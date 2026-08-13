24歳のベルギー代表は、2023年にスタッド・レンヌから加入して以降、シティの攻撃の中心的存在となっている。ドクは圧倒的なスピードと高い技術を兼ね備え、プレミアリーグ屈指の破壊力を持つワイドプレーヤーの一人として瞬く間に地位を確立。イングランド国内で圧倒的な強さを見せてきたチームにおいて、欠かせない存在となった。今夏にはフィル・フォーデン、ヨシュコ・グヴァルディオル、アブドゥコディル・フサノフに続き、エティハドのプロジェクトに将来を託すビッグネームの最新例となっている。

マンチェスターでの滞在延長を決断したことについて、ドクはこれまでのエティハドでの歩みに深い感謝を示した。「これまでシティでの時間を本当に楽しんできたので、さらに長くここにいられる機会を得られて素晴らしい気持ちだ」とドクは語った。「このクラブは僕にとって本当に大きな存在だ。選手としても人間としても成長できた。ここで落ち着いて過ごせているし、スタッフがしてくれている仕事のおかげで、毎日自分が向上していると感じている。選手を助けるためにこのクラブがしてくれることの大きさは、言葉ではなかなか説明できない」