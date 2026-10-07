スペインにとって決定的な違いを生み出したのはミケル・メリーノだった。ハーフタイムから途中出場すると、後半に圧巻の2得点を決め、クロアチアに2-1で勝利した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がアレックス・バエナに代えて投入したアーセナルMFは、スタディオン・ポリュドでスペインの攻撃の力学を一変させた。

メリーノは61分に同点弾を決めると、88分には見事なボレーシュートを叩き込み、逆転劇を完結させた。

この勝利でスペインの驚異的な無敗記録は43試合に伸び、ネーションズリーグ準々決勝進出も決めた。