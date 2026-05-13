「このクラブが大好きだ！」――レアル・ベティスが21年ぶりにチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、アントニーが喜びを語った。

マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームは、歴史的快挙を目前にエルチェ戦に臨み、大きなプレッシャーの中で見事な結果を残し、セビリアに熱狂の夜をもたらした。この勝利で残り2試合となりラ・リーガトップ5入りが確定。セルタ・ビーゴなどのライバルを退け、順位表でも優位を固めた。

この重要な勝利でアントニーが果たした役割は大きかった。彼はレオ・ペトロットを一発退場に追い込み、エルチェを10人にした。試合終了のホイッスルが鳴ると、このブラジル人選手は喜びを隠さなかった。「何よりも勝利が嬉しいです。この試合、特にホームでの勝点がどれだけ大切か理解していました。 セルタは敗れ、CL出場権は我々次第でした。このチームもファンも、全員がそれだけの価値があります。今日は勝利に値するからこそ、存分に楽しみます。セルタの敗戦を知り、私はしばらく立ち止まり、独り言と祈りを捧げました。勝利なしには去らないと誓ったのです。 神に感謝します。勝ち点3でCLへ進めました。長い時を経て戻れたことを喜び、今は休みたい」