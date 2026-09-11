アロンソは、ネトのチームへの貢献、特に攻撃面での華やかさと守備面での責任感を両立できる能力について、たびたび称賛してきた。土曜日のハル・シティ戦を前にネトの進化する役割について語ったアロンソは、「私にとって、彼はウインガーだ。ウインガーと呼んでもいいし、ウイングバックと呼んでもいい。なぜなら、彼には多くの資質があるからだ。最前線でもプレーできるし、前線の守備もできる。つまり、多くのことをこなせる能力がある。1対1の場面に強く、ゴールも決めているし、仕事量も素晴らしい」と話した。

指揮官の戦術的なセットアップは、広いエリアをカバーし、プレーの局面を素早く切り替えられる選手に大きく依存しており、そのプロフィールにネトは完璧に合致している。アロンソは、自身がクラブに来るずっと前からこの選手を注視していたことも明かし、「彼は周囲の選手とうまく連係できる。チェルシーの試合を数多く見ていたので、彼のことはよく知っていた。彼がいれば、競り合ってくれる選手だと分かるし、そういうタイプの選手をチームに求めるものだ。私はペドロと、彼がやっている仕事にとても満足している」と付け加えた。