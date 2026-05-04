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「このクラブと共に死ぬまで」――エスパニョール戦で2得点を挙げたビニシウス・ジュニオールが、レアル・マドリードのファンに感動的な誓いを立てた。
ロッカールームからの忠誠の誓い
レアル・マドリードがエスパニョールに2-0で勝利した直後、ビニシウスはファンにメッセージを送った。彼はSNSで「このクラブと共に最後まで。前進し続けよう！頂点に戻る」と投稿し、困難なシーズンでもクラブとの絆を強調した。
さらにRMTVのインタビューでは「今週は良い練習ができたので勝てると思っていた。今シーズンは厳しいが、努力を続けて来季への糧にする。次のシーズンこそ頂点に戻る」と語った。
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ムバッペ不在の中、輝きを放つ
エスパニョール戦で、25歳の彼は左サイドから何度も守備を突破し、卓越した個人技を示した。前半はエル・ヒラルと競り合い、均衡が保たれた。しかしヴィニシウスはゴンサロとのパス交換で先制し、さらにベリンガムとの連携から冷静に追加点を決めた。
この活躍は、負傷離脱中のキリアン・エムバペに代わってチーム攻撃の軸であることを示した。来週末のバルセロナとの「クラシコ」を前に、ヴィニシウスは「今週も練習に集中し、今日のような試合ができるよう準備する」と語った。
苦戦するシーズンでの統計的回復
チームの成績は例年ほど安定していないが、ビニシウスの個人記録は依然として圧倒的だ。エスパニョール戦で2得点を挙げ、今シーズン51試合で21得点をマークした。
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重要な一週間を控えて
この勝利は、シーズン終盤を迎えるアルベロア監督率いるチームに勢いを与えた。マドリードは来週の日曜、カンプ・ノウでバルセロナに勝ってリーグ優勝を阻止する必要がある。ビニシウスが再び好パフォーマンスを見せれば、ロス・ブランコスに勝機が生まれる。また、ムバッペもこの大一番に復帰すると報じられている。