ロドリは、過密日程が選手を限界に追いやり、自身のキャリアも危うくなると語った。マンチェスター・シティのスターは、過去に前十字靭帯断裂などの大けがを経験し、トップでプレーできる時間が縮まると感じている。

29歳の彼は、過密日程が選手生命を縮めると警鐘を鳴らす。