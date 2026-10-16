AFP
翻訳者：
「ここはいつまでも彼の家だ！」エンツォ・マレスカ、マンチェスター・シティのPSG戦敗北に対するグアルディオラの反応を明かす。シティが2失点後にバランスを崩したことも認める
グアルディオラ、心の故郷に戻る
エティハド・スタジアムのスタンドに戻ってきたグアルディオラの姿は、マンチェスター・シティのサポーターに懐かしさと高揚感をもたらした。ピッチ上の結果は、その場にふさわしいものとはならなかったものの、パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた後、マレスカは前任者のグアルディオラと試合を振り返ったことを明かした。
「試合後に彼と会い、前半や後半について話しました」とマレスカは説明した。「彼は何よりもまず、スタジアムに来られたことをとても喜んでいました。それに、試合中に目にしたことについても非常に前向きでした。ファンにとっても、スタジアムで彼に会えたのは素晴らしいことです。ここはいつまでも彼の家ですから！」
一方、グアルディオラはスタジアムに姿を見せながらも、試合当日におけるマレスカの権限を尊重し、現在のチームとは距離を置いた。イタリア人指揮官によると、プレミアリーグを複数回制したグアルディオラは、選手たちに直接話すためにロッカールームへ入ることはなかった。エンツォ・マレスカは、グアルディオラが今週エティハド・スタジアムを訪れた際、マンチェスター・シティの選手たちとは話さなかったと明かしている。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティはPSG戦でバランスを失った
シティが立て続けに2失点した際の戦術的な崩れを振り返り、マレスカ監督は、強豪と対戦する心理的な重圧が選手たちのポジショニングに影響したと認めた。「昨日の早朝にPSG戦を見直したが、印象は変わらなかった。最初の失点を喫する前には、ラヤン・シェルキのプレーでPKを求める場面、エンソのFK、クロスバーに当たったCKがあったと思う」と語った。
「それから最初の失点を喫し、1分後に2点目を奪われた。あの時、選手間の距離が開き、バランスを失ったと思う。相手は欧州最高のチームだと考え、わずか2分で0-2になれば、そういうことも起こり得る」
フォーデンの復帰とローテーション方針
過密日程が迫る中、マレスカ監督は、最近戦列を離れていたフィル・フォーデンをどう先発に復帰させるか検討している。イングランド代表MFは出場可能な状態に戻ったが、今後の試合数を考慮し、監督は復帰を急がせることに慎重だ。マレスカ監督はフォーデンについて「一日一日、彼と取り組んでいくだけだ」と語った。
「代表ウィークがあり、マンチェスター・ユナイテッド戦でのレッドカードからもかなり時間がたった。だが、彼はしっかり練習しているし、我々が始動してから順調だ。とても前向きで、非常に良い状態にある。明日については様子を見る。彼は出場可能だが、試合が非常に多いので、先発させるかどうかはこれから決める。ただ、彼が我々に何かをもたらしてくれることは間違いない！」
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バナナにまつわる伝統
最後に、マレスカ監督はマンチェスター・シティのファンが試合に膨らませたバナナを持ち込む有名な伝統について語り、クラブ文化の楽しい一面にも触れた。この風変わりなアイテムの歴史を聞くと、自身の家族もそのブームに夢中になっていると明かした。
「とてもいいね！ バナナにそんな歴史があるとは知らなかった。明日はスタジアムでたくさんのバナナを見られるといいね！ ファンにとっても、スタジアムにいる全員にとっても、いい雰囲気を生み出していると思う！ 私には子どもが4人いて、もうバナナを1本欲しいと頼まれたんだ！ 明日は子どもたちもスタジアムに来るから、どうなるか楽しみだね！」
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