この発表はサポーターや記者にとっては寝耳に水だったが、アヤックスはかなり前からこの取引を水面下で着実に進めていた。クラブはライバルクラブとの争奪戦があった中でも、このドイツ人プレーメーカーをアムステルダム行きへと説得することに成功した。

この移籍成立について、ジョルディ・クライフは次のように語った。「ユリアンはアヤックスを選び、我々はそのことを心から喜んでいる。数カ月にわたって話し合いを続けてきたし、彼には他クラブと契約するチャンスもあった。

「ユリアンの加入によって、我々は豊富な経験と素晴らしいメンタリティーを備えたトップクラスの国際的選手を迎え入れることになる。彼がチームに確かなクオリティーをもたらしてくれると確信している」







