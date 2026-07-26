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「このクラブが大好きだ」――移籍の噂が飛び交う中、フェデリコ・キエーザは「リヴァプールのことしか考えていない」と断言
アンフィールドでの新たな一章
キエーザはスロット監督体制2年間で公式戦9先発にとどまり、リヴァプールでより重要な役割を望んでいる。
2024年8月、ユヴェントスから1250万ポンドで加入した彼は退団が取り沙汰されていたが、土曜のサンダーランド戦（4－2）後にその噂を否定した。
彼はイラオラ新監督の就任を、イングランドでのキャリア再出発の好機と捉えている。「今はリヴァプールで幸せだ。クラブもファンもすべてが好きだ。チャンスを掴むため全力で努力している。今はリヴァプールのことだけを考えている」とキエーザは語った。
- Getty Images Sport
新しい戦術への適応
キエーザはイラオラ監督と長期的な将来やポジションについて詳細は話し合っていないが、今シーズンの戦術についてはすでに建設的な対話を交わしている。
サンダーランド戦では、イラオラ監督はキエーザをサイドではなくセンターフォワードで起用した。これはピッチ全体で高い強度とアグレッシブなプレスを求める新戦術の一環で、チームは練習でこれを徹底してきた。「監督との会話はプレスと戦術だけでした」とキエーザは語る。
「今日は監督が僕をストライカーとして起用してくれた。キャリアを通じてずっとウインガーとしてプレーしてきたが、ストライカーとしても喜んでプレーするよ。新しい監督のもとでトレーニングを始めて2週間が経ち、彼が何を求めているかは理解できた。彼は高い強度と、ピッチ全体での1対1の勝負を求めている。それが、今日僕たちが示そうとしたことだ。」
より高い水準を目指して
キエーザは、プレミアリーグ5位で辛うじてCL出場権を得たリヴァプールが、国内と欧州でさらに飛躍できるよう全力を尽くす。
彼はチームが再びタイトルを争うだけの質と層を備えていると確信し、過去の成功を振り返る。さらに、最高のコンディションを取り戻し、イタリア代表への復帰も目指している。
「リヴァプールにはもっとふさわしい結果がある」とキエーザは力説した。「2シーズン前、我々はプレミアリーグのチャンピオンだった。昨シーズンはチャンピオンズリーグ出場権を逃すところだった。5位争いをしていたが、当時はそれで十分だった。しかし、ご存知の通り、通常は4クラブしか出場できない。我々は運が良かった。厳しいシーズンだったが、今シーズンはチャンピオンズリーグでもさらに良い結果を出さなければならない。それを実現できる戦力は揃っていると思う。」
- AFP
未来を見据えて
リヴァプールはイラオラ監督の下、プレシーズン準備を進めている。キエーザはスタメンの座を確固たるものにしようとしている。今後数週間は、新たな高強度戦術を習得し、コンディションの安定を示す上で重要だ。彼が最高の状態を維持し怪我を回避できれば、来シーズン、国内リーグでも欧州大会でもリヴァプールにとって欠かせない戦力となるだろう。
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