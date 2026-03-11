「このバイエルンは恐ろしい」：国際メディアがアタランタ・ベルガモ戦でのFCBの力を見せつける姿に敬意を表する

トゥットスポルト紙：「バイエルン・ミュンヘンは圧勝、アタランタはベルガモでの1対6の敗戦で敗退」

ガゼッタ・デロ・スポルト紙：「アタランタ、これはダメだ！ホームで、止めようのないバイエルンに屈辱的な敗戦：6失点、そして結果はさらに悪化する可能性もあった」

ゴール・イタリア：「オリゼは卓越したプレーを見せ、グナブリーは止めようがなく、ルイス・ディアスは刺激的で、ジャクソンは卓越していた。アタランタは明らかに圧倒されていた」

コリエール・デラ・セラ紙：「ケインとムシアラを当初ベンチに留めたドイツチームは、25分でアタランタの望みを打ち砕いた。前半と後半で3点ずつを獲得したバイエルン・ミュンヘンは、すでに準々決勝に向けて飛び立っている」