「このクラブは冗談だ！」－降格争いの中で元トッテナム選手がイゴール・トゥドールの即時解任を要求、コナー・ギャラガーを「ひどい」と痛烈に批判

トークスポーツで発言したオハラは怒りを露わにし、こう述べた。「監督は辞めさせるべきだ。解任しろ。彼は3試合連続で負けた。プレミアリーグで新監督を招いて『新監督効果』を狙ったのに、逆に悪化したチームは我々だけだ。

「正直言って、彼は冗談みたいなものだ。このクラブも、オーナーも、選手も、補強も、スタッフも、監督も全て冗談だ。このサッカークラブの全てがまったくもって恥ずべきものだ。正直、心が痛む。本当に心が痛む。胸が張り裂けそうだ」

「こんなに傷つくとは思わなかった。だって、良い瞬間もあったし、昨季はヨーロッパリーグも優勝したんだ。これがただただ酷い。本当に最悪だ。スパーズのファンとして、これほどまでに落ち込んだことは一度もない」