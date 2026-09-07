ZUMA Press Wire
翻訳者：
「このままでは続けられない！」 ミラン・シュクリニアルがフェネルバフチェのチームメートに厳しい警告
シュクリニアルのゴールも、ダービー敗戦を防ぐには不十分だった
フェネルバフチェはトレンディオル・シュペル・リグ第4節で、宿敵ベシクタシュにホームで1-2の悔しい敗戦を喫した。ミラン・シュクリニアルは26分、ペナルティーエリア内のこぼれ球を生かしてホームチームに先制点をもたらした。
しかし、ベシクタシュはリドヴァン・ユルマズのゴールで応戦し、その後チョバニ・スタジアムでドゥシャン・ヴラホヴィッチが73分に決勝点を決めた。
この結果、フェネルバフチェは逸機を悔やむことになった。イルファン・ジャン・カフヴェジの前半のシュートはオフサイドで取り消され、メイソン・グリーンウッドはサイドネットを叩いた。
- Anadolu Agency
主将がチームに警鐘を鳴らす
試合終了のホイッスル後、得点を挙げた主将スクリニアルは、自チームのパフォーマンスについて率直な評価を口にした。スロバキア代表DFは、フェネルバフチェがベシクタシュにあまりにも多くの自由を与え、カウンターでスペースを突かれたことを認めた。
スクリニアルは、国内および欧州の大会でこれ以上のつまずきを避けるため、チームが直ちに基準を引き上げなければならないと強調した。
「相手にあまりにも多くのスペースを与え、オープンに戦いすぎた」とスクリニアルは認めた。「相手がカウンターアタックからチャンスを作ろうとしてくることは分かっていた。もちろん、このままではいけない。単純に、もっと良くならなければならない」
守備面と攻撃面の欠点が浮き彫りに
シュクリニアルは、戦術面で早急な改善が必要なポイントについて詳しく語り、チーム全体としてのコンパクトさを高め、プレス時の判断を改善する必要があると訴えた。また、攻撃ではより明確な解決策を生み出さなければならないとも指摘した。
フェネルバフチェは終盤、ベシクタシュの守備ラインを崩すのに苦しみ、エンゴロ・カンテからのクロスに大きく頼ったが、アウェーチームに対応された。
「攻撃面でも守備面でも改善しなければならない。特に、コンパクトさを保つことが重要だ」とシュクリニアルは付け加えた。「いつプレスをかけ、いつ陣形を締めるべきかを理解しなければならないし、攻撃でもより多くの選択肢を生み出す必要がある」
- Middle East Images
次はローマとの欧州での試練
フェネルバフチェは、欧州コンペティションで注目度の高い初戦に向け、ダービーでの失望を早急に振り払わなければならない。
トルコの同クラブは9月10日木曜日に戦列へ戻り、チャンピオンズリーグ初戦でイタリアのローマを19時45分にホームへ迎える。
シュクリニアルとチームメートは、欧州の相手に対して好結果をつかむため、そうした戦術的修正をただちに実行に移すことを目指す。
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