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「このままでは32歳までプレーできない」――マンチェスター・シティでまた負傷者が出たことを受け、ロドリが過密日程を痛烈に批判。
中盤の要が、キャリアの長期化への懸念を口にする
ロドリは、過密日程が選手を限界に追いやり、自身のキャリアも危うくなると語った。マンチェスター・シティのスターは、過去に前十字靭帯断裂などの大けがを経験し、トップでプレーできる時間が縮まると感じている。
29歳の彼は、過密日程が選手生命を縮めると警鐘を鳴らす。
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バロンドール受賞者が厳しい引退の予言
DAZNの『プレミア・コーナー』に登場したロドリは、改革の必要性を率直に語った。スペイン代表は、当局が選手保護に介入しなければ自身のキャリアは長くないと警告した。
「このままでは32歳までプレーできない」とロドリは語り、「自分のペースを知り、体の限界と期限を受け入れるべきだ」と続けた。
長年の欧州勢支配で精神疲労が蓄積している
肉体的な疲労だけでなく、ロドリは過去5年間にわたって主要大会の決勝トーナメントを連続で戦った精神的負担についても語った。スペインがユーロ2024で優勝した後も、彼は完全に消耗し、次のシーズンへのモチベーションを見出すのに苦労していた。
「欧州選手権で優勝したとき、5～6年連続で決勝トーナメントに進んだ疲れがどっと出た」と彼は付け加えた。「肉体より精神の燃え尽きの方がつらかった。もう限界だった。あの瞬間、充電する時間が必要だった」
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世界的な一大イベントを控え、注目は回復へ
システムに不満はあるが、ロドリは離脱期間で「リフレッシュ」し、新しい視点を得た。ベストコンディションを取り戻し、ワールドカップでスペイン代表を率いる決意だ。医療スタッフは彼の回復を綿密にチェックし、チームへの復帰を目指す。