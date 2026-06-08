ロドリへの激しいタックルがSNSで拡散されたことを受け、スペイン代表監督はガビへの批判を即座に否定した。バルセロナ所属のMFガビは練習中、マンチェスター・シティのスター選手ロドリの足を踏んだように見え、ベテランは痛みを訴えた。

SNSでは騒動になったが、デ・ラ・フエンテ監督は「これが選手に求める強度だ」と断言。日曜の会見では、チーム不和や無謀な行動との憶測を否定した。