16強ではパラグアイ、8強ではフランスと当たる可能性がある。元ドイツ代表のポドルスキとクロースが警鐘を鳴らす。
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「このままでは長くは続かないだろう」：トニ・クロースとルーカス・ポドルスキが、ドイツ代表のワールドカップにおける大きな問題を指摘
「プレーに遊び心が足りない。前線への攻撃がうまく組み立てられず、少し心配だ」とポドルスキはTikTok番組『Kroos & Kroos - フェリックスとトニ・クロースがW杯を徹底分析』で語った。
司会のトニ・クロースも同意し、「ヴィルツとムシアラには最高のコンディションが求められるが、今はそれがない。このままでは長く持たない」と警告した。
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ジャマル・ムシアラへの激しい批判
ヴィルツは後半73分に交代、ムシアラはフル出場したものの「子供のようなサッカー」と批判された。2人ともまだベストコンディションではない。
ただ、トニ・クロースは南米のフィジカルを前にしたナゲルスマン体制について「意欲や闘志が欠けていた」とは認めず、「我々は単にフィジカル重視のチームではないだけだ。彼らが全力を尽くしていないということとは何の関係もない」と語った。