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「このキャンプは、つながりを再構築する場になる」 エマ・ヘイズがスペイン戦を前にUSWNTの26人メンバーを発表
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アメリカ女子代表は4カ月以上の中断を経て、すでに2027年女子ワールドカップ出場を決めているスペインと対戦し、活動を再開する。スペインはイングランドに4-0で勝利し、アイスランドにも6-1で勝って出場権を確保した一方、アメリカはまだ予選突破を決めていない。
ヘイズ監督は、3回連続で未出場選手を含まないメンバー構成が続いていた中、今回は4人を招集した。ジョーダン・シルコウィッツ、エブリン・ショアーズ、ピエトラ・トーディン、トリニティ・バイヤーズで、リンジー・ヒープスやローズ・ラベルと合流する。
サンチェスはノースカロライナ・カレッジで歴史的なシーズンの真っただ中にあり、NWSLのシーズン最多得点記録に20ゴールで並んでいる。2023年ワールドカップのアメリカ代表メンバーでもあった同選手は、代表通算28試合出場3得点を記録しているが、代表での最後の出場は2024年10月30日となっている。
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全招集メンバー
GK：クラウディア・ディッキー（シアトル・レインFC、11）、ジョーダン・シルコウィッツ（ベイFC、0）、ファロン・タリス＝ジョイス（マンチェスター・ユナイテッド、イングランド、7）
DF：ティアナ・デビッドソン（ゴッサムFC、70/3）、エミリー・フォックス（アーセナル、イングランド、78/1）、ナオミ・ギルマ（チェルシー、イングランド、54/2）、エイブリー・パターソン（ヒューストン・ダッシュ、14/1）、リリー・リアル（ボストン・レガシーFC、9/0）、タラ・ラッド（ワシントン・スピリット、12/0）、ジゼル・トンプソン（エンジェル・シティFC、11/0）、ケネディ・ウェスリー（サンディエゴ・ウェーブFC、7/1）
MF：サム・コフィー（マンチェスター・シティ、イングランド、46/5）、リンジー・ヒープス（デンバー・サミットFC、178/40）、クレア・ハットン（ベイFC、20/1）、ローズ・ラベル（ゴッサムFC、122/29）、エブリン・ショアーズ（エンジェル・シティFC、0/0）、マロリー・スワンソン（シカゴ・スターズ、103/38）、リリー・ヨハンネス（OLリヨネス、フランス、20/1）
FW：トリニティ・バイヤーズ（サンディエゴ・ウェーブFC、0/0）、ミシェル・クーパー（カンザスシティ・カレント、14/1）、トリニティ・ロッドマン（ワシントン・スピリット、57/13）、エマ・シアーズ（レーシング・ルイビルFC、21/6）、アシュリー・サンチェス（ノースカロライナ・カレッジ、28/3）、ピエトラ・トーディン（ポートランド・ソーンズFC、0/0）、アリッサ・トンプソン（チェルシー、イングランド、32/4）、ソフィア・ウィルソン（ポートランド・ソーンズFC、63/25）
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「今回のキャンプは、つながりを再構築することがテーマになる」
4カ月という時間は長い。そして、一部のアメリカ女子代表の選手たちにとって、その空白は何年にも及んでいる。『トリプル・エスプレッソ』を見てみよう。トリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソン、マロリー・スワンソンがアメリカ女子代表の試合でそろってピッチに立ったのは、この愛称が生まれた2024年のオリンピックが最後だ。
その後、ロッドマンとウィルソンは一緒にプレーしているが、スワンソンは6月のブラジル戦2試合を欠場した。アメリカ代表での出場は2024年10月以降ない。それでも、103キャップ38ゴールを記録しており、今回のメンバーの中では最も経験豊富な選手の一人である。
キャンプを前に、ヘイズはそうしたつながりを取り戻すことを念頭に置いている。
ヘイズはメンバー発表のリリースで、「ワールドカップ王者と対戦できることを本当に楽しみにしている一方で、私たち全員がともに歩んでいる道のりに何度も意識が向く。このキャンプは、長い中断期間を経た後に関係性を再構築すること、このサイクルでこれまで一緒でなかった何人かの選手を見ること、そして満員のスタジアムの前でできる限り最高のパフォーマンスを見せることがテーマになる。もちろん、ワールドカップ予選トーナメントに向けた最後の準備も、私たちのもう一つの焦点になる」と語った。
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次に何が起こる？
アメリカ女子代表はまず10月10日に、NWSLワシントン・スピリットの本拠地であるワシントンD.C.のアウディ・フィールドでスペインをホームに迎える。その後、ペンシルベニア州チェスターへ移動し、スバル・パークで再びスペインと対戦する。
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