ケビン・デ・ブライネが圧巻のパフォーマンスを見せ、ベルギーをリエージュでのUEFAネーションズリーグA・トルコ戦3-0勝利に導いた。35歳のMFは10分に先制点を挙げると、60分には圧巻のロングシュートをゴール右上隅へと突き刺した。

この2点目は、デ・ブライネにとってキャリア通算201点目であり、デ・ローデ・ドゥイベルスでの40点目となった。

終盤にはロメル・ルカクが3点目を加え、ホームのベルギーにとって最高の一夜を締めくくった。