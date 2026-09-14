ピエール・エメリク・オーバメヤングが新たな輝きを放っている。ガボン代表FWの元ミラン、アーセナル所属で、1989年生まれは、37歳を迎えた今、デポルティーボ・ラ・コルーニャのユニフォームをまとって臨むリーガでの新たな挑戦を最高の形でスタートさせた。スペインリーグのサプライズとなっている昇格組は、ここまで5試合で2勝3分け。 その5試合に共通する一本の筋がある。オーバメヤングのゴールだ。5試合で5得点、いずれも最終結果を左右する決定的なゴールとなっている。
翻訳者：
このオーバメヤンは破壊的だ！ デポルで5試合5ゴール、ラ・リーガのサプライズ
5試合で5ゴール
7月中旬、2025-2026シーズンにマルセイユで30試合10ゴールを記録し、その経験を終えた後、ガリシアのクラブと2年契約を結ぶことを選択した。デビュー戦はエルチェとのホームゲームで1-1の引き分けとなり、さっそく得点を記録。その後の試合でもガボン人FWは得点を重ね、マラガ戦、バレンシア戦とビジャレアル戦という勝ち点6が懸かった2試合でゴールを決め、ビジャレアル戦では2アシストも記録した。さらにヘタフェ戦では終盤に同点弾を挙げた。合計5得点、1試合平均1点。チームの9得点のうち半分以上を占めている。これを上回るのは、6得点のヤマル、エンバペ、ラフィーニャ、ラージョ・バジェカーノのカメージョだけだ。そうそうたる顔ぶれと言っていい。
イブラの記録
スペインサッカー界の名門復活を目指す古豪にとって、衝撃的な補強となった。3部降格というスペイン3部の屈辱も味わい、今季ようやく1部に戻ってきたクラブだけに、当初はマーケティング目的の一手とみられていた。しかし、それとは程遠かった。オーバメヤンはズラタン・イブラヒモビッチの記録を塗り替えた。イブラヒモビッチが2009年に打ち立て、長らく破られていなかった、ラ・リーガ最初の5試合で5ゴールという記録だった。
オーバだけではない
アントニオ・イダルゴ率いるチームは、移籍市場で複数の大物選手を獲得し、実力が証明されている若手も加えて戦力を整えた。実際、夏の移籍市場では、ローマからアンヘリーニョ、アトレティコ・マドリーからホセ・マリア・ヒメネス、バルセロナからマルク・カサド、そしてウェストハムからアダマ・トラオレが加入した。
判決
一方のオーバメヤンは、フランスからドイツ、さらにイングランド、スペイン、サウジアラビアに至るまで、キャリアを通じていつも通り驚異的な点取り屋であることを証明してきた。フランスからドイツ、さらにイングランド、スペイン、サウジアラビアに至るまで。その最高の時期は2013年から2022年にかけてで、ボルシア・ドルトムントで213試合141ゴールを記録し、レヴァンドフスキ退団後に頭角を現した。ただ、それでもバイエルン・ミュンヘンからタイトルを奪い取る偉業は成し遂げられなかった。2018年にアーセナルへ加入すると、ラカゼットとともに強力なコンビを形成し、163試合で92ゴールを決めた。直近3シーズンはマルセイユとアル・カーディシーヤでプレーし、数字の面では実り多く、実に65ゴールを記録したものの、トロフィーを掲げることはできなかった。彼のキャリアで唯一の後悔は、まさにそのタイトル歴にある。18年間のキャリアで獲得したのは、ドイツ・スーパーカップ2回、DFBポカール1回、FAカップ1回、フランス・リーグカップ1回、コミュニティ・シールド1回だけだ。
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