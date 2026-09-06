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「このリーグの実態を暴露してやる！」 激怒したジョアン・フェリックス、アル・ナスル敗戦後にサウジ・プロリーグの「真実」を明かすと示唆
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開始早々の2得点でアウェー勢が突き放す
アル・ナスルの4連勝は、ジェッダで突如ストップした。ジョージ・イレニケナが立て続けに2得点を挙げ、ホームのアル・イテハドが開始22分までに2点を先行。クリスティアーノ・ロナウドが絡んだ巧みなビルドアップから、前半終了前にアンジェロ・ガブリエウが1点を返した。しかし、ポステコグルー監督のチームは後半を通して相手ペナルティーエリアに攻勢をかけ続けたものの、アル・イテハドが踏ん張り、2-1の勝利を収めた。
ポルトガル人FWが怒りをあらわに
緊張感は試合終了のホイッスル後に爆発した。フェリックスはチームバスへ向かう途中、ミックスゾーンで記者団への対応を拒否。広く拡散された映像では、目に見えていら立った様子のフェリックスが「君たちとは話さない。もし話せば、このリーグの実態を暴くことになる」と警告していた。
初黒星で勢い止まる
今季初黒星を喫したアル・ナスルは、5試合で勝ち点12のまま足踏みとなり、開幕から全勝を維持する宿敵アル・ヒラルに勝ち点3差をつけられた。
クラブ主将のロナウドは、野心的なオーバーヘッドキックや、後半にGKの好セーブを引き出す低いシュートでゴールを脅かした。このヒートアップした一戦では、相手選手に渡された戦術メモをこっそりのぞき見しようとするところを捉えられ、ポルトガルのスーパースターが思わず笑いを誘う場面もあった。
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巻き返しのチャンスが待っている
フェリックスの激しい発言が何を狙ったものであれ、ポステコグルー監督のチームには立て直しを図り、守備の明らかなほころびを修正するという差し迫った課題がある。攻撃面の精度を高め、守備の安定感を強化することが、9月9日水曜日のアブハ戦を前に最優先事項となる。直ちに結果で応え、勝ち点3を確保することが、首位を走るアル・ヒラルにこれ以上引き離されないためにも極めて重要だ。
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