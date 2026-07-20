決勝をベンチで観戦したパズは、試合直後にインスタグラムに投稿し、チームメイトを鼓舞した。彼は同胞の奮闘を称え、勝利した相手にも敬意を示した。

パズはこう語った。「今日、この国と代表チーム、そしてこのユニフォームのために全力を尽くす仲間たちを誇りに思う。ありがとう。

このトロフィーをアルゼンチンに持ち帰るため、全力を尽くすことを約束します。

スペイン代表とスペインの皆さん、おめでとうございます。

アルゼンチン、良い時も悪い時も、いつも応援しています。」







