母国と一体となり、2022年カタールW杯でも頂点に立った。一方、ロナウドは準々決勝でモロッコに敗れ、涙した。 その後、メッシは米国のインテル・マイアミへ、ロナウドはサウジアラビアのアル・ナセルへ移籍。下位リーグへの移籍ながら代表キャリアを延ばし、むしろ日常的に限界まで追い込まれなくなったことが好影響だったのかもしれない。
- AFP
グループステージでポルトガルが2位だったため、準々決勝での直接対決はなかった。
メッシは2024年にコパ・アメリカを制し、ロナウドは2025年に2度目のネーションズリーグ優勝を果たした。38歳と41歳の二人は、またしてもワールドカップの舞台で輝いた。米国は、そのための完璧な舞台となった。 米国ではサッカーが特別に愛されているわけではないが、スーパースターへの熱狂は衰えない。2人の対決の可能性は人々を熱狂させ、メッシとロナウドは最初から熱く歓迎された。
準々決勝で「GOAT対決」が実現する可能性もあった。アルゼンチンとポルトガルがそれぞれグループ首位なら、だ。 ロナウドはウズベキスタン戦で2得点を奪ったが、コンゴ民主共和国とコロンビア戦は引き分けに終わり、チームは2位通過。別のトーナメントではクロアチアに勝利したものの、スペインに敗れた。2人は代表の公式戦では一度も対戦しておらず、2011年と2014年の親善試合でしか顔を合わせていない。
- Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドは、W杯敗退後の去就について明言を避けた
スペイン戦敗退後、ロナウドは代表の将来について明言を避けた。ただ「おそらく」これが最後のW杯だと述べた。彼はキャリア1000ゴールという夢を語り、その達成へ代表でもアル・ナセルでも全試合が好機だ。現在976ゴール。
なお、ロベルト・マルティネス監督の退任後、ポルトガル代表の新監督にはロナウドの盟友ホルヘ・ジェズスが就任する見込みだ。数週間前、2人はアル・ナスルでサウジアラビアリーグ制覇を遂げたばかりである。
ロナウドのアル・ナセルとの契約は2027年までで、その1年後にはイギリスで欧州選手権、さらにその直後には次期W杯が控える。ポルトガルは共催国であり、大会時45歳のロナウドは、出場すればW杯最年長記録を更新する可能性がある。 ただし、2030年7月21日の決勝に出場した場合のみだ。
実現は極めて難しいが、彼の強い自尊心とポルトガルでの高い地位を考えると、代表引退を迫られることはなさそうだ。今回のW杯では精彩を欠き、自己中心的なプレーが目立ったため、代表を続ける正当性は見いだせていない。
- Getty Images Sport
統計上、リオネル・メッシはキャリアで最高のワールドカップを戦っている。
メッシはキャリア最高のW杯を過ごしている。5試合連続得点で計8ゴールは2022年優勝時を上回る。年齢を重ねても、彼の強みは不変のゲームセンスと技術で、フィジカル頼みではない。
代表での苦難を経て、彼は今や国民的英雄であり、チームでも絶対的なリーダーだ。エジプト戦の逆転劇後、チームメイトが彼を高く持ち上げた場面がすべてを語っている。
メッシはインテル・マイアミとの契約が2028年末まであり、その前に3度目のコパ・アメリカ制覇や五輪出場も狙える。 アルゼンチンでも試合が行われる2030年W杯では42歳となり、現時点のロナウドより1歳上になるだけだ。CR7が引退していれば、メッシはロジェ・ミラを超え最年長出場＆得点記録を更新し、ムバッペとの通算得点王争いも続く。
2030年W杯の出場について問われたグループリーグ中、メッシは明言を避けた。 「分からない」とだけ語った。 スカローニ監督は「彼が望む限り代表でプレーする」と明言。大会スポンサーやスター対決を望むファンも、メッシとロナウドの継続を願っている。少なくとも代表のメッシは、 still a valuable contributor.
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。