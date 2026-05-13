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「このクラブが大好きだ！」――レアル・ベティスが21年ぶりにチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、アントニーが喜びを語った。
セビリアでの歴史的な夜
マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるチームは、歴史的快挙を目前にエルチェ戦に臨み、大きなプレッシャーの中で見事な結果を残し、セビリアに熱狂の夜をもたらした。この勝利で残り2試合となりラ・リーガトップ5入りが確定。セルタ・ビーゴなどのライバルを退け、順位表でも優位を固めた。
この重要な勝利でアントニーが果たした役割は大きかった。彼はレオ・ペトロットを一発退場に追い込み、エルチェを10人にした。試合終了のホイッスルが鳴ると、このブラジル人選手は喜びを隠さなかった。「何よりも勝利が嬉しいです。この試合、特にホームでの勝点がどれだけ大切か理解していました。 セルタは敗れ、CL出場権は我々次第でした。このチームもファンも、全員がそれだけの価値があります。今日は勝利に値するからこそ、存分に楽しみます。セルタの敗戦を知り、私はしばらく立ち止まり、独り言と祈りを捧げました。勝利なしには去らないと誓ったのです。 神に感謝します。勝ち点3でCLへ進めました。長い時を経て戻れたことを喜び、今は休みたい」
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緑と白のカラーへの誇り
エルチェ戦の勝利で、ベティスは20年ぶりに欧州最高峰の大会に出場できることになった。元マンチェスター・ユナイテッドのウイング、アントニーは、その目標のために全力で戦ったと語った。「これはみんなの夢だった。セルタの結果はどうであれ、自分たち次第だった。そして僕たちは成し遂げた。 このチームとクラブの一員でいられることを幸せに感じている。勝たねばならないと分かっていたから、一瞬も走るのを止めなかった。このチームの一員であることは、私の誇りだ。」
ペレグリーニ、「巻き返し」の力について
後半、数的優位を生かしクチョ・エルナンデスとパブロ・フォルナルスが得点を挙げ、ベティスが勝利。エルチェはヘクター・フォルトのゴールで一時同点にしたが、ホームの粘り強さが上回った。ヘリオポリスの観衆は、クラブの歴史に刻まれる夜を祝った。
ベンチで観戦したペジェグリーニ監督も今シーズンの戦いに満足を示した。元マンチェスター・シティ指揮官は、困難を乗り越えスペインリーグトップ5入りを果たしたチームの粘りを称え、「大きな喜びだ。チームは常に逆境から立ち直る術を知っていた」と語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
ベティスが最後にチャンピオンズリーグのグループステージに出場したのは2005-06シーズン。リヴァプールやチェルシーなどプレミアリーグの強豪と対戦した。 それから20年。クラブは再び欧州の強豪と戦う準備を進めており、これは経済面でもスポーツ面でも成長の後押しとなる。セビリアでは祝賀ムードが続くが、クラブ幹部はすでに今シーズンを成功に導く戦略を練り始めている。