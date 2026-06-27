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"Kroos" World Premiere In CologneGetty Images Entertainment
Andreas Koenigl

翻訳者：

「このままでは長くは続かないだろう」：トニ・クロースとルーカス・ポドルスキが、ドイツ代表のワールドカップにおける大きな問題を指摘

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ドイツ代表はエクアドルに1–2で敗れ、内容も精彩を欠いた。国内では批判が高まっている。

16強ではパラグアイ、8強ではフランスと当たる可能性がある。元ドイツ代表のポドルスキとクロースが警鐘を鳴らす。

  • 「プレーに遊び心が足りない。前線への攻撃がうまく組み立てられず、少し心配だ」とポドルスキはTikTok番組『Kroos & Kroos - フェリックスとトニ・クロースがW杯を徹底分析』で語った。

    司会のトニ・クロースも同意し、「ヴィルツとムシアラには最高のコンディションが求められるが、今はそれがない。このままでは長く持たない」と警告した。

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ジャマル・ムシアラへの激しい批判

    ヴィルツは後半73分に交代、ムシアラはフル出場したものの「子供のようなサッカー」と批判された。2人ともまだベストコンディションではない。

    ただ、トニ・クロースは南米のフィジカルを前にしたナゲルスマン体制について「意欲や闘志が欠けていた」とは認めず、「我々は単にフィジカル重視のチームではないだけだ。彼らが全力を尽くしていないということとは何の関係もない」と語った。

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