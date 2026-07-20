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翻訳者：
「このトロフィーを必ず持ち帰る」――ニコ・パスはワールドカップ決勝の悔しさを胸に、アルゼンチンの未来への栄光を誓った。
スペインが世界王者の座を勝ち取る
エンツォ・フェルナンデスがロスタイムに退場し、10人となったアルゼンチンは粘ったが、106分にフェラン・トーレスの決勝弾でスペインが1－0で勝利した。前回王者の連覇の夢は、ニューヨークの延長戦で絶たれた。
MFが感動的な誓いを立てる
決勝をベンチで観戦したパズは、試合直後にインスタグラムに投稿し、チームメイトを鼓舞した。彼は同胞の奮闘を称え、勝利した相手にも敬意を示した。
パズはこう語った。「今日、この国と代表チーム、そしてこのユニフォームのために全力を尽くす仲間たちを誇りに思う。ありがとう。
このトロフィーをアルゼンチンに持ち帰るため、全力を尽くすことを約束します。
スペイン代表とスペインの皆さん、おめでとうございます。
アルゼンチン、良い時も悪い時も、いつも応援しています。」
白熱した決勝戦が醜い展開に
ニューヨークでの決勝は荒れた消耗戦となり、激しいファウルと27分間にも及ぶコンサートのためのハーフタイム中断が相次いだ。スペイン陣営は審判のスラヴコ・ヴィンチッチ氏に怒りを爆発させ、南米チームのタックルが容認されすぎていると主張した。
この敗北で連勝は止まったが、「ラ・ロハ」は男女同時に頂点に立った初の国として歴史に名を刻んだ。
- AFP
若手が将来の再建を牽引する
王座を守り切れなかったことで、次の大会を前にリオネル・スカローニ監督率いるチームは世代交代を加速させそうだ。コーチ陣は疲労が見えるベテランを徐々に外し、パズのような若手に大きなチャンスを与えるだろう。彼らの最初の課題は、気持ちをリフレッシュして調子をを取り戻し、ブエノスアイレスにタイトルを持ち帰る約束を果たすことだ。
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