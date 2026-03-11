イタリアのメディアは、明らかに力不足だったアタランタを圧倒したバイエルンの「圧勝」について報じています。イングランド、スペイン、フランスでも、6対1という結果を受けて、ドイツの記録的な優勝チームに敬意を表しています。報道の抜粋をご紹介します。
「このバイエルンは恐ろしい」：国際メディアがアタランタ・ベルガモ戦でのFCBの力を見せつける姿に敬意を表する
バイエルン対アタランタのCLガラに関する報道：イタリア
トゥットスポルト紙：「バイエルン・ミュンヘンは圧勝、アタランタはベルガモでの1対6の敗戦で敗退」
ガゼッタ・デロ・スポルト紙：「アタランタ、これはダメだ！ホームで、止めようのないバイエルンに屈辱的な敗戦：6失点、そして結果はさらに悪化する可能性もあった」
ゴール・イタリア：「オリゼは卓越したプレーを見せ、グナブリーは止めようがなく、ルイス・ディアスは刺激的で、ジャクソンは卓越していた。アタランタは明らかに圧倒されていた」
コリエール・デラ・セラ紙：「ケインとムシアラを当初ベンチに留めたドイツチームは、25分でアタランタの望みを打ち砕いた。前半と後半で3点ずつを獲得したバイエルン・ミュンヘンは、すでに準々決勝に向けて飛び立っている」
バイエルン対アタランタのCLガラに関する報道：フランスL'Equipe：「バイエルン・ミュンヘン、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアタランタ・ベルガモを圧倒」
バイエルン対アタランタのCLガラに関する報道：イングランド
BBC：「ハリー・ケインが不在の中、マイケル・オリゼが輝きを放ち、バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアタランタを大差で下した。」
ESPN：「バイエルン、ゴールラッシュ：ベルガモで6得点を挙げて圧勝」。
バイエルン対アタランタのCLガラに関する報道：スペイン
AS：「このバイエルンは恐ろしい：アタランタを6対1で下し、バイエルンは再びタイトル獲得への意欲を固めた。ムシアラが再び輝いた」
マルカ紙：「アルフォンソ・デイヴィスの悪夢がバイエルンの華々しい試合を覆い隠した。カナダ人選手はベルガモでの試合のハーフタイムに交代出場したが、わずか25分後に涙を流しながらピッチを後にしなければならなかった」
ムンド・デポルティボ紙：「バイエルンはアタランタを粉砕し、レアル・マドリードまたはマンチェスター・シティとの対戦を待つ。ドイツ王者は、アタランタを6対1というセンセーショナルな勝利で決勝トーナメント1回戦で一掃し、その圧倒的なサッカーで、チャンピオンズリーグのタイトルを争う有力候補であることをヨーロッパに示した。」
エル・パイス紙：「バイエルンは旋風だ！ベルガモでの記念すべき試合で、バイエルン・ミュンヘンは準々決勝進出を決めた。」
バイエルン対アタランタのCLガラに関する報道：オーストリア
本日：「バイエルンがゴールラッシュを祝う – マドリッドでのゴールスペクタクル：バイエルン・ミュンヘンがアタランタ・ベルガモを6対1で下す」
クロネン新聞：「バイエルン・ミュンヘン、劣るアタランタを屈辱的な敗北に追い込む」