4カ月という時間は長い。そして、一部のアメリカ女子代表の選手たちにとって、その空白は何年にも及んでいる。『トリプル・エスプレッソ』を見てみよう。トリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソン、マロリー・スワンソンがアメリカ女子代表の試合でそろってピッチに立ったのは、この愛称が生まれた2024年のオリンピックが最後だ。

その後、ロッドマンとウィルソンは一緒にプレーしているが、スワンソンは6月のブラジル戦2試合を欠場した。アメリカ代表での出場は2024年10月以降ない。それでも、103キャップ38ゴールを記録しており、今回のメンバーの中では最も経験豊富な選手の一人である。

キャンプを前に、ヘイズはそうしたつながりを取り戻すことを念頭に置いている。

ヘイズはメンバー発表のリリースで、「ワールドカップ王者と対戦できることを本当に楽しみにしている一方で、私たち全員がともに歩んでいる道のりに何度も意識が向く。このキャンプは、長い中断期間を経た後に関係性を再構築すること、このサイクルでこれまで一緒でなかった何人かの選手を見ること、そして満員のスタジアムの前でできる限り最高のパフォーマンスを見せることがテーマになる。もちろん、ワールドカップ予選トーナメントに向けた最後の準備も、私たちのもう一つの焦点になる」と語った。