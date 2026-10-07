AFP
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「このチームは決して諦めない！」。終了間際の2得点でスペインの連勝継続、ミケル・メリーノが反応
切り札の活躍がスプリトでの劇的逆転劇を呼び込む
スペインにとって決定的な違いを生み出したのはミケル・メリーノだった。ハーフタイムから途中出場すると、後半に圧巻の2得点を決め、クロアチアに2-1で勝利した。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がアレックス・バエナに代えて投入したアーセナルMFは、スタディオン・ポリュドでスペインの攻撃の力学を一変させた。
メリーノは61分に同点弾を決めると、88分には見事なボレーシュートを叩き込み、逆転劇を完結させた。
この勝利でスペインの驚異的な無敗記録は43試合に伸び、ネーションズリーグ準々決勝進出も決めた。
- Sebastian Frej
メリーノ、敵対的な雰囲気と粘り強さを振り返る
決勝点につながる活躍を見せた試合後、メリーノは、3万2000人の熱狂的なクロアチアのファンを前に、ホームチームがもたらした厳しい試練を認めた。「信じられない雰囲気の、非常に難しいスタジアムでのとてもタフな試合だった」とメリーノは述べた。
「ここに来るのが厳しいものになると分かっていたし、相手に先制され、ファンも本当に相手を後押ししていたので、難しかった」
「それでもこのチームは決して諦めず、最後まで戦う。そして幸運にも、僕たちは勝利を手にした」
MF、自身の努力へのご褒美をかみしめる
メリーノは、自身の決定的なゴールという貢献が、舞台裏でのたゆまぬ努力の集大成だと強調した。「重要なゴールを決めることは、自分にとって大きな意味がある。多くの努力に対する大きな報いだ」と、このスペイン人は語った。
「一生懸命に努力しても報われない時もある。でも今の自分には、それがゴールという形で返ってきている」
「ゴールだけでなく、自分がチームにもたらしている助けについても本当にうれしい」
- Sebastian Frej
世界王者が準々決勝進出を見据える
メリノの後半の活躍により、スペインはグループA3首位での無敗記録を維持した。2024年6月以来となる試合中の最初のビハインドを乗り越えたデ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、これでノックアウトステージを見据えることができる。
スペインは12月、チェコ共和国との一戦でグループステージの戦いを締めくくる。
メリノはクラブ、そして代表の両方で、この爆発的な好調を維持したいところだ。
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