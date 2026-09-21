Jonathan Moscrop
翻訳者：
「こっちの方がいい！」 ラミン・カマラはチェルシー移籍を見送るべきだと、元チェルシーの失敗組が助言。リヴァプールも争奪戦に参戦へ
土壇場での破談により、スタンフォード・ブリッジ移籍は頓挫
チェルシーは夏の移籍市場終盤、エンゾの後釜を必死に探しており、最優先ターゲットとしてカマラをリストアップしていた。チェルシーは22歳の獲得に向け、4700万ポンドで合意に達していた。
シャビ・アロンソ監督はセネガル代表の加入を見込んでいたものの、モナコは期限ぎりぎりになって突如として交渉を打ち切った。これにより、西ロンドンのクラブは中盤の補強が足りない状況となり、高く評価される若手は公国に残留せざるを得なくなった。
移籍破談後、カマラはモナコの先発メンバーに定着している。ヨーロッパカンファレンスリーグ開幕からの試合では全時間帯に出場し、ゴルニク・ザブジェに3-2で勝利した一戦では得点も記録。リーグ・アンでも5試合すべてに出場し、チームの首位浮上に貢献している。
- PRESSE SPORTS
ザカリアとカマラが実現しなかった移籍を振り返る
最近のRCランス戦で中盤の相棒が見事なプレーを見せた後、ザカリアはカマラに対し、自身の古巣への加入を積極的に思いとどまらせようとしたことを認めた。スイス代表のザカリアはスタンフォード・ブリッジで厳しいローン移籍期間を過ごしており、チームメートにキャリア面で助言すべきだと感じていたという。
「チェルシー？ 彼には、いいクラブではあるけど、ここにいる方がいいと伝えた」とザカリアは記者団に語った。「彼がどんな選手で、どんな人物かは知っている。非常にプロフェッショナルだ。この［移籍騒動］が、彼にさらに力を与えたと思う。今日の彼は信じられないほどだった」
一方のカマラ自身は、好条件のプレミアリーグ移籍を逃した後も地に足をつけている。最近のストラスブール戦での引き分けを前に、このMFは失望をすでに乗り越え、現在のクラブに完全に集中していると明かした。
「移籍する可能性はあった」とカマラは述べた。「ただ、最後の最後で成立しなかった。それもフットボールの一部だ。もう気持ちは切り替えていて、シーズンに集中している。自分はチームを大いに助けられる。フットボールの世界は動きが速い。もしかしたら、別のチャンスが来るかもしれない。でも今は、モナコでのシーズンに集中している」
ライバルクラブがMF獲得に動く
チェルシーはモナコのスター獲得を断念しておらず、市場が再開すれば新たなオファーを出す計画だ。移籍市場の専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオは、フェルナンデスの退団で生じた穴を埋めることにチェルシーが依然として意欲的だと認めた。
「チェルシーはカマラへの関心を再燃させるのか？ 私はそう思う。なぜなら、カマラにとっては最後の最後ですべてが変わったからだ」とディ・マルツィオは語った。「エンゾが去った後、チェルシーにはそのポジションの選手が必要だ。だから1月に再挑戦すると思う。もちろん、今の時点で何かがまとまるかどうかを言うのは難しい。チェルシーは再び戻ってくるだろう」
しかし現在、チェルシーはリヴァプールという手ごわいライバルにも直面している。ディ・マルツィオによれば、マージーサイドのクラブはアレクシス・マック・アリスターの契約状況を見極める中でカマラの獲得可能性を注視しており、夏の移籍市場を前に中盤の選択肢を強化することを目指している。
- Getty Images Sport
1月の争奪戦が目前に迫る
モナコはこの冬、プレミアリーグの強豪クラブがカマラ獲得を巡って争奪戦を繰り広げる構えを見せる中、オファーの殺到に備えることになる。フランスの同クラブはリーグ・アン首位に立っており、セネガル人MFの印象的な好調ぶりが続けば、その評価額はさらに膨らむばかりだ。
リヴァプールは将来的な契約問題の可能性に備えて中盤の層を守ろうとしており、チェルシーはアロンソのチーム再建を完了させることに必死なだけに、カマラは1月に非常に多くの関心を集める存在となる見通しだ。移籍の憶測が今後さらに加熱していくのは避けられず、本人はいまフランスでのプレーに集中し続けなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。