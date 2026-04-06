マヌエル・ノイアーは2024年のホーム開催の欧州選手権終了後に代表引退をすでに表明しているが、ドイツ代表への復帰の可能性をめぐる憶測は一向に収まらない。しかし、ロタール・マテウスによれば、その可能性はゼロだという。その理由は、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンにある。
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「このテーブルクロスはもう切り刻まれてしまい、最高の仕立て屋でも修復できない」：マヌエル・ノイアーとユリアン・ナーゲルスマンの関係は完全に決裂しているようだ
「ここ数ヶ月、ユリアン・ナーゲルスマンがどう振る舞っているかは皆さんもご存知でしょう。彼は自分が40歳になったことさえ気づいていなかったんです」とマテウスは『Sky90』で語った。
「スイスでの試合が行われた日、彼はカメラの前に立っていた。今日、誰かの40歳の誕生日を祝ったかと尋ねられた。するとユリアン・ナーゲルスマンは『今日、誰が40歳の誕生日なんだ？』と言った。彼はノイアーが40歳になることを知っていたのだ。 ドイツ中が知っていたし、ヨーロッパ中が知っていたし、サッカーに関心のある人なら誰もがマヌエル・ノイアーが40歳になることを知っていた。それなのに、あのような態度でカメラの前に立つなんてありえない。つまり、この布は切り刻まれてしまった。最高の仕立て屋でさえ、もう縫い合わせることができない」と、ドイツ代表最多出場記録保持者は説明した。
ロタール・マテウス：「マヌエル・ノイアーは今もなお、世界トップ5の一人だ」
ノイアーは、2024年7月に自国で開催された欧州選手権で準々決勝敗退を喫した際、ドイツ代表として最後にゴールを守った。大会終了後、代表通算124試合に出場した彼は、ドイツ代表からの引退を発表した。
当初、ゴールキーパーのポジションは万全に見えた。マルク＝アンドレ・テル・ステーゲンは、長年にわたりノイアーの後継として世界クラスの実力を秘めた選手としてチャンスを待ち続けていた。しかし、度重なる重傷が彼のキャリアを度々阻んできた。 FCバルセロナでは戦力外となり、シーズン終了までリーグのライバルであるFCジローナへレンタル移籍した。しかし、そこでも怪我の影響でこれまでの出場はわずか2試合にとどまっており、現在、TSGホッフェンハイムのオリバー・バウマンがドイツ代表の正ゴールキーパーの座を最も有力視されている。
テル・ステゲンの継続的な怪我の問題もあり、ノイアーのドイツ代表復帰を求める声が高まっている。マテウスによれば、5度のワールドベストGKに選ばれたノイアーは、年齢が高いにもかかわらず、依然として最良の選択肢だという。「私もこう言いたい。マヌエル・ノイアーが健康で実戦経験を積んでいれば、彼は依然として世界トップ5に入る。 そして、我々が擁する他の選手たちは、世界トップ5には入らない。」
ナゲルスマン監督に、こうした思案にふける時間はもはやあまり残されていない。6月11日には、米国、メキシコ、カナダでワールドカップが開幕するからだ。ドイツはグループEで、キュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。
マヌエル・ノイアー：2025/26シーズンの成績
試合
失点
無失点試合