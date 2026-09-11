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「ここは我が家のようだ！」。シャビ・アロンソの下で復活を遂げたペドロ・ネトが、2032年までの長期契約延長でチェルシーに将来を託す
ポルトガル代表スターのためのスタンフォード・ブリッジ警備
チェルシーは、ネトとの契約延長を正式に発表した。条件も改善されており、契約期間は2032年までとなる。これにより、従来2031年に満了予定だった契約にさらに1年が加わった。 26歳のポルトガル代表は、スタンフォード・ブリッジで重要な戦力となっている。ペドロ・ネトは、スタンフォード・ブリッジでシャビ・アロンソ監督の下、新たなウイングバックの役割で活躍し、2032年までの契約延長にサインした。新指揮官シャビ・アロンソの下でも継続的に出場している。
このウインガーは2024年に5140万ポンドでウルヴァーハンプトン・ワンダラーズからチェルシーに加入。新たな契約について喜びを語り、クラブへの強い愛着と今後への野望を強調した。ネトは今回の新契約締結を、自身のキャリアと私生活にとって「信じられない瞬間」だと表現した。クラブの公式チャンネルで、次のように話している。「ここでは家にいるように感じる。ここでさらに多くのことを成し遂げたいと思っている。本当にワクワクしているし、一緒に多くのことを成し遂げられると思う」
- AFP
内部評価が契約上の報酬につながる
今回の契約延長は、チェルシーが主力選手たちと新契約を結ぶ取り組みを進める中での最新の動きとなる。これは、先月に条件改善の新契約を結んだFWジョアン・ペドロに続くものだ。チェルシーは今年を通じて重要な戦力の引き留めを積極的に進めており、3月には主将リース・ジェームズ、4月にはMFモイセス・カイセドに新契約を提示していた。現在のチェルシーは、トップチーム選手の契約に関する包括的な内部見直しを進めており、これはピッチ上でのパフォーマンスによって継続的に条件改善に値する働きを示してきた選手たちに報いるための戦略である。
直近の移籍市場では、ネトはチェルシー退団の可能性がたびたび取り沙汰されており、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティがその状況を注視していたクラブの一つと報じられていた。しかし、このポルトガル代表はクラブに残留し、その後は評価を大きく高めている。
アロンソ、戦術的柔軟性を称賛
アロンソは、ネトのチームへの貢献、特に攻撃面での華やかさと守備面での責任感を両立できる能力について、たびたび称賛してきた。土曜日のハル・シティ戦を前にネトの進化する役割について語ったアロンソは、「私にとって、彼はウインガーだ。ウインガーと呼んでもいいし、ウイングバックと呼んでもいい。なぜなら、彼には多くの資質があるからだ。最前線でもプレーできるし、前線の守備もできる。つまり、多くのことをこなせる能力がある。1対1の場面に強く、ゴールも決めているし、仕事量も素晴らしい」と話した。
指揮官の戦術的なセットアップは、広いエリアをカバーし、プレーの局面を素早く切り替えられる選手に大きく依存しており、そのプロフィールにネトは完璧に合致している。アロンソは、自身がクラブに来るずっと前からこの選手を注視していたことも明かし、「彼は周囲の選手とうまく連係できる。チェルシーの試合を数多く見ていたので、彼のことはよく知っていた。彼がいれば、競り合ってくれる選手だと分かるし、そういうタイプの選手をチームに求めるものだ。私はペドロと、彼がやっている仕事にとても満足している」と付け加えた。
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ネトのここまでのチェルシーでの数字
今季ここまで、ネトはチェルシーで公式戦5試合に出場し、2得点を記録している。通算ではチェルシーで公式戦108試合に出場し、21得点を挙げたほか、クラブのUEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップ制覇にも貢献している。
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