「このクラブは冗談だ！」－降格争いの中で元トッテナム選手がイゴール・トゥドールの即時解任を要求、コナー・ギャラガーを「ひどい」と痛烈に批判
パレス敗戦後、スパーズが急降下
ロンドンクラブは木曜日のクリスタル・パレス戦での3-1の惨敗を受け、50年ぶりの低調な状態に陥った。この結果、11試合連続のリーグ戦未勝利が続く中、プレミアリーグ降格圏からわずか1ポイント上という危うい位置に留まっている。
サポーターがチームの再失速を目の当たりにする中、雰囲気は緊迫した。暫定監督トゥードルのもとで勢いを取り戻せないまま、チャンピオンシップ降格の脅威が迫るにつれ、クラブ上層部へのプレッシャーは限界点に達した。敗戦後、元トッテナム選手オハラは怒りを爆発させ、クラブに対しトゥードルの即時解任を要求した。
オハラのセンセーショナルな暴言
トークスポーツで発言したオハラは怒りを露わにし、こう述べた。「監督は辞めさせるべきだ。解任しろ。彼は3試合連続で負けた。プレミアリーグで新監督を招いて『新監督効果』を狙ったのに、逆に悪化したチームは我々だけだ。
「正直言って、彼は冗談みたいなものだ。このクラブも、オーナーも、選手も、補強も、スタッフも、監督も全て冗談だ。このサッカークラブの全てがまったくもって恥ずべきものだ。正直、心が痛む。本当に心が痛む。胸が張り裂けそうだ」
「こんなに傷つくとは思わなかった。だって、良い瞬間もあったし、昨季はヨーロッパリーグも優勝したんだ。これがただただ酷い。本当に最悪だ。スパーズのファンとして、これほどまでに落ち込んだことは一度もない」
リクルートメントとギャラガーが批判を浴びる
オハラはベンチで止まらず、チーム全体、特にイングランド代表のギャラガーに矛先を向けた。彼はアトレティコ・マドリードから加入後、スパーズのトップスコアラーと報じられている。「このチームはひどい。彼らはチャンピオンシップ（2部）の選手だ。パペ・サールはチャンピオンシップの選手だ。コナー・ギャラガー。彼がアトレティコ・マドリードでどうやってプレーしていたのか、私にはまったく理解できない。彼はまったくもってひどい」と彼は語った。
「このサッカークラブは信じられない。運営陣は世界有数のクラブを完全に茶番に貶めている。我々は茶番のサッカークラブだ。こんな事態を許し、ファンが受け入れることを強いているのだから」
生存への望みとチューダーの沈黙
トッテナムは現在リーグ16位で、5連敗を喫している。シーズン終盤の残留争いを死に物狂いで戦う中、クラブの補強策は依然として厳しい監視下に置かれている。
パレス戦敗北後、テュドール監督は自身の将来について口を閉ざした。次節のベンチ入りについて問われると「その質問にはノーコメントだ」とだけ答えた。その質問に先立ち、クラブ上層部が自身の続投を認めると思うか問われると「彼らの方向性について考えることはない。私にやるべき仕事があるだけだ」と応じた。
