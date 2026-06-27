「このままでは長くは続かないだろう」：トニ・クロースとルーカス・ポドルスキが、ドイツ代表のワールドカップにおける大きな問題を指摘

「プレーに遊び心が足りない。前線への攻撃がうまく組み立てられず、少し心配だ」とポドルスキはTikTok番組『Kroos & Kroos - フェリックスとトニ・クロースがW杯を徹底分析』で語った。

司会のトニ・クロースも同意し、「ヴィルツとムシアラには最高のコンディションが求められるが、今はそれがない。このままでは長く持たない」と警告した。