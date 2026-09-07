フェネルバフチェはトレンディオル・シュペル・リグ第4節で、宿敵ベシクタシュにホームで1-2の悔しい敗戦を喫した。ミラン・シュクリニアルは26分、ペナルティーエリア内のこぼれ球を生かしてホームチームに先制点をもたらした。

しかし、ベシクタシュはリドヴァン・ユルマズのゴールで応戦し、その後チョバニ・スタジアムでドゥシャン・ヴラホヴィッチが73分に決勝点を決めた。

この結果、フェネルバフチェは逸機を悔やむことになった。イルファン・ジャン・カフヴェジの前半のシュートはオフサイドで取り消され、メイソン・グリーンウッドはサイドネットを叩いた。



