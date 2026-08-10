ゴッツはストライキやクラブとの不和をめぐる話を否定することに前向きだった一方、フランスの首都への移籍と結びつける報道が絶えないことについて問われると、驚くほど率直に語った。PSGがこのウインガーを長期的に高く評価していることは知られている。「話し合いはある。それが事実ではないとは言わない。そんなことを言えば、もう誰も私を真剣に受け取らなくなるから」とゴッツは認めた。

パルク・デ・プランスの魅力、そして近年ヨーロッパのサッカー界を支配してきたチームに加わる機会があるにもかかわらず、ゴッツは自分の第一の責任は依然として現在所属するクラブにあると強調した。「ただ何よりもまず、一部の人が私について『プレーしたくないと思っている』と考えたかもしれないという見方には終止符を打つ必要がある。合意に達するまでは、アヤックスのために出場を求められるすべての時間、私はプレーする」