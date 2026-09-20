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「ここに来るのは難しい場所だ！」アンドニ・イラオラ監督、接戦の末のボーンマス戦勝利後に“堅実”なリヴァプールを称賛
イラオラが感情的な古巣復帰を振り返る
イラオラは、リヴァプールが接戦となったプレミアリーグで勝ち点3を獲得する中、サウスコーストへの復帰を成功裏に終えた。ボーンマスをクラブ史上初の欧州大会出場に導いた後、夏にアンフィールドへ移ったスペイン人指揮官は、ホームサポーターから温かい歓迎を受けたが、目の前の仕事に集中し続けていた。
試合終了の笛の後、Sky Sportsに対して語ったイラオラは、古巣との対戦が厳しいものになると予想していたことを認めた。「ここは来るのが難しい場所だと分かっているので、結果にはもちろん満足している」と、リヴァプールの指揮官は説明した。序盤はエヴァニウソンを起点にボーンマスが脅威を与え、リズムをつかめずに苦しんだが、最終的には主導権を握った。
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戦術的な修正が実を結ぶ
この試合は前後半で様相の異なる一戦となり、リヴァプールは立ち上がりに説得力を欠いていた。アウェーのチームはボーンマスのハイプレスに苦しみ、中盤でボールを落ち着かせることができなかった。イラオラは「前半の終盤は良くなり、後半はより良かった。序盤は自分たちにとって難しかった」と指摘。「後半は試合をよりうまくコントロールし、試合を決めるチャンスもあった。だが試合の最初の時間帯はセカンドボールを拾えず、相手があれだけの強度で来るなら、こちらもそのレベルに達しなければならない」と語った。
序盤の苦戦はあったものの、コーディ・ガクポの気迫ある持ち上がりが最終的にボーンマス守備陣をこじ開けた。オランダ代表のクロスがペナルティーエリア内に混乱を生み、アレクサンデル・イサクが至近距離から押し込んで今季4点目を記録した。スウェーデン代表FWはアウェーサポーターの前で熱狂的に喜び、その過程でマイケル・オリバー主審からイエローカードを受けた。
守備の堅さは引き続き鍵となる
イラオラにとって特に満足のいく点の一つは、リヴァプールが3試合連続で相手を封じ込めたことだった。アリソン・ベッカーは試合序盤に対応を強いられたものの、最終ラインは後半を通して規律を保った。守備についてイラオラは「チーム全体として、これで3試合連続のクリーンシートだ。まだ改善すべき点はあるが、守らなければならない場面で安定感をもたらしてくれている」と語った。
この結果、リヴァプールは今季リーグ戦2勝目を挙げ、勝ち点9で6位に浮上してインターナショナルブレイクに入る。一方、ボーンマスは勝ち点3のままで17位と降格圏近くに低迷しており、コヴェントリーと勝ち点で並んでいる。
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フロリアン・ヴィルツへの称賛
イラオラは、静かな立ち上がりの後に試合への関与を強めていったフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスについても時間を割いて語った。ドイツ代表のプレーメーカーは前半、至近距離からのシュートを大きくバーの上へ外したが、その後オフサイドの旗が上がった。もっとも、リプレーでは実際にはオンサイドだったことが示唆されていた。それでも、後半に入ると彼の影響力は大きく増した。「立ち上がりは遅かったが、最初の局面を過ぎてからはフロリアンがチームの改善を助けてくれた。後半の彼のパフォーマンスにはずっと満足している」とイラオラは述べた。
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