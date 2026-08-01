Getty Images Sport
翻訳者：
「ここ数日は刺激的だった」 アヤックス、元ボルシア・ドルトムントのスター獲得で衝撃補強に成功
アヤックス、驚きのブラント獲得に成功
アヤックスは金曜の夜、ドイツ人攻撃的MFブラントの獲得を正式に発表し、多くを驚かせた。元ボルシア・ドルトムントのスターは、フリーエージェントとなった後、フリー移籍でオランダのクラブに加わる。ドイツ代表の同選手は、アムステルダムで3年契約にサインした。この契約は即時発効し、高く評価されるプレーメーカーを2029年6月30日までクラブに残すことになる。
クライフにとって数カ月に及ぶ努力が報われる
この発表はサポーターや記者にとっては寝耳に水だったが、アヤックスはかなり前からこの取引を水面下で着実に進めていた。クラブはライバルクラブとの争奪戦があった中でも、このドイツ人プレーメーカーをアムステルダム行きへと説得することに成功した。
この移籍成立について、ジョルディ・クライフは次のように語った。「ユリアンはアヤックスを選び、我々はそのことを心から喜んでいる。数カ月にわたって話し合いを続けてきたし、彼には他クラブと契約するチャンスもあった。
「ユリアンの加入によって、我々は豊富な経験と素晴らしいメンタリティーを備えたトップクラスの国際的選手を迎え入れることになる。彼がチームに確かなクオリティーをもたらしてくれると確信している」
欧州サッカーでのトップレベルの実績
1996年5月2日にブレーメンで生まれたブラントは、豊富なプロキャリアを携えてアムステルダムにやって来た。ドイツ代表として48試合に出場している同選手は、過去7シーズンをボルシア・ドルトムントで過ごし、最高レベルでの地位を確立した。ボルシア・ドルトムント加入前、このMFは5年以上にわたってバイエル・レバークーゼンでプレーしていた。
急展開となった加入について振り返り、ブラントは次のように認めた。「驚きは私よりもあなたたちのほうが大きかったかもしれないが、この数日間は刺激的だった。今ここに来ることができてうれしい」
- Sven Simon
新たな章の始まりを見据えて
3年契約は即時発効となり、ブラントは今後アヤックスのチームへの適応を始めることになる。加入により、アムステルダムのクラブはリーダーシップと技術力の両面で大きな強化を得る。MFブラントは今後、エールディビジでのこの刺激的な新章に向けて準備を進める中で、クラブが長年示してきた信頼に応えることを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。