「今日の試合で両チームのサポーターが見せた振る舞いは、まったくもって許しがたいものだ」と、土曜日の夜に行われたDFBポカール決勝でバイエルンが3-0で勝利した後、ホーネスはスカイのインタビューで激しく非難した。
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「このような無礼な行為が二度と起きないよう、厳しく対処する」：DFBポカール決勝後、ウリ・ヘーネスがバイエルン・ミュンヘンとVfBシュトゥットガルトのサポーターを激しく非難
「あいつらは試合を完全に台無しにした。妻によると、テレビでは長い間何も映っていなかったそうだ」とホーネスは怒りを露わにした。後半開始時、VfBシュトゥットガルトのサポーター席から線引きされたDFBロゴ入り横断幕が観客席を渡し、ベルリン・オリンピアスタジアムの反対側にあるFCBサポーター席まで届いた。
さらに、両サポーターは多数の横断幕でDFBを強く批判した。 「大ライバルが一致団結：くそったれ、DFB」の横断幕が記録的優勝クラブのスタンドに掲げられ、両サポーターが「クソDFB」と交互に合唱し、スタジアムに数分間響き渡った。
この抗議のきっかけは、DFBがカップ決勝チケットに設定した高額な価格だった。ファンカテゴリーは45ユーロ、カテゴリー3は80ユーロ、カテゴリー2は150ユーロ、カテゴリー1は195ユーロと、またしても法外な価格が要求された。 座席表を見れば、スタジアムの広い範囲が高額席に指定されている」と試合前、FCバイエルンのファン団体「クラブNo.12」が声明で指摘した。
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ファンからの抗議を受け、ホーネス氏は「DFBに何の責任もない」と強調した
抗議行動で両チームサポーターが発煙筒を点火し、ピッチは一時煙に包まれた。主審スヴェン・ヤブロンスキは試合開始から約1時間後に試合を中断した。
ホーネスは「後半はところどころ全く見えなかった。これが彼らの祝賀方法だとするならば、私は関わりたくない」と怒りを示した。バイエルン会長は「クラブ、DFB、政治が協力し、このような無礼な行為が二度と起こらないよう厳しく対処すべきだ。DFBに責任はない」と要求した。
ハリー・ケイン、DFBポカール決勝でバイエルン・ミュンヘンにハットトリックを達成し、歴史に名を刻んだ。
スタンドが騒然とする中、バイエルンは55分にハリー・ケインのゴールで先制。前半はシュトゥットガルトが王者に食らいついたが、後半はミュンヘンが勢いを増した。
80分には2点目を決め、試合を決定付けた。アディショナルタイムにはPKでハットトリックを達成し、3-0で完勝した。これによりケインは、DFBポカール決勝で完璧なハットトリックを達成した史上初の選手となった （1ハーフで途切れることなく3ゴールを挙げたこと）。これまでにカップ戦の決勝で「通常の」ハットトリックを達成したのは、1963年のハンブルガーSVのウヴェ・ゼーラー、1986年のFCバイエルンのローランド・ヴォルファート、2012年のボルシア・ドルトムントのロベルト・レヴァンドフスキの3選手だけだった。
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FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合日程
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7月25日
SVヴェーエン・ヴィースバーデン vs. FCバイエルン
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8月4日
済州SK FC－FCバイエルン
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8月7日
FCバイエルン - アストン・ヴィラ
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8月15日
FCバイエルン - RBライプツィヒ
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