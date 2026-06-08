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Gavi Rodri SpainGetty Images
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

「このガビが欲しい」――スペイン代表監督は、トレーニング中のタックルでロドリが負傷した可能性があっても、闘志あふれるバルセロナのスター選手がチームメイトを蹴ったことを問題視していない。

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スペイン代表の練習でガビがロドリに激しいタックルを敢行し批判を受けた。しかしルイス・デ・ラ・フエンテ監督はガビを擁護し、攻撃的なプレースタイルを変更させるつもりはないと強調した。

  • デ・ラ・フエンテ、練習場での騒動を一蹴

    ロドリへの激しいタックルがSNSで拡散されたことを受け、スペイン代表監督はガビへの批判を即座に否定した。バルセロナ所属のMFガビは練習中、マンチェスター・シティのスター選手ロドリの足を踏んだように見え、ベテランは痛みを訴えた。

    SNSでは騒動になったが、デ・ラ・フエンテ監督は「これが選手に求める強度だ」と断言。日曜の会見では、チーム不和や無謀な行動との憶測を否定した。

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  • ガヴィの攻撃的なスタイルを全面的に支持

    ラ・ロハの指揮官は、試合でも練習でもガビがチームに持ち込む競争心を高く評価すると明言した。デ・ラ・フエンテ監督はこう語った。「これがサッカーだ。ただの練習だ。選手たちは全力を尽くしている。誰も謝る必要はない。ガビにはエネルギーと意欲がある。ペース配分には注意が必要だが、私はこのガビを求めている」。

    監督は謝罪を求めず、代表キャンプの高強度な雰囲気を維持する方針を示した。ロドリは痛みが和らいだ後に練習を続行し、この判断が妥当であることを裏付けた。


  • ロッカールームからの後押しと、周囲を巻き込む闘志

    ロッカールームの雰囲気は監督の戦術観を反映し、選手たちはこの若手がもたらす精神的な強さを高く評価している。クリスタル・パレスのウイング、イェレミー・ピノは、このエネルギッシュなバルセロナスターがチームに与える影響を尋ねられた際、トレーニング場での出来事を冗談めかして流した。

    「キックをたくさん！いや、冗談だよ」とピノは笑いながら言った。「彼は闘志と連帯感、そして喜びをもたらす。彼のエネルギーは周囲に伝染する。彼はとても重要な存在だ」

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    ワールドカップ開幕戦を前にしたメンバーの輪番

    ガビの騒動とは別に、デ・ラ・フエンテ監督はペルーとの親善試合へ向け戦術を説明した。イラク戦後、2026年ワールドカップに全選手が万全で臨めるようメンバー入れ替えを検討し、次戦では異なる先発起用を予告した。

    「イラク戦に出場しなかった選手たちに機会を与えるのが目的だ。頭の中にはメンバー構成があるが、必ず変更する。不測の事態がなければ、ワールドカップ開幕戦のプランはできている。サッカーには予想外の展開があるが、水曜日の先発は明かさない」

    スペインはグループHでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。


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