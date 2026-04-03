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「ここにいるのが大好きだ」――リバプールとの契約交渉の最中、レアル・マドリード移籍の噂についてドミニク・ソボスライがコメント
アンフィールドへの献身
レアル・マドリードからの関心が噂される中、契約交渉も続くが、ソボスライはリヴァプールへの忠誠を貫いている。その主な理由として、マージーサイドでの安定した家庭生活を挙げている。彼は、父親になったことが自身の考え方を成熟させ、チームの成績が不安定な中でも集中力を維持する助けになっていると語っている。
『リヴァプール・エコー』紙のインタビューで、ソボスライは自身の将来と人間的な成長について率直に語った。「ここにいるのが大好きだ」と彼は力強く述べた。「家族は幸せだし、クラブもファンも大好きだ。このクラブでプレーするのが大好きだ。それだけのことさ」
また、父親になったことが自身の考え方をどう変えたかについても振り返り、次のように語った。「それは僕を大きく変えたよ。以前なら、試合で思うようにいかなかった時、本当に怒りっぽかったんだ。でも娘が生まれてからは、怒っても2分くらいで、すぐに彼女のことを思い出し、人生で最も大切なものが何なのかを改めて実感するようになったんだ。」
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No.8の伝統を継承する
2023年にRBライプツィヒから6000万ポンドで移籍して以来、ソボスライはリヴァプールの象徴的な背番号8が背負うプレッシャーを受け入れてきた。スティーヴン・ジェラードとの比較は避けられないものだが、それを「大きな賛辞」と受け止めつつも、このハンガリー人選手は自らの道を切り拓き、新しいチームメイトを支えることに集中しており、次のように語っている。「僕はただ、自分の物語を作ろうとしているだけだ…… 「新参者としての気持ちや、プレミアリーグ、特に常にタイトル獲得が求められるリヴァプールに来るのがどれほど大変か、私はよく分かっている。」
ヨーロッパの夢を追いかけて
今シーズン、アルネ・スロット監督率いるチームが直面している困難にもかかわらず、ソボスライは故郷ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝進出という夢に突き動かされ続けている。PSGとの厳しい準々決勝を控えた25歳の彼は、「そのことについて話すのは好きではないが、考えないわけにはいかない」と認めた。 だから時々、頭の中でほんの少しそのことを思い浮かべたり、妻とどうなっていくか話したりすることもある。正直なところ、ブダペストで決勝を戦うなんて想像もつかない。それが、僕が毎日努力している理由なんだ。特に母国ハンガリーでは、ハンガリー人であることがどういう意味を持つか、誰もが知っている。僕のキャリアにおける最大の夢は、チャンピオンズリーグで優勝することだった。だから、もしそこで優勝できるなら、今すぐサインするよ。」
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タイトル獲得への戦いは続く
リヴァプールは土曜日にFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティとのアウェイ戦に臨む。この試合は、今夏にクラブを去ることが決まっているモハメド・サラーが、リヴァプールの選手として「シチズンズ」と対戦する最後の機会となる点で注目される。