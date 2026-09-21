最近のRCランス戦で中盤の相棒が見事なプレーを見せた後、ザカリアはカマラに対し、自身の古巣への加入を積極的に思いとどまらせようとしたことを認めた。スイス代表のザカリアはスタンフォード・ブリッジで厳しいローン移籍期間を過ごしており、チームメートにキャリア面で助言すべきだと感じていたという。

「チェルシー？ 彼には、いいクラブではあるけど、ここにいる方がいいと伝えた」とザカリアは記者団に語った。「彼がどんな選手で、どんな人物かは知っている。非常にプロフェッショナルだ。この［移籍騒動］が、彼にさらに力を与えたと思う。今日の彼は信じられないほどだった」

一方のカマラ自身は、好条件のプレミアリーグ移籍を逃した後も地に足をつけている。最近のストラスブール戦での引き分けを前に、このMFは失望をすでに乗り越え、現在のクラブに完全に集中していると明かした。

「移籍する可能性はあった」とカマラは述べた。「ただ、最後の最後で成立しなかった。それもフットボールの一部だ。もう気持ちは切り替えていて、シーズンに集中している。自分はチームを大いに助けられる。フットボールの世界は動きが速い。もしかしたら、別のチャンスが来るかもしれない。でも今は、モナコでのシーズンに集中している」



