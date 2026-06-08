Getty Images
翻訳者：
「このガビが欲しい」――スペイン代表監督は、トレーニング中のタックルでロドリが負傷した可能性があっても、闘志あふれるバルセロナのスター選手がチームメイトを蹴ったことを問題視していない。
デ・ラ・フエンテ、練習場での騒動を一蹴
ロドリへの激しいタックルがSNSで拡散されたことを受け、スペイン代表監督はガビへの批判を即座に否定した。バルセロナ所属のMFガビは練習中、マンチェスター・シティのスター選手ロドリの足を踏んだように見え、ベテランは痛みを訴えた。
SNSでは騒動になったが、デ・ラ・フエンテ監督は「これが選手に求める強度だ」と断言。日曜の会見では、チーム不和や無謀な行動との憶測を否定した。
ガヴィの攻撃的なスタイルを全面的に支持
ラ・ロハの指揮官は、試合でも練習でもガビがチームに持ち込む競争心を高く評価すると明言した。デ・ラ・フエンテ監督はこう語った。「これがサッカーだ。ただの練習だ。選手たちは全力を尽くしている。誰も謝る必要はない。ガビにはエネルギーと意欲がある。ペース配分には注意が必要だが、私はこのガビを求めている」。
監督は謝罪を求めず、代表キャンプの高強度な雰囲気を維持する方針を示した。ロドリは痛みが和らいだ後に練習を続行し、この判断が妥当であることを裏付けた。
ロッカールームからの後押しと、周囲を巻き込む闘志
ロッカールームの雰囲気は監督の戦術観を反映し、選手たちはこの若手がもたらす精神的な強さを高く評価している。クリスタル・パレスのウイング、イェレミー・ピノは、このエネルギッシュなバルセロナスターがチームに与える影響を尋ねられた際、トレーニング場での出来事を冗談めかして流した。
「キックをたくさん！いや、冗談だよ」とピノは笑いながら言った。「彼は闘志と連帯感、そして喜びをもたらす。彼のエネルギーは周囲に伝染する。彼はとても重要な存在だ」
- AFP
ワールドカップ開幕戦を前にしたメンバーの輪番
ガビの騒動とは別に、デ・ラ・フエンテ監督はペルーとの親善試合へ向け戦術を説明した。イラク戦後、2026年ワールドカップに全選手が万全で臨めるようメンバー入れ替えを検討し、次戦では異なる先発起用を予告した。
「イラク戦に出場しなかった選手たちに機会を与えるのが目的だ。頭の中にはメンバー構成があるが、必ず変更する。不測の事態がなければ、ワールドカップ開幕戦のプランはできている。サッカーには予想外の展開があるが、水曜日の先発は明かさない」
スペインはグループHでカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。