ファブレガスが正式に指導者としてのキャリアをスタートさせたのは2023年だが、本人も認めるように、その指導哲学の土台は現役引退よりはるか前から築かれていた。ワールドカップ優勝経験を持つ同氏は、選手として並外れたキャリアを送り、チェルシーでプレミアリーグとヨーロッパリーグを制覇。さらにバルセロナではラ・リーガ、コパ・デル・レイ、FIFAクラブワールドカップを勝ち取るなど、数々のタイトルを獲得した。中でも特筆すべきは、スペイン黄金時代に成し遂げた欧州選手権連覇と2010年ワールドカップ制覇である。しかし、アーセン・ヴェンゲルやビセンテ・デル・ボスケといった伝説的指揮官の下でプレーしたにもかかわらず、彼に戦術面で深い目覚めをもたらしたのはイタリア人監督だった。

戦術家としての自身の進化について語る中で、ファブレガスは次のように説明した。「フットボールが変わっていると初めて感じたのは、チェルシーでコンテと出会った時だった。私はすでに29歳で、多くを勝ち取っていた。でも例えば、アーセン・ヴェンゲルは世界最高の一人だったとしても、アーセナルでは戦術にあまり重点を置いていなかった。デル・ボスケも同じだ。コンテの下で、私はこの変化を目にした。彼は細部に集中していた。最初は驚きだったし、自分には重くのしかかった。なぜなら、なぜ誰かにボールの出しどころを指示されなければならないのか理解できなかったからだ。それまで、そんなことをされたことは一度もなかった」