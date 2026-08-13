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「このクラブは自分にとって大きな意味を持つ」 ジェレミー・ドクがマンチェスター・シティと新たに5年契約を締結
エティハドでの長期的な契約
24歳のベルギー代表は、2023年にスタッド・レンヌから加入して以降、シティの攻撃の中心的存在となっている。ドクは圧倒的なスピードと高い技術を兼ね備え、プレミアリーグ屈指の破壊力を持つワイドプレーヤーの一人として瞬く間に地位を確立。イングランド国内で圧倒的な強さを見せてきたチームにおいて、欠かせない存在となった。今夏にはフィル・フォーデン、ヨシュコ・グヴァルディオル、アブドゥコディル・フサノフに続き、エティハドのプロジェクトに将来を託すビッグネームの最新例となっている。
マンチェスターでの滞在延長を決断したことについて、ドクはこれまでのエティハドでの歩みに深い感謝を示した。「これまでシティでの時間を本当に楽しんできたので、さらに長くここにいられる機会を得られて素晴らしい気持ちだ」とドクは語った。「このクラブは僕にとって本当に大きな存在だ。選手としても人間としても成長できた。ここで落ち着いて過ごせているし、スタッフがしてくれている仕事のおかげで、毎日自分が向上していると感じている。選手を助けるためにこのクラブがしてくれることの大きさは、言葉ではなかなか説明できない」
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エンツォ・マレスカ時代に向けたチーム作り
このニュースは、マレスカ体制での新たな歩みを進めるクラブにとって大きな後押しとなる。伝えられるところによると、同指揮官はドクの唯一無二のスキルセットと爆発的なスピードを軸に攻撃システムを築くことを望んでいるという。ドク自身も、このイタリア人指揮官の戦術的アプローチとチームが向かう方向性に強い期待を示した。「このクラブが選手を助けるためにどれだけ多くのことをしてくれるかは、言葉ではなかなか説明できない。決して当たり前だとは思っていないし、それが自分をより良い選手にしてくれる」とドクは説明した。「今はエンツォがここに来たことで、新シーズンが本当に楽しみだ。彼のフットボールのスタイルは僕たちが大好きな種類のものだから、選手たちにとってはすごく楽しみだ」
「シティのファンも、自分がこの新契約にサインした大きな理由のひとつだ。彼らの愛情とサポートを感じているし、それは自分にとってかけがえのないものだ。彼らにふさわしい成功をもたらすことに集中したい」
ヴィアナ、ドクの「特別なクオリティー」を称賛
この契約延長は、クラブ上層部からも同様に大きな歓迎を受けている。チーム編成の進化を見守ってきたマンチェスター・シティのフットボールディレクター、ウーゴ・ビアナは、このウインガーのプロフェッショナルとしての成長と生まれ持った才能を素早く称賛。ビアナは、ドクがロッカールームで愛される存在になった一方で、ヨーロッパサッカー界で最も恐れられるワイドプレーヤーの一人としての地位も確立したと述べた。
「ジェレミーは非常に大きな才能の持ち主であり、2023年に我々へ加入して以降の成長は誰の目にも明らかだ」とビアナは説明した。「彼には特別なダイナミズムがある。彼は我々がウインガーに求める特性を備えている。本当にチームに特別なクオリティーをもたらしてくれる。ジェレミーは人間的にも素晴らしい。クラブ全体から愛されている存在だ。彼の姿勢は一流で、毎日少しでも成長したいと考えている。この新契約にふさわしい選手であり、今後数カ月、そして数年にわたって成長を続けていくと私は確信している」
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イングランドでのキャリアは記録破りのスタートに
ドクは一貫して個の輝きを見せ、クラブの投資が正しかったことを証明してきた。デビューシーズンはまさに歴史的なものとなり、ボーンマス戦では伝説的なパフォーマンスを披露。プレミアリーグ史上最年少で1試合4アシスト、さらに1試合5ゴール関与を記録した選手となった。そのシーズンは公式戦40試合以上に出場し、6ゴール11アシストを記録。シティのリーグ4連覇に大きく貢献した。
シティがさまざまな困難に直面した、より厳しい2024-25シーズンにおいても、ドクは安定した攻撃の出口であり続けた。そのシーズンを8ゴール9アシストで終え、精神面の成熟と守備面での責任感の高まりも示した。そして2025-26シーズンには、事実上欠かせない存在となった。ペップ・グアルディオラ体制の最終年、ドクは国内カップ2冠達成の立役者となり、とりわけサウサンプトンとのFAカップ準決勝では同点弾を演出し、さらにニコの決勝点もアシストした。
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