レアル・マドリードがエスパニョールに2-0で勝利した直後、ビニシウスはファンにメッセージを送った。彼はSNSで「このクラブと共に最後まで。前進し続けよう！頂点に戻る」と投稿し、困難なシーズンでもクラブとの絆を強調した。

さらにRMTVのインタビューでは「今週は良い練習ができたので勝てると思っていた。今シーズンは厳しいが、努力を続けて来季への糧にする。次のシーズンこそ頂点に戻る」と語った。











