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「ここにいるのが大好きだ」――マイケル・キャリックは残留を希望しつつも、「決定権は自分にはない」と語った。
キャリックが不透明な状況について言及した
この結果、ユナイテッドは3位をキープし、6位チェルシーに10ポイント差をつけた。キャリック監督の下、12試合で8勝目。これは2025-26シーズン開幕21試合での勝利数に並ぶ好記録だ。 なお、オールド・トラッフォードでの監督職の正式決定が先延ばしになる中、キャリックは「ここにいるのが大好きだ。状況は理解しているし、自分の手には負えない部分もある」（TNTスポーツ）と語り、クラブに残りたいという意向を示した。
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ブリッジでの守備の妙技
負傷者が相次ぐ中、即席の4バックが奮闘し、ユナイテッドはチェルシーを破った。 「この勝利は大きい。とても重要な意味を持つ」とキャリックは語った。「相手にもチャンスはあったが、無失点で抑えられたのは、新しい4バックを1日で準備したからだ」
「エイデン・ヘブンとヌサイール・マズラウィを起用したのは大成功だった。2人とも若く、特にマズラウィはセンターバックでの経験が少ない。短い準備期間で彼らを仕上げたコーチングスタッフを褒めたい。 「選手たちは今夜、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。この勝利は当然のものだと感じている。ここ数日の不運やセンターバックのコンビネーションを考えると難しい試合になると予想されたが、困難な状況下で守備陣は圧倒的な強さを見せてくれた」
フェルナンデスはトップ4入りを目指し、率先して模範を示している
キャプテンのブルーノ・フェルナンデスは決勝点をアシストし、またも試合を決める存在を示した。今季プレミアリーグ18アシスト目をマークした彼について、キャリックは「長い間大きな影響を与え続けている」と絶賛した。 「彼はほとんどの試合に出場し、コンディションも良く、貪欲だ。中盤で大きな役割を担い、チームのために進んでそれを引き受けた。存在感があり、キャプテンに選ばれたのには理由がある。率先して行動し、声を掛け、ピッチで存在感を示している。」
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未来への礎を築く
チャンピオンズリーグ出場圏外との差は十分に確保されているが、キャリックは慢心を許さない。監督就任以来、彼の最大の目標はクラブのアイデンティティを取り戻し、選手たちにエンブレムの重みを理解させることだった。「このクラブでプレーする意味を理解させ、その価値を認識させる。我々は立場を忘れがちだからね」と彼は話した。 「もっと良いプレーができる。課題は多いが、勢いと基盤を築く結果が出た。浮かれることはない。だが今夜はこの結果を楽しみたい」