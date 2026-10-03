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「このスタイルは僕に合っている！」とケビン・デ・ブライネ。ベルギーでの圧巻のパフォーマンスで歴史的マイルストーン達成後に反応
デ・ブライネ、圧倒的なベルギーの戦いぶりの中で歴史的節目に到達
ケビン・デ・ブライネが圧巻のパフォーマンスを見せ、ベルギーをリエージュでのUEFAネーションズリーグA・トルコ戦3-0勝利に導いた。35歳のMFは10分に先制点を挙げると、60分には圧巻のロングシュートをゴール右上隅へと突き刺した。
この2点目は、デ・ブライネにとってキャリア通算201点目であり、デ・ローデ・ドゥイベルスでの40点目となった。
終盤にはロメル・ルカクが3点目を加え、ホームのベルギーにとって最高の一夜を締めくくった。
- Beautiful Sports International
ファン・ボメルの戦術的なシステムの下でプレーメーカーが躍動する
試合終了後、デ・ブライネは現在のベルギー代表の勢いに全面的な満足感を示した。現在はナポリでクラブキャリアを送るベテランMFは、マルク・ファン・ボメルの戦術的アプローチが自身の持ち味に完璧に合っていると強調した。
デ・ブライネは、高いレベルのパフォーマンスを継続する原動力は、今なお楽しむことにあると強調した。
「これは素晴らしい」と、デ・ブライネは『VTM』に語った。「もともと良い感触はあったし、今は3試合続けて良い内容を見せられている。このサッカーのスタイルは自分に合っている。良いスタートを切れたし、これをさらに積み重ねていきたい」
主将、ベルギーの次世代の良き手本としての役割を受け入れる
デ・ブライネは、自身のピッチ上での第一の目的は個人スタッツを追うことではなく、若いチームメートたちの基準となることにあると強調した。彼のビジョンと戦術的リーダーシップは、モーリス・デュフラスヌ・スタジアムでの試合を開始直後から支配した。
その影響力によって、ベルギー代表が中盤の主導権を手放すことは一度もなかった。
「若い選手たちに模範を示そうとしているし、彼らも自然についてきてくれる」とデ・ブライネは付け加えた。「まだ貢献できると感じている。自分自身も楽しめているし、それが何より大事なことだ」
- Belga
節目のプレーメーカー、グループAの目標に照準
デ・ブライネとベルギーは、3試合を終えて勝ち点6のグループA2位でリエージュを後にする。ベテラン主将は、今後の試合日程で首位フランスを追うベルギーの中で、この驚異的な個人パフォーマンスを維持することを目指す。
トルコは勝ち点なしで最下位にとどまっている。
デ・ブライネは次の代表戦でも、自ら手本を示しながらベルギーをけん引し続けることを目指している。
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