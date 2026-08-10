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「このうわさに終止符を打つ必要がある」 アヤックスのスター、ミカ・ゴッツがPSG移籍の可能性に言及
PECズヴォレ戦でのベンチスタートについて説明
日曜日、ヨハン・クライフ・アレナでは、ゴッツがPECズヴォレとのエールディビジの一戦でベンチスタートとなったことで、緊張感が漂っていた。リーグ・アンからの強い関心があるだけに、多くのサポーターや識者は、21歳のゴッツがアムステルダムを離れる移籍を求めていると即座に結論づけた。
『ESPN』に対し、ゴッツは先発メンバーから外れたのは移籍を巡る駆け引きでも、クラブを代表してプレーしたい気持ちが欠けていたからでもないと強く主張した。「昨日の練習で少し違和感があって、ハムストリングにまだ少し痛みが残っていた」とゴッツは説明した。「本当にプレーしたくなかったなら、直近2試合だって出ていない。この噂には終止符を打つ必要がある。僕はアヤックスを愛している。ここで育ったし、今もアヤックスでプレーできて幸せだ」
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PSGの関心と継続中の交渉
ゴッツはストライキやクラブとの不和をめぐる話を否定することに前向きだった一方、フランスの首都への移籍と結びつける報道が絶えないことについて問われると、驚くほど率直に語った。PSGがこのウインガーを長期的に高く評価していることは知られている。「話し合いはある。それが事実ではないとは言わない。そんなことを言えば、もう誰も私を真剣に受け取らなくなるから」とゴッツは認めた。
パルク・デ・プランスの魅力、そして近年ヨーロッパのサッカー界を支配してきたチームに加わる機会があるにもかかわらず、ゴッツは自分の第一の責任は依然として現在所属するクラブにあると強調した。「ただ何よりもまず、一部の人が私について『プレーしたくないと思っている』と考えたかもしれないという見方には終止符を打つ必要がある。合意に達するまでは、アヤックスのために出場を求められるすべての時間、私はプレーする」
代理人介入と業務量の管理
その選手の説明は代理人のニールス・デ・ヨンク氏も全面的に支持しており、同氏はこれに先立ち、『デ・テレグラーフ』のインタビューで、この憶測の過熱を沈静化させようとしていた。代理人は、ゴッツをベンチスタートにした決定は、退団が差し迫っている兆候ではなく、戦術面およびメディカル面での必要性によるものだと強調した。
デ・ヨンク氏は「PSGで起きていることとは何の関係もない。ミカはそういうタイプではない。単にオーバーロードのケースだった。だからこれは予防措置であり、いかなるリスクも避けるためのものだ」と述べた。
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サンチェス、ゴッツのアヤックスにおける重要性を強調
アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、ゴッツが自身の戦術においていかに重要な存在であるかを十分に理解している。ズウォレ戦で勝利したにもかかわらず、同指揮官は前半、スターWGがピッチにいない中でチームが決定機をうまく作れなかったと指摘した。サンチェス監督は、クラブが国内での戦いと欧州での戦いを両立させる中、21歳のゴッツが今後の欧州の試合に向けて完全なコンディションを取り戻すことを願っている。「なぜなら、彼が必要だからだ。彼は我々にとって重要な存在だ。本当に、彼なしではやっていけない」とサンチェス監督は述べた。
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