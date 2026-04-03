レアル・マドリードからの関心が噂される中、契約交渉も続くが、ソボスライはリヴァプールへの忠誠を貫いている。その主な理由として、マージーサイドでの安定した家庭生活を挙げている。彼は、父親になったことが自身の考え方を成熟させ、チームの成績が不安定な中でも集中力を維持する助けになっていると語っている。

『リヴァプール・エコー』紙のインタビューで、ソボスライは自身の将来と人間的な成長について率直に語った。「ここにいるのが大好きだ」と彼は力強く述べた。「家族は幸せだし、クラブもファンも大好きだ。このクラブでプレーするのが大好きだ。それだけのことさ」

また、父親になったことが自身の考え方をどう変えたかについても振り返り、次のように語った。「それは僕を大きく変えたよ。以前なら、試合で思うようにいかなかった時、本当に怒りっぽかったんだ。でも娘が生まれてからは、怒っても2分くらいで、すぐに彼女のことを思い出し、人生で最も大切なものが何なのかを改めて実感するようになったんだ。」