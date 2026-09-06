今季初黒星を喫したアル・ナスルは、5試合で勝ち点12のまま足踏みとなり、開幕から全勝を維持する宿敵アル・ヒラルに勝ち点3差をつけられた。

クラブ主将のロナウドは、野心的なオーバーヘッドキックや、後半にGKの好セーブを引き出す低いシュートでゴールを脅かした。このヒートアップした一戦では、相手選手に渡された戦術メモをこっそりのぞき見しようとするところを捉えられ、ポルトガルのスーパースターが思わず笑いを誘う場面もあった。