「このクラブが大好きだ」――移籍の噂が飛び交う中、フェデリコ・キエーザは「リヴァプールのことしか考えていない」と断言

キエーザはスロット監督体制2年間で公式戦9先発にとどまり、リヴァプールでより重要な役割を望んでいる。

2024年8月、ユヴェントスから1250万ポンドで加入した彼は退団が取り沙汰されていたが、土曜のサンダーランド戦（4－2）後にその噂を否定した。

彼はイラオラ新監督の就任を、イングランドでのキャリア再出発の好機と捉えている。「今はリヴァプールで幸せだ。クラブもファンもすべてが好きだ。チャンスを掴むため全力で努力している。今はリヴァプールのことだけを考えている」とキエーザは語った。