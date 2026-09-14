一方のオーバメヤンは、フランスからドイツ、さらにイングランド、スペイン、サウジアラビアに至るまで、キャリアを通じていつも通り驚異的な点取り屋であることを証明してきた。フランスからドイツ、さらにイングランド、スペイン、サウジアラビアに至るまで。その最高の時期は2013年から2022年にかけてで、ボルシア・ドルトムントで213試合141ゴールを記録し、レヴァンドフスキ退団後に頭角を現した。ただ、それでもバイエルン・ミュンヘンからタイトルを奪い取る偉業は成し遂げられなかった。2018年にアーセナルへ加入すると、ラカゼットとともに強力なコンビを形成し、163試合で92ゴールを決めた。直近3シーズンはマルセイユとアル・カーディシーヤでプレーし、数字の面では実り多く、実に65ゴールを記録したものの、トロフィーを掲げることはできなかった。彼のキャリアで唯一の後悔は、まさにそのタイトル歴にある。18年間のキャリアで獲得したのは、ドイツ・スーパーカップ2回、DFBポカール1回、FAカップ1回、フランス・リーグカップ1回、コミュニティ・シールド1回だけだ。



