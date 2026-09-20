イラオラは、リヴァプールが接戦となったプレミアリーグで勝ち点3を獲得する中、サウスコーストへの復帰を成功裏に終えた。ボーンマスをクラブ史上初の欧州大会出場に導いた後、夏にアンフィールドへ移ったスペイン人指揮官は、ホームサポーターから温かい歓迎を受けたが、目の前の仕事に集中し続けていた。

試合終了の笛の後、Sky Sportsに対して語ったイラオラは、古巣との対戦が厳しいものになると予想していたことを認めた。「ここは来るのが難しい場所だと分かっているので、結果にはもちろん満足している」と、リヴァプールの指揮官は説明した。序盤はエヴァニウソンを起点にボーンマスが脅威を与え、リズムをつかめずに苦しんだが、最終的には主導権を握った。