エティハド・スタジアムのスタンドに戻ってきたグアルディオラの姿は、マンチェスター・シティのサポーターに懐かしさと高揚感をもたらした。ピッチ上の結果は、その場にふさわしいものとはならなかったものの、パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた後、マレスカは前任者のグアルディオラと試合を振り返ったことを明かした。

「試合後に彼と会い、前半や後半について話しました」とマレスカは説明した。「彼は何よりもまず、スタジアムに来られたことをとても喜んでいました。それに、試合中に目にしたことについても非常に前向きでした。ファンにとっても、スタジアムで彼に会えたのは素晴らしいことです。ここはいつまでも彼の家ですから！」

一方、グアルディオラはスタジアムに姿を見せながらも、試合当日におけるマレスカの権限を尊重し、現在のチームとは距離を置いた。イタリア人指揮官によると、プレミアリーグを複数回制したグアルディオラは、選手たちに直接話すためにロッカールームへ入ることはなかった。エンツォ・マレスカは、グアルディオラが今週エティハド・スタジアムを訪れた際、マンチェスター・シティの選手たちとは話さなかったと明かしている。