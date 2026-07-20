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Adhe Makayasa

翻訳者：

「このトロフィーを必ず持ち帰る」――ニコ・パスはワールドカップ決勝の悔しさを胸に、アルゼンチンの未来への栄光を誓った。

ニコラス・パス
アルゼンチン
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
ワールドカップ
コモ

ニコ・パスはニューヨークでのアルビセレステの痛恨の敗戦を受け、サポーターに感情を込めた不屈のメッセージを送った。この試合では出場しなかったが、彼はチームへの誇りを表明し、将来的にトロフィーを勝ち取ると約束した。

  • スペインが世界王者の座を勝ち取る

    エンツォ・フェルナンデスがロスタイムに退場し、10人となったアルゼンチンは粘ったが、106分にフェラン・トーレスの決勝弾でスペインが1－0で勝利した。前回王者の連覇の夢は、ニューヨークの延長戦で絶たれた。

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  • MFが感動的な誓いを立てる

    決勝をベンチで観戦したパズは、試合直後にインスタグラムに投稿し、チームメイトを鼓舞した。彼は同胞の奮闘を称え、勝利した相手にも敬意を示した。

    パズはこう語った。「今日、この国と代表チーム、そしてこのユニフォームのために全力を尽くす仲間たちを誇りに思う。ありがとう。

    このトロフィーをアルゼンチンに持ち帰るため、全力を尽くすことを約束します。

    スペイン代表とスペインの皆さん、おめでとうございます。

    アルゼンチン、良い時も悪い時も、いつも応援しています。」



  • 白熱した決勝戦が醜い展開に

    ニューヨークでの決勝は荒れた消耗戦となり、激しいファウルと27分間にも及ぶコンサートのためのハーフタイム中断が相次いだ。スペイン陣営は審判のスラヴコ・ヴィンチッチ氏に怒りを爆発させ、南米チームのタックルが容認されすぎていると主張した。

    この敗北で連勝は止まったが、「ラ・ロハ」は男女同時に頂点に立った初の国として歴史に名を刻んだ。

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    若手が将来の再建を牽引する

    王座を守り切れなかったことで、次の大会を前にリオネル・スカローニ監督率いるチームは世代交代を加速させそうだ。コーチ陣は疲労が見えるベテランを徐々に外し、パズのような若手に大きなチャンスを与えるだろう。彼らの最初の課題は、気持ちをリフレッシュして調子をを取り戻し、ブエノスアイレスにタイトルを持ち帰る約束を果たすことだ。