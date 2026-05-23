「このような無礼な行為が二度と起きないよう、厳しく対処する」：DFBポカール決勝後、ウリ・ヘーネスがバイエルン・ミュンヘンとVfBシュトゥットガルトのサポーターを激しく非難

「あいつらは試合を完全に台無しにした。妻によると、テレビでは長い間何も映っていなかったそうだ」とホーネスは怒りを露わにした。後半開始時、VfBシュトゥットガルトのサポーター席から線引きされたDFBロゴ入り横断幕が観客席を渡し、ベルリン・オリンピアスタジアムの反対側にあるFCBサポーター席まで届いた。

さらに、両サポーターは多数の横断幕でDFBを強く批判した。 「大ライバルが一致団結：くそったれ、DFB」の横断幕が記録的優勝クラブのスタンドに掲げられ、両サポーターが「クソDFB」と交互に合唱し、スタジアムに数分間響き渡った。

この抗議のきっかけは、DFBがカップ決勝チケットに設定した高額な価格だった。ファンカテゴリーは45ユーロ、カテゴリー3は80ユーロ、カテゴリー2は150ユーロ、カテゴリー1は195ユーロと、またしても法外な価格が要求された。 座席表を見れば、スタジアムの広い範囲が高額席に指定されている」と試合前、FCバイエルンのファン団体「クラブNo.12」が声明で指摘した。