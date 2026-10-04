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「ここにチームがあることすら知らなかった！」。セスク・ファブレガス、セリエBの伏兵をチャンピオンズリーグへ導いた後、コモ買収の舞台裏を明かす
コモのプロジェクト、予想外の船出
ファブレガスが、スタディオ・ジュゼッペ・シニガッリャへたどり着くまでの型破りな道のりについて明かした。地域との個人的なつながりがあったにもかかわらず、当時のクラブは自身の視野にすら入っていなかったという。バルセロナ、チェルシー、アーセナルで輝かしい現役キャリアを過ごしたこのスペイン人は、現役生活の締めくくりとしてセリエBのコモに加わるという驚きの決断を下し、その後すぐに指揮官へ転身した。この決断は見事に的中し、同氏はクラブの歴史的な躍進を導き、最近ではクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場権獲得へと結実させた。
トレントで開催されたフェスティバル・デッロ・スポルトに出演した際、イタリアのクラブ加入を決断した理由を振り返ったファブレガスは、その選択がクラブの歴史に対する長年の知識ではなく、直感によるものだったと説明した。『コモのプロジェクトはかなり不思議な形で始まった。いくつかオファーはあったが、これが正しい決断だと感じたんだ。時には自分の直感に従わなければならない』と、ワールドカップ優勝経験者のファブレガスは『Football Italia』が伝えたところによれば語った。『面白いことに、休暇でコモには何度か来たことがあったけれど、ここにサッカーチームがあることすら知らなかった』
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アントニオ・コンテの下で訪れた戦術的覚醒
ファブレガスが正式に指導者としてのキャリアをスタートさせたのは2023年だが、本人も認めるように、その指導哲学の土台は現役引退よりはるか前から築かれていた。ワールドカップ優勝経験を持つ同氏は、選手として並外れたキャリアを送り、チェルシーでプレミアリーグとヨーロッパリーグを制覇。さらにバルセロナではラ・リーガ、コパ・デル・レイ、FIFAクラブワールドカップを勝ち取るなど、数々のタイトルを獲得した。中でも特筆すべきは、スペイン黄金時代に成し遂げた欧州選手権連覇と2010年ワールドカップ制覇である。しかし、アーセン・ヴェンゲルやビセンテ・デル・ボスケといった伝説的指揮官の下でプレーしたにもかかわらず、彼に戦術面で深い目覚めをもたらしたのはイタリア人監督だった。
戦術家としての自身の進化について語る中で、ファブレガスは次のように説明した。「フットボールが変わっていると初めて感じたのは、チェルシーでコンテと出会った時だった。私はすでに29歳で、多くを勝ち取っていた。でも例えば、アーセン・ヴェンゲルは世界最高の一人だったとしても、アーセナルでは戦術にあまり重点を置いていなかった。デル・ボスケも同じだ。コンテの下で、私はこの変化を目にした。彼は細部に集中していた。最初は驚きだったし、自分には重くのしかかった。なぜなら、なぜ誰かにボールの出しどころを指示されなければならないのか理解できなかったからだ。それまで、そんなことをされたことは一度もなかった」
自身の原則とアイデンティティーを貫いている
こうした細部へのこだわりは、コモでの自身のマネジメントスタイルにも反映されている。ファブレガスが一つの明確な合言葉として掲げているのは、いかなる代償を払ってでもチームのアイデンティティーに揺るぎなくフォーカスすることだ。その戦術的な明確さはすでに印象的な結果を生み出しており、コモは現在セリエAで8位。開幕から5試合で10ポイントを積み上げ、首位ローマとはわずか3ポイント差となっている。
「毎試合前に自分に問いかけるのは、どう負けたいか、ということだ。私は自分のアイデアとともに負けたい。なぜなら、自分たちのアイデンティティーやアイデアを変えた上で負ければ、その敗戦は二重のものになるからだ。時には相手が自分たちより優れていることもある。でも、その中で学ぶこともあるし、自分たちの哲学を持ってプレーできる」と、ファブレガスは述べた。
- AFP
業界最高峰から学ぶ
急速に成功を収めているにもかかわらず、ファブレガスは欧州のトップ指揮官たちの中での自身の立ち位置について謙虚な姿勢を崩していない。すでにタッチライン際での衝突にも関わっており、その中にはマッシミリアーノ・アッレグリとの注目すべき衝突も含まれるが、本人はこうした瞬間を自身の感情面における学びの一部と捉えている。
「同業者と緊張感のあるやり取りが何度かあったのは事実だ。私は若く、まだかなり感情的でもある。自分が間違えた時には、より経験のある指導者がそれを私に伝えてくれることを願っている。例えば、ジャン・ピエロ・ガスペリーニだ。私は彼をとても尊敬している。自分より多くを知る人の話を聞くのが好きなんだ」と締めくくった。
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