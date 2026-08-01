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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「ここ数日は刺激的だった」　アヤックス、元ボルシア・ドルトムントのスター獲得で衝撃補強に成功

移籍情報
ユリアン・ブラント
アヤックス
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ
エールディビジ

アヤックスが大型移籍のサプライズを実現し、ドイツ代表ユリアン・ブラントの獲得を決めた。元ボルシア・ドルトムントのプレーメーカーはフリーで獲得可能な状況にあり、数カ月にわたる極秘交渉を経て、アムステルダムで3年契約にサインした。

  • アヤックス、驚きのブラント獲得に成功

    アヤックスは金曜の夜、ドイツ人攻撃的MFブラントの獲得を正式に発表し、多くを驚かせた。元ボルシア・ドルトムントのスターは、フリーエージェントとなった後、フリー移籍でオランダのクラブに加わる。ドイツ代表の同選手は、アムステルダムで3年契約にサインした。この契約は即時発効し、高く評価されるプレーメーカーを2029年6月30日までクラブに残すことになる。



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  • クライフにとって数カ月に及ぶ努力が報われる

    この発表はサポーターや記者にとっては寝耳に水だったが、アヤックスはかなり前からこの取引を水面下で着実に進めていた。クラブはライバルクラブとの争奪戦があった中でも、このドイツ人プレーメーカーをアムステルダム行きへと説得することに成功した。

    この移籍成立について、ジョルディ・クライフは次のように語った。「ユリアンはアヤックスを選び、我々はそのことを心から喜んでいる。数カ月にわたって話し合いを続けてきたし、彼には他クラブと契約するチャンスもあった。

    「ユリアンの加入によって、我々は豊富な経験と素晴らしいメンタリティーを備えたトップクラスの国際的選手を迎え入れることになる。彼がチームに確かなクオリティーをもたらしてくれると確信している」



  • 欧州サッカーでのトップレベルの実績

    1996年5月2日にブレーメンで生まれたブラントは、豊富なプロキャリアを携えてアムステルダムにやって来た。ドイツ代表として48試合に出場している同選手は、過去7シーズンをボルシア・ドルトムントで過ごし、最高レベルでの地位を確立した。ボルシア・ドルトムント加入前、このMFは5年以上にわたってバイエル・レバークーゼンでプレーしていた。

    急展開となった加入について振り返り、ブラントは次のように認めた。「驚きは私よりもあなたたちのほうが大きかったかもしれないが、この数日間は刺激的だった。今ここに来ることができてうれしい」

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  • imago-sport-1080595683.jpgSven Simon

    新たな章の始まりを見据えて

    3年契約は即時発効となり、ブラントは今後アヤックスのチームへの適応を始めることになる。加入により、アムステルダムのクラブはリーダーシップと技術力の両面で大きな強化を得る。MFブラントは今後、エールディビジでのこの刺激的な新章に向けて準備を進める中で、クラブが長年示してきた信頼に応えることを目指す。

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