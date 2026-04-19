「ここにいるのが大好きだ」――マイケル・キャリックは残留を希望しつつも、「決定権は自分にはない」と語った。

負傷者が相次ぐ中、即席の4バックが奮闘し、ユナイテッドはチェルシーを破った。 「この勝利は大きい。とても重要な意味を持つ」とキャリックは語った。「相手にもチャンスはあったが、無失点で抑えられたのは、新しい4バックを1日で準備したからだ」

「エイデン・ヘブンとヌサイール・マズラウィを起用したのは大成功だった。2人とも若く、特にマズラウィはセンターバックでの経験が少ない。短い準備期間で彼らを仕上げたコーチングスタッフを褒めたい。 「選手たちは今夜、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。この勝利は当然のものだと感じている。ここ数日の不運やセンターバックのコンビネーションを考えると難しい試合になると予想されたが、困難な状況下で守備陣は圧倒的な強さを見せてくれた」